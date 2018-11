Driving My Future, o sansa pentru copiii care parasesc orfelinatele

In primul an de parteneriat, doi tineri din Iasi si Sibiu au fost inclusi in program.Programul are patru etape in care tinerii selectati sunt formati pentru meseria de sofer de camion.Pregatirea dureaza aproximativ un an si incepe prin obtinerea permisului de conducere categoria B, urmat de categoriile C si CE aferente conducerii unor vehicule de mare tonaj si de dobandirea atestatelor profesionale. Pe intreaga durata a scolarizarii si apoi in cele 6 luni de ucenicie, ICT Logistics sustine costurile studiilor si costurile de intretinere ale tinerilor, prin asigurarea unui venit lunar.Conform datelor oficiale, anual, aproximativ 4.000 de tineri cu varste cuprinse intre 18 si 27 de ani parasesc sistemul de protectie a copilului, fara a fi pregatiti pentru o viata independenta, sau avand o pregatire extrem de limitata."Driving My Future este o initiativa locala a ICT Logistics si a inceput printr-un proiect pilot. Cu sprijinul echipei Hope and Homes for Children am selectat doi tineri, unul din Sibiu si unul din Iasi, care au inceput deja scolarizarea.Noi ne pricepem la transporturi si ne dorim ca, prin resursele de care dispunem, sa contribuim in felul nostru si sa le oferim un viitor mai bun si mai sigur tinerilor care se inscriu in acest program. Meseria de sofer de camion este una complexa, care presupune devotament, dedicare si multa seriozitate. Totodata, este o meserie care asigura un venit stabil si o sansa profesionala pentru acesti tineri", declara Mihai Teodorescu, CEO ICT Logistics Romania."Proiectul initiat de partenerii nostri este o initiativa care ne-a bucurat si la care am spus 'da' imediat. Rolul nostru este acela de a comunica oportunitatea in randul tinerilor din programul de integrare socio-profesionala, de selectare a candidatilor si de consiliere pe intreaga perioada a procesului de scolarizare.Momentan este un proiect pilot, insa ne-am bucurat sa avem peste 50 de candidati interesati, din care am selectat doi.Din anul 2002, de cand am inceput programele pentru sprijinire a tinerilor care parasesc sistemul de protectie, am sprijinit peste 1.000 de tineri pentru integrarea cu succes in societate", explica Stefan Darabus, director regional Europa Centrala si de Sud, Hope and Homes for Children.Programul "Driving My Future" va fi evaluat de parteneri la finele anului 2019, iar, daca obiectivele sunt atinse, acesta va continua la parametri extinsi in Romania si va fi propus pentru implementare si in reteaua internationala ICT Logistics.Prin programul de integrare socio-profesionala, Hope and Homes for Children sprijina imbunatatirea abilitatilor de trai independent prin consiliere si sprijin material si creeaza premisele pentru integrare pe piata muncii prin consiliere, mediere si recomandari.