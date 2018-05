Dupa ce a scos ziua de luni din program, afacerile sale au inflorit! Interviu cu romanul care a facut peste 300.000 de euro in 2017 cu 4 zile lucratoare pe saptamana

Ionut Munteanu, Managing Partner WebDigital

Cine este Ionut Munteanu?

Cum si cand s-a nascut WebDigital?

In 2017 ai propus "saptamana de lucru de doar 4 zile". Ce te-a inspirat?

Cum a fost acel an pentru tine ca antreprenor si pentru angajatii tai?

Cum e sa ai ziua de luni libera?

Ce ati ales sa faceti in acele zile libere?

Chiar si asa, WebDigital a rulat aproximativ 3 milioane de euro in campaniile realizate pentru clienti si ati incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 310.000 de euro. Cum este aceasta cifra raportat la anul anterior?

In 2018 ati revenit temporar la saptamana de lucru de 5 zile. De ce ati ales acest sistem?

Cum crezi ca ar a rata o Romanie in care toata lumea ar beneficia de saptamana de lucru de 4 zile, macar din cand in cand?

Ce estimari aveti pentru anul 2018, pentru WebDigital?

Ionut Munteanu este un tanar care isi conduce business-ul WebDigital cu fine aptitudini de psiholog. Lasandu-le mai mult timp angajatilor pentru "soulset", "heartset" si "healthset", el a creat un "mindset" de invingator pentru fiecare din angajatii sai, iar asta se vede in cifre deja.WebDigital a rulat campanii de aproximativ 3 milioane de euro si a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 310.000 de euro, in crestere cu 20% fata de anul anterior. Iar pentru 2018 previziunile sunt de crestere tot mai mare, pana la 430.000 de euro.Ionut este pasionat de Digital Marketing de peste 10 ani si mereu cauta sa devina tot mai bun, sa se dezvolte in acest domeniu si sa fie la curent cu noutatile.Datorita faptului ca a ajuns sa acumuleze experiente si informatii relevante, a vrut sa ii ajute si pe altii sa inteleaga.De aceea, in tot acest timp, a participat la foarte multe evenimente si a tinut multe traininguri.A participat la evenimente atat din tara (Digital Marketing Forum, GPeC, TeCOMM etc) cat si din afara acesteia, evenimente de e-commerce, dar si evenimente din industria digitala. De asemenea, a fost invitat si in diferite universitati, pentru a-i ajuta pe studenti sa se apropie de acest domeniu."Legat de antreprenoriat, sincer sa fiu, cred ca doar m-am lasat dus de val. Am avut prima mea initiativa antreprenoriala in 2006 si de atunci am ramas prins in joc. Imi place sa ma trezesc dimineata, sa ma gandesc la ceea ce trebuie sa fac in cursul zilei. Prefer sa urmez un plan, dar pot sa actionez in functie de ganduri si instincte pentru a ajunge la indeplinirea obiectivelor", povesteste Ionut Munteanu,"Imi place ca uneori pot incalca regulile, le pot schimba sau le pot reface. Si am aflat, de asemenea, ca in acest proces schimbarea ar trebui sa vina din interior. Aceasta este poate cea mai palpitanta aventura si de aceea aleg acest lucru", mai spune tanarul.Iubeste golful, pe care nu il considera un sport scump, in ciuda perceptiei generale."De asemenea, sunt foarte pasionat de invatarea altor limbi, pana acum reusind sa invat: engleza, franceza, germana, greaca si italiana. Imi rezerv o buna parte din timp pentru a-mi practica, intretine si imbunatati abilitatile lingvistice", spune Ionut.WebDigital s-a nascut in 2011 ca prima agentie din Bucuresti specializata in PPC Marketing din dorinta de a vedea lucrurile "altfel" in mediul online si de a oferi tuturor categoriilor de clienti, fie ei mici, medii sau mari, instrumente potrivite pentru promovarea afacerilor lor. Gestionam anual portofolii de peste doua milioane de euro si am protejat investitia a sute de clienti pentru diverse produse si servicii.De ce facem ce facem? Noi credem ca fiecare persoana trebuie sa fie exceptionala si pasionata de ceea ce alege sa fie specializarea sa. Vrem sa ii ferim pe necunoscatori sa ia decizii gresite si sa piarda bani in campaniile de promovare pe internet: Google, Facebook, LinkedIn, Instagram si reteaua de website-uri partenere Google (GDN).Vrem sa inlocuim in vocabularul antreprenorilor verbul "a cheltui" cu "a investi" atunci cand se face referire la campanii de marketing online. Vrem ca toti antreprenorii si oamenii de marketing sa stie ca exista metode destepte de promovare online cu rezultate masurabile, ce vizeaza exact segmentele de audienta potrivite pentru afacerea lor.Ii ajutam pe antreprenori si pe oamenii de marketing sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la campaniile lor de promovare pe Google, Facebook, Youtube si Instagram.Motivatia a fost dorinta de a avea o balanta intre viata profesionala si cea personala. In majoritatea cazurilor, angajatii din alte