Din dragoste pentru tara si planeta intreaga: Au creat un brand care iti permite sa porti originea cu tine, cat mai sanatos #Interviu POM

Pornind de la aceste idei, doua tinere si-au propus sa creeze haine sanatos gandite si creativ exprimate, care sa-l conecteze pe om cu povestile culturii din care provine.Astfel a luat nastere POM - Port Originea cu Mine : din viziunile Alexandrei Urcan si ale Oanei Man-Kesselheim, care au hotarat la inceput de 2018 sa isi uneasca ofurile.Alexandra isi doreste ca haina pe care o poarta sa fie intr-o comuniune cu mintea, corpul si planeta, dar si cu procesul de creare, originea si identitatea sa. Isi doreste sa avem mai multa grija de planeta, de valorile universale, dar si de noi, unii de altii. Prin POM vrea sa arate ca lucrurile pot sa se intample si altfel - intr-un mod sustenabil, sanatos, gandit pentru binele consumatorului si cu respect fata de cei implicati in proces. Vrea ca atunci cand cineva poarta POM sa se simta bine in pielea sa, indiferent de cine e.La fel ca Alexandra, Oana isi doreste haine sanatoase, care sa nu-i irite pielea si care sa stea bine pe ea. Isi doreste sa se exprime mai clar prin ce poarta - sa transmita ca e din Romania si ca iubeste natura de aici. Vrea sa poarte cu ea padurea, satele, traditiile si povestile - sa exprime libertatea si linistea pe care o simte aici. Isi doreste sa ne cunoastem mai bine trecutul. Vrea ca atunci cand cineva poarta POM sa aiba incredere in sine si sa simta ca poarta un produs autentic.Insa, pentru ca industria bumbacului e pe cale de disparitie in Romania, misiunea lor nu a fost una tocmai simpla si prima solutie a fost aceea de a apela la crowdfunding, povestesc, pentruPrima manifestare POM e sub forma unor tricouri, iar asta pentru ca e un produs universal pe care il poate purta oricine, indiferent de originea pe care o are si de unde provine. Tricourile POM sunt tricouri de cauza.Adica mesajele de pe tricouri sunt alese cu un scop de sprijinire a individului in devenirea identitara si nu sunt alese doar sa dea bine estetic. Lucram cu oameni din diverse sfere de activitate (creativi, istorici, designeri, psihologi) tocmai pentru a surprinde cat mai bine diverse valente identitare.Deci tricourile noastre vorbesc despre identitate - credem ca e important ca fiecare dintre noi sa inteleaga cine este si de unde vine - dar au si grija de pielea ta. De asemenea, sunt certificate dupa cele mai inalte standarde de mediu din lume, iar asta pentru ca ne pasa ce ajunge sa poarte consumatorul.Imbracamintea acopera 80-90% din corp si e in contact cu pielea noastra 24/7. De aceea, evitam substantele chimice in procesul de productie, tocmai pentru ca vrem ca produsul POM sa fie sanatos pentru pielea oamenilor.In demersul nostru de a crea un produs responsabil si sustenabil, am inteles importanta fiecarei etape din procesul de productie - de la cultivarea bumbacului, la oamenii implicati in productie si modul in care e fabricata materia prima, pana la eficientizarea resurselor. Puse cap la cap, aceste lucruri dau sustenabilitate produsului nostru.POM e gandit sa creeze un impact pozitiv in societate. Prin intermediul lui, vrem sa vorbim mai mult despre beneficiile hainelor produse din materiale organice, dar si sa tragem un semnal de alarma asupra efectelor nocive pe care le are industria de tip fast fashion asupra planetei.Obiectivul financiar al campaniei de crowdfunding este de 7000 euro, bani care sunt necesari pentru a finanta creatia de pe tricouri. Ilustratiile vor fi create de o echipa mixta din sfere diferite de activitate (oameni creativi alaturi de istorici, sociologi sau antropologi), pe baza unei documentari despre ce inseamna identitate si demers identitar.Campania noastra de crowdfunding - strangerea de contributii financiare in schimbul unor recompense - se desfasoara pana pe 15 decembrie, pe Startarium . Mai avem nevoie de 36% ca sa ne indeplinim targetul final - daca nu e atins, banii sunt returnati finantatorilor.Pentru ca industria bumbacului aproape a disparut in Romania, vom colabora pentru producerea tricourilor cu o echipa din Copenhaga cu valori similare. Insa planul nostru e ca produsele POM sa ajunga sa fie realizate in totalitate in Romania - lucram in paralel cu oameni din industria textila din tara pentru a incepe construirea lantului valoric aici.Pe langa productie in Romania, ne dorim diversificarea gamei de produse si extinderea pe piata internationala.Vedem POM peste 5 ani ca unul din brandurile internationale la care consumatorii si clientii se uita cu respect pentru ca isi pastreaza autenticitatea, isi poarta valorile si este responsabil, demonstrand ca putem avea grija de noi, de cei din jur si de planeta. Mai multe detalii despre povestea POM si noutatile de lansare ale produselor vor fi disponibile pe pagina de Facebook POM si pe www.eusipom.ro , declara Alexandra Urcan, co-fondator si CEO POM.Misiunea POM e sa creeze haine sanatos gandite si creativ exprimate care sa-l conecteze pe om cu originea si povestile culturilor din care provine. Astfel, creatia de pe tricouri va fi realizata de o echipa mixta (oameni creativi alaturi de istorici, antropologi, sociologi). Aceasta abordare vine tocmai pentru a sustine si genera concepte de creatie autentice care abordeaza teme precum Omul si Planeta, (P) OMUL, Femeia si Viata sau D-ale noastre, mici filosofii romanesti contemporane.", declara Oana Man-Kesselheim, co-fondator POM.