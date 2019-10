De ce nu intra tinerii in afaceri? N-au bani, incredere si nici cunostintele necesare

Perceptia lor in acest sens vine in contextul in care jumatate dintre respondenti afirma ca suma de care ar avea nevoie pentru a-si transforma ideea intr-o afacere este de cel mult 20.000 euro. Alti 21% estimeaza investitia intre 20.000 si 50.000 de euro, iar restul spun ca ar depasi acest nivel.Trei din cinci antreprenori inscrisi in proiectul Startarium Crowdfunding Makeathon care au raspuns la sondaj spun ca au ideea de business pentru care cauta acum finantare printr-o campanie de crowdfunding de cel putin un an.Pe langa lipsa fondurilor pentru demararea investitiei, lansarea afacerii a fost impiedicata si de lipsa lor de cunostinte care sa-i ajute sa-si puna ideile in practica (28%), de increderea scazuta in fortele proprii (25%), dar si de lipsa de sustinere (23%), de timp (21%) sau a unui partener de afaceri cu care sa imparta responsabilitatile si grijile (7%).Totodata, cei mai multi respondenti considera ca sunt intr-un stadiu prea incipient al afacerii pentru a cauta finantare de la banca, neavand inca un istoric de activitate.Iar fara un cadru legal stimulativ, care sa sprijine finantarea startup-urilor de catre stat/banci/investitori, si fara prea multi investitori dispusi sa investeasca doar intr-un plan de afaceri, perceptia lor este ca trebuie sa porneasca la drum in business cu resurse financiare proprii.Crowdfundingul reprezinta o solutie de finantare potrivita inclusiv pentru tinerii al caror business este doar in stadiul de proiect.Si cu toate ca este o metoda deja foarte populara la nivel mondial prin care antreprenorii isi pot finanta ideile, doi din cinci respondenti recunosc ca nu s-au gandit la aceasta metoda atunci cand au cautat solutii de finantare sau nici macar nu au stiut ca au o astfel de optiune.Alti 32% spun ca initiativa lansarii unei campanii de crowdfunding pe cont propriu a fost impiedicata de cunostinte reduse despre ce presupune crowdfundingul si cum ar putea contribui la demararea afacerii lor.Iar 28% au considerat ca ar avea nevoie de sprijin de specialitate pentru a cauta finantare prin crowdfunding.Cei mai multi sunt constienti insa acum ca o campanie de crowdfunding ii poate ajuta sa obtina o validare a ideii lor de business, sa genereze vizibilitate pentru produsul sau serviciul pe care il lanseaza si chiar sa calibreze oferta si preturile la reactia pietei.Iar prin inscrierea in Startarium Crowdfunding Makeathon, ei pot beneficia de resursele de care au nevoie pentru lansare, initiativa aducand, practic, la indemana lor, toate resursele, expertii in diferite domenii si bugetul de care au nevoie pentru a porni propria campanie de finantare prin crowdfunding pentru afacerea lor.Trei din zece respondenti si-au propus sa ajunga la vanzari anuale de 100.000 de euro in cel mult un an, alti patru din zece cred ca ar putea atinge acest prag in doi-trei ani, iar restul estimeaza mai mult de trei ani.Pentru a-si creste afacerea, trei sferturi spun ca ar avea nevoie de pana la 5 angajati in primul an de business si 11% se asteapta sa recruteze pana la 10 salariati, in timp ce mai putin de 10% cred ca se pot descurca pe cont propriu, fara niciun angajat. De altfel, lipsa de resurse umane dedicate si competente este principalul factor de risc pe care-l anticipeaza sase din zece respondenti pentru noul business, urmata de birocratia chinuitoare (40%), lipsa stimulentelor fiscale pentru startup-uri (36%), nivelul ridicat al taxelor (26%), instabilitatea legislativa (23%).Sase din zece respondenti au intre 19 si 35 de ani, doi din zece au intre 36 si 45 de ani, iar restul sunt peste aceasta categorie de varsta. Opt din zece au studii superioare (facultate, master, doctorat), iar cei mai multi - aproximativ sase din zece - sunt antreprenori sau freelanceri, iar o treime lucreaza intr-o companie privata. Cei mai multi sunt din Bucuresti, iar ceilalti sunt din judete precum Brasov, Cluj, Constanta, Ilfov, Iasi, Mures, Sibiu, Teleorman, Timis si Valcea.Pana acum, 261 de aplicanti s-au inscris in proiectul Startarium Crowdfunding Makeathon, ce se desfasoara intre 19 august si 15 decembrie, dintre care aproximativ un sfert au participat la sondaj.Antreprenorii au inceput deja lucrul ghidat in pregatirea campaniei proprii de crowdfunding.Dintre cei inscrisi in acest program, 28% au precizat ca afacerea lor e in stadiul de idee, 32% sunt in stadiul de produs minim viabil sau prototip, 15% au mentionat ca produsul este gata, dar nu au definit inca modelul de business, iar 13% au un business operational, dar vor sa-i aduca ceva nou. Principalele orase in care acestia vor sa-si implementeze ideea sunt Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Constanta.Pe 21 octombrie vor fi anuntate cele 10 initiative antreprenoriale care isi vor finaliza campania de crowdfunding in cadrul Startarium Crowdfunding Makeathon. Cei zece antreprenori vor fi ajutati de peste 50 de mentori, consultanti de business, experti in digital marketing, designeri si graficieni, producatori video, copywriters si specialisti media, cea mai mare echipa construita vreodata pentru a sprijini antreprenorii sa-si dezvolte un plan de afaceri corect si sa il puna in aplicare prin campanii de crowdfunding.Pregatirile se vor incheia cu un weekend de forta, pe 2 si 3 noiembrie, cand vor fi puse la punct ultimele detalii pentru lansarea oficiala a campaniilor, care va avea loc pe 5 noiembrie la PitchDay, cea mai mare competitie pentru startup-uri din Romania. Campaniile se vor desfasura pana pe 15 decembrie, timp in care Startarium va investi 20.000 de euro pentru promovarea acestora, asa incat sa aiba toate sansele sa-si atinga obiectivele de testare si finantare.Lansat in 2016 sub umbrela metaforei "Orasul Antreprenorilor", Startarium este cea mai complexa platforma pentru antreprenori la inceput de drum. O initiativa Impact Hub si ING, Startarium este locul in care antreprenorii existenti sau in curs de devenire au acces la tot ce au nevoie pentru a lansa si a creste o afacere de succes. Platforma este construita pe 3 piloni - invatare, testare si finantare - si isi structureaza beneficiile in mai multe module functionale: instrumente de business, cursuri online, interviuri cu antreprenori romani, platforma proprie de crowdfunding, mentorat, networking si pitching. De la lansare, Startarium a adunat o comunitate de peste 32.000 de membri si 50 de mentori cu care antreprenorii pot lucra gratuit, a publicat peste 350 de materiale si a deschis accesul la finantari ce depasesc 470.000 de euro.