companii fac sacrificii personale pentru a avea timpul necesar rezolvarii taskurilor profesionale zilnice.Inspiratia a venit de la alte companii din strainatate care au introdus saptamana de 4 zile lucratoare. Un exemplu este Serps Invaders din Edinburgh, o agentie de Digital Marketing care a luat aceasta decizie inca din 2013.De la implementarea acestei masuri, agentia a raportat angajati mai odihniti si s-a extins catre Europa de Sud-Vest prin instalarea unui centru de lucru in Barcelona. In plus, agentia a castigat clienti importanti precum Gillette, Chanel si SEAT si a reusit sa atraga mai multe talente din domeniul marketingului digital.Cel mai mediatizat exemplu in Romania este Suedia, tara in care s-a implementat ziua lucratoare de 6 ore. Antreprenorii suedezi se declara multumiti de masura impusa de stat. Detalii despre acest subiect gasiti si pe blogul WebDigital.Cu toate ca am avut incredere in decizie, in prima parte a anului am fost putin mai tematori de problemele ce ar putea aparea, dar dupa Q1 am observat ca e trend pozitiv pentru organizatie si pentru oameni. Am prins si mai mult curaj si am inceput sa aplicam si mai multe solutii de optimizare.Am simtit atat la nivel individual, cat si organizational, un efect pozitiv. Mai precis, din punct de vedere al businessului, am reusit sa generam crestere. Mai mult decat atat, am crescut enorm nivelul de retentie comparativ cu anii anteriori, atat in ceea ce priveste clientii, cat si echipa.Este un beneficiu mare la nivel individual. Este, intr-adevar, o bucurie cand poti scoate peste 80% din perceptia negativa a saptamanii de lucru, avand in vedere ca ziua de luni este perceputa ca "oaia neagra" a saptamanii. Acum, pentru oamenii WebDigital, lunea a capatat o nuanta pozitiva si este apreciata la fel ca celelalte zile ale saptamanii.Pentru o organizatie, este o mare provocare sa mentii nivelul de performanta si eficienta in 4 zile. Conduita organizationala orientata catre sistem, catre organizare si disciplina alaturi de o atitudine autentica orientata catre client, toate construite in timp, inca de la inceputurile WebDigital si slefuite bine in anii de adolescenta ai businessului ne-au facut sa trecem acest test cu brio.Daca in timpul orelor efective petrecute la birou lucram destul de mult la mindset, lunea oamenii WebDigital lucreaza la "heartset", "soulset", "healthset", iar acest lucru se reflecta in activitati precum citit, sport, connectare cu familie, prieteni, colegi.Cifra de afaceri a crescut cu aproape 20%, iar nivelul eficientei a crescut nu numai pe fondul recompensei reprezentate de ziua de luni. Piata este si ea in crestere.Marea provocare o reprezinta lipsa fortei de munca specializata, educata si motivata. La acest obiectiv lucreaza, din pacate, intr-o pondere mare agentiile independente. Celelalte iau de-a gata forta de munca "lucrata" de la acestea, fara "sa planteze" alti vlastari in loc, fara sa investeasca in tineri specialisti.Am realizat un plan pe 5 ani, asumat de toata lumea. In 2018, programul de lucru va include ziua de luni, in 2019 programul de lucru nu va include ziua de luni, in 2020 programul de lucru va include ziua de luni si in 2021 programul de lucru nu va include ziua de luni.Alternanta anuala ca parte din acesta implementare este inspirata din natura, o forma de biomimetism, care va mentine acelasi echilibru intre viata personala si evolutia profesionala cu care oamenii din WebDigital s-au obisnuit.Suplimentar, vom adauga programe speciale pentru a face cat mai placuta si sanatoasa viata profesionala a oamenilor din WebDigital si, bineinteles, pentru a mentine usa deschisa si a-i sustine pe toti cei care doresc sa isi inceapa cariera in acest domeniu.Nebuna, nebuna, nebuna. Ziua de luni libera nu este pentru cei carora nu le place ce fac ziua in general, nu este pentru cei care asteapta weekendul, nu este pentru mercenari, nu este pentru cei care merg la "scarbici", nu este pentru cei care isi pierd viata in locuri de munca in care "timpul trece, leafa merge".Ziua de luni libera este pentru cei care inteleg ce fac, cei care nu se simt constransi si cei care vor sa dea cat mai mult, cat mai repede, ca proiectul lor sa aiba succes.Nu e neocapitalism, e libertatea de a alege sa faci ce vrei, fara constrangere. E locul in care iti petreci cea mai mare parte din viata si daca nu e ce vrei, cauta sa faci ce-ti place!Estimam o cifra de afaceri de 430.000 de euro, o crestere si mai mare a nivelului de retentie a clientilor din portofoliu. Ne pregatim pentru un nou an (2019) cu 4 zile de lucru pe saptamana.Estimam o intarire a BlueAlliance si o prezenta mai ampla a acesteia in regiunile din care are reprezentanti. Estimam o cerere si mai mare de forta de munca pe piata de Marketing Online.