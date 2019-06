Future Makers: Mii de tineri vin cu idei de afaceri pentru viitorul Romaniei

Ei au gasit, in cadrul Future Makers, solutii diverse pentru probleme din educatie, mediu, sanatate, mobilitate si pana la cele mai noi tehnologii care ne eficientizeaza activitatile in viata de zi cu zi si in business.Future Makers, program educational de antreprenoriat de viitor, aflat la a doua editie, a desemnat acum finalistii care trec in urmatoarea etapa. Juriul format din experti si antreprenori romani a ales cele mai bune 55 de echipe care vor face parte din programul de incubare.Din iulie pana in noiembrie cele 55 de echipe isi vor dezvolta impreuna ideile si afacerile pentru viitor prin ateliere, webinarii si sesiuni de lucru. Fiecare echipa va avea alaturi, in cele 4 luni de incubare, un mentor, antreprenor sau specialist cu experienta in industria aleasa. Echipele vor avea acces si la un centru de resurse online, spatiu de lucru si un bootcamp de 3 zile alaturi de celelalte echipe finaliste.Faza finala a competitiei o reprezinta pitch-urile in fata juriului format din Ioan Iacob, Managing Partner QUALITANCE; Mirona Paun fondator Aventurile lui Tzitzi-Poc si mare castigator Future Makers 2018; Radu Manolescu, Fondator K.M. Trust&Partners; Nicoleta Eftimiu, Country Manager Coca Cola Romania; Mihai Toader-Pasti, co-fondator EFdeN; Irina Anghel-Enescu, Managing Director SEEPEA; Sergiu Negut, antreprenor; Andreea Rosca, antreprenor si Marius Stefan, CEO Autonom.Marea finala va avea loc pe 28 noiembrie, in cadrul conferintei internationale anuala Future Summit, unde juriul va acorda 5 premii de 2.500 de euro fiecare si marele premiu de 5.000 de euro. O echipa va avea sansa sa castige si premiul publicului de 2.500 euro in urma voturilor pe care fiecare video de promovare al echipelor il va primi online in lunile octombrie si noiembrie."Future Makers ofera tinerilor din toata tara oportunitatea de a intelege mai clar scenarii de viitor atat pentru industriile ce ii intereseaza, cat si in teme transversale ca viitorul muncii, impactul digitalizarii sau noi modele de business. Dupa conversatii despre viitor si impact social si lucru direct cu peste 5500 de tineri in ultimii 4 ani in programele Social Innovation Solutions suntem increzatori in noile generatii. Un spirit de agent al schimbarii pare sa fie din ce in ce mai prezent in tinerii din toata tara". Ciprian Stanescu, co-fondator Future Makers si Managing Partner, Social Innovation Solutions