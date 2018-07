Dincolo de Facebook si Instagram: Un tanar din Romania investeste 150.000 de euro intr-o noua aplicatie de "friending" #Interviu

De ce ai ales sa schimbi "macazul" pe calea ta profesionala?

Aplicatia poarta numele Floca , de la "Friends location", dar permite si "chat around". Mai precis, un utilizator poate intra in contact cu altii din proximitate prin intermediul GPS-ului de pe telefon, avand posibilitatea in acelasi timp sa initieze discutii fara niciun fel de filtru sau bariera.Cu ajutorul aplicatiei dezvoltate de el, "parintii pot vedea in timp real unde se afla copiii, tinerii pot cunoaste oameni noi, aflati in proximitate, iar corporatiile pot folosi aplicatia pentru o organizare interna mai buna", explica Ionut, pentru Business24.Aplicatia are deja in Romania 50.000 descarcari si 25.000 utilizatori lunar, in Spania are 30.000 de descarcari si 15.000 de utilizatori lunar, in Argentina are 10.000 descarcari, iar in Moldova, 8.000 descarcari si 5000 de utilizatori lunar.Ionut s-a nascut in Targu Jiu si a copilarit la 20 de kilometri de acest loc, intr-un oras mai mic, Bumbesti-Jiu. A facut liceul in Targu Jiu unde a pasit pe primul sau drum spre antreprenoriat: comanda haine de pe site-uri americane si le vindea in liceele din Targu Jiu, cu un adaos frumusel."Am ales Iasiul pentru facultate cu dorinta de a deveni medic, dar in timp ce studiam mi-am dat seama ca nu mi se potriveste. Asadar, am inceput un business in IT cu ceva bani imprumutati. Pe parcusul anilor de facultate mi-am indreptat atentia din ce in ce mai mult catre antreprenoriat", povesteste Ionut Patrascoiu, intr-unPentru a fi medic in Romania, unde conditiile si salariile nu sunt cele mai bune, consider ca iti trebuie un anumit har. Sunt multi care termina medicina si profeseaza doar de dragul de a avea un statut intr-o societate care pune accent pe acest lucru, pentru a avea un loc de munca stabil. Altii o fac pentru a-si multumi familia.Din punctul meu de vedere, medicina trebuie facuta din toata inima si cu dedicare maxima, iar eu nu am fost pregatit sa imi asum asta.M-a atras mai mult ideea de a-mi deschide un startup, pentru a-mi putea exprima creativitatea si dorinta de a face ceva diferit.De asemenea, m-a motivat si faptul ca in Romania sunt foarte putine businessuri in domeniul aplicatiilor mobile care au ajuns la performante remarcabile.La un moment dat, o persoana draga mi-a spus ceva care mi-a ramas in minte pana astazi: "Cu totii avem visuri, dar nu multi avem bucuria si norocul de a le trai". Visul meu a fost mereu sa pot trai facand ceva ce iubesc sa fac. Prin Floca am reusit sa il indeplinesc.In momentul in care am trecut la actiune, eram deja implicat intr-un domeniu care imi asigura un trai mai mult decat decent, dar pentru mine nu era suficient.Atunci am decis sa ii propun actualului meu asociat, Alexandru Holicov, planul pentru dezvoltarea Floca.Alex are abilitati antreprenoriale pe care le-a rafinat de-a lungul anilor de asumat riscuri in business, asa ca sustinerea lui a insemnat enorm pentru mine.Este foarte dificil sa faci ceva de unul singur, asa ca posibilitatea de a te baza pe cineva cu experienta, care sa iti ofere sfaturi avizate, e cel mai bun ajutor de care poti beneficia.Floca este o aplicatie de Friending care combina mai multe elemente intr-un mod unic. Functionalitatile principale sunt localizarea si chatul, care iti ofera posibilitatea de a cunoaste oameni noi sau de a tine legatura cu prietenii.Cand am gandit schema de dezvoltare, am avut in vedere nevoile mai multor categorii de utilizatori.De exemplu, parintii pot vedea in timp real unde se afla copiii, tinerii pot cunoaste oameni noi, aflati in proximitate, iar corporatiile pot folosi aplicatia pentru o organizare interna mai buna.Studiile de fezabilitate nu sunt niciodata 100% precise. Planurile noastre s-au schimbat rapid pe masura ce am avansat cu proiectul.Tinerii reprezinta viitorul nostru si, de aceea, este important sa tinem cont de factorii care contribuie la dezvoltarea lor.Consider ca tineretul din ziua de astazi este dornic de expunere si de apreciere. Platformele deja consacrate precum Facebook si Instagram indeplinesc foarte bine aceasta functie.Competitia existenta la momentul actual este stransa, iar produsele concurente sunt deseori cumparate de colosii domeniului.Tocmai de aceea, un startup care vine cu o idee inovatoare este greu de diferentiat, fiind un domeniu global cu bugete de marketing imense. Ideea si produsul pot face diferenta, dar conteaza enorm si modul in care le prezinti.Pana in momentul de fata, s-au investit peste 150.000 de euro. In acest moment, urmarim cresterea retentiei utilizatorilor in aplicatie.Acest lucru ne ajuta in obtinerea unei investitii care ne va asigura bugetul de dezvoltare si marketing pentru urmatorii doi ani.Floca a fost lansata luna trecuta la Madrid si a ajuns la peste 50.000 de descarcari in prima saptamana de la lansare si la un total de 6500 de review-uri, dintre care 95% pozitive. Carui fapt se datoreaza acest succes notabil?Numarul descarcarilor atins reprezinta o prima realizare. Pentru moment, acest lucru ne ajuta doar in a observa comportamentul utilizatorilor. Avem un numar de review-uri pe care bazam pentru a ne da seama unde mai avem de lucrat.Am strans un numar considerabil de review-uri pozitive, iar acest lucru ne bucura, avand in vedere ca oamenii au tendinta de a da review-uri mai degraba cand produsul ii nemultumeste.Tinem cont atat de review-urile pozitive, cat si de cele negative. Suntem constienti de cateva lucruri pe care trebuie sa le schimbam si avem in vedere, in primul rand, sa facem aplicatia mai usor de inteles pentru utilizatori.Trendul este unul ascendent, desi suntem intr-o faza incipienta. Suntem optimisti ca acest trend se va mentine pe termen lung, atat in Romania, cat si peste hotare.Ne concentram pe dezvoltarea aplicatiei si, de aceea, am conceput un plan pe 3 luni in care vom urmari comportamentul utilizatorilor. Este prematur sa ma pronunt cu privire la ceea ce se va intampla pe termen lung.In momentul de fata, ne asociem cu o barca pe un rau involburat, constienti ca in orice moment ne putem rasturna daca nu facem tot ce tine de noi sa dezvoltam un produs necesar in piata globala.De aceea, ne concentram pe potentialul si pe extinderea produsului. Ne dorim sa ramanem fideli scopului nostru si sa ne concentram pe atingerea unei stabilitati pe piata.