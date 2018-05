Experti de la World Economic Forum, Oxford si antreprenori romani cauta tineri cu idei de viitor pentru a-i premia cu 20.000 euro in competitia Future Makers

Wadia Ait Hamza (World Economic Forum)

Nicoleta Eftimiu (Coca Cola Romania, Country Manager)

Mihai Toader Pasti (EFdeN, General Manager & Co-founder)

Sergiu Negut (Maastricht School of Management Romania, Associate Dean of Entrepreneurial Growth)

Irina Anghel Enescu (South Eastern European Private Equity and Venture Capital Association, Managing Director)

Ioan Iacob (Qualitance, Founder and CEO)

Sorina Campean (Entrepreneurship Centre Said Business School, University of Oxford Networks and Partnerships Manager)

Florin Cobuz (NOD MAKERSPACE, Managing Partner)

Carmen Oprea (Socital, Co-founder & COO)

Radu Manolescu (K.M.Trust & Partners, Founder & Managing Partner)

In ultimele 2 luni, aproximativla evenimentele si atelierele de antreprenoriat organizate in peste 15 orase din tara.Tinerii au invatat ca a "incepe de azi ideile de maine" nu e o metafora, ci este cat se poate de pragmatic.Populatia lumii creste, progresul tehnologic este foarte rapid, experimentam schimbari climatice nemaiintalnite, se epuizeaza resursele si toate aceste provocari cer solutii inovative.Tinerii din toata tara mai au la dispozitie cateva saptamani sa aplice la competitia de idei antreprenoriale, sa intre in programul de incubare si mentorat si sa castige", spuneIdeile trebuie sa fie solutii concrete la provocarile pe care viitorul ni le pregateste. Fie ca vorbim de viitorul in agricultura, medicina, turism, comert sau alte domenii,Pentru 50 de idei selectate, pe perioada verii, vom conecta echipele cu antreprenori din domeniile lor de interes, cu mentori, cu resurse din reteaua internationala. La finalul incubatorului, echipele vor avea pitch-uri in fata juriului. Premiile sunt in valoare desi urmaresc sa transforme ideile bune de azi in organizatiile sustenabile de maine.", spune Oana Toiu.Mai multe detalii despre competitie gasiti pe www.futuremakers.ro si daca aveti intrebari ne gasiti pe pagina de Facebook Future Makers , la adresa de e-mail loredana@futuremakers.ro , sau la telefon 0757185781 Programul este finantat de Fundatia Coca-Cola si este organizat de Global Shapers Bucharest Hub, o initiativa a World Economic Forum, parte dintr-o retea internationala de 300 de orase si de Social Innovation Solutions, organizatie de sprijin pentru inovare si antreprenoriat social.