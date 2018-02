Inca un corporatist pe calea antreprenoriatului! Dupa un an sabatic, un fost manager Pepsi vinde online munca a zeci de bresle si mestesugari

Interviu Andrei Dumitrascu, CEO Breslo

Ce v-a determinat sa luati aceasta decizie?

Putem spune ca vi s-a indeplinit un vis, acela de a da frau liber pornirilor antreprenoriale?

Ati purtat timp de trei luni discutii intense despre cifre, directii si planuri de viitor. Ne puteti spune si noua cateva dintre concluziile la care ati ajuns impreuna cu Luigi Meclea, fondatorul Breslo.ro, cu privire la planurile pentru comunitatea pe care o conduceti de acum?

Vom vedea si o schimbare in comunitatea Breslo?

Ce ne puteti spune despre apetitul romanilor pentru produsele handmade?

La ce va asteptati in 2018?

In urma cu 10 ani, cand a aparut comunitatea Breslo, conceptul de handmade era inexistent, cu atat mai putin ideea de "marketplace" pentru asa ceva. Pana acum a adunat peste 1.800.000 de creatii originale si materiale art & hobby. Cum credeti ca va arata aceasta comunitate peste 10 ani?

Cum este viata lui departe de corporatie, in lumea online a mestesugarilor autentici?"In lumea mea noua dinamica era alta, structura mai putin stufoasa permitea un flux mai lin, iar orice idee noua parea o revolutie, implementabila in doar cateva zile", raspunde Andrei Dumitrascu, noul CEO al Breslo.ro A fost o schimbare importanta, venita la momentul oportun. Dupa anii petrecuti in corporatii, a simtit ca vrea si altceva, avea nevoie de un nou inceput si de provocari diferite.A decis sa se opreasca din ceea ce facea si sa intre intr-un an sabatic. "Am tras aer in piept, am inceput sa ascult si sa observ si, intr-o zi, a aparut oportunitatea numita Breslo", povesteste Andrei Dumitrascu,"Am analizat cu atentie propunerea venita din partea lui Luigi (Luigi Meclea, fondatorul Breslo.ro - n.red.) si am realizat ca era exact ceea ce aveam nevoie".Era un business antreprenorial consolidat, care isi dorea sa creasca sustenabil. Era ceva nou, intr-o zona pe care isi dorea sa o aprofundeze, cea de e-commerce."Dupa primele zile, am resimtit diferentele dintre cele doua lumi, cea antreprenoriala si cea corporatista", recunoaste Andrei Dumitrascu.Curiozitatea, dorinta mea de nou si antipatia fata de resemnare. Primele doua atribute m-au purtat prin toata povestea mea profesionala de pana acum. De fiecare data cand am simtit nevoia unei guri de aer proaspat am deschis larg fereastra si am inspirat. Si de fiecare data am simtit un fior puternic, care imi dadea si mai multa energie pentru a merge mai departe.Este mult spus un vis. In definitiv, antreprenoriatul este o modalitate de a castiga un venit facand ceea ce iti place.Este adevarat, insa, ca aceasta mutare a adus un suflu proaspat in viata mea, pe care il doream si de care aveam nevoie. Pot da frau liber pornirilor mele antreprenoriale, cum bine spuneti, fiind responsabil de aceasta actiune.Cred ca acesta este un element important invatat in cadrul companiilor multinationale, si anume acela al responsabilitatii fata de actiunile si deciziile tale.In primul rand, ne dorim sa dezvoltam in continuare aceasta comunitate. Ne dorim sa aducem si mai multi creatori de handmade pe Breslo, sa crestem numarul de produse deosebite si, nu in ultimul rand, sa popularizam acest tip de produs in randul romanilor.In momentul de fata comunitatea noastra numara peste 200.000 de pasionati de frumos, insa in urmatorii doi ani ne dorim sa dublam aceasta cifra.Noi credem ca acesta zona de artizanat, de manufactura va fi in continua crestere, data fiind aplecarea oamenilor, din ce in ce mai evidenta, catre lucrurile deosebite, care poarta o poveste.Obiectivele noastre sunt clare. Ne dorim cresterea si promovarea comunitatii Breslo.De multe ori acest lucru vine si cu schimbari, menite sa sustina ritmul de dezvoltare preconizat.Pentru 2018 pregatim cateva schimbari, pe care le vom comunica la momentul oportun.Romanii se uita din ce in ce mai des la produsele handmade. Acest lucru vine si pe fondul unei maturizari pe care o regasim la cumparatorul roman, care incepe sa isi doreasca si altfel de lucruri.De la mancare si stil de viata pana la accesorii si vacante, se cauta calitatea, experienta oferita precum si unicitatea produsului sau a serviciului oferit.In tot acest context creatiile handmade sunt din ce in ce mai populare iar acest trend se va mentine cu siguranta si in urmatorii ani.Un an care va avea, cu siguranta, provocarile lui din punct de vedere macro si micro economic, insa un an de crestere semnificativa pentru Breslo.Creatiile originale, materialele pentru art & hobby si in general tot ceea ce este legat de exprimarea pasiunii vor cunoaste o explozie in urmatorii patru ani. Oamenii au nevoie de ei insisi, de pasiunile lor, de frumosul din interior.Iar handmade-ul este si va ramane una din cele mai creative forme de exprimare. Peste 10 ani "creativitatea" este posibil sa fie perceputa in forme diferite comparativ cu ce suntem obisnuiti in prezent.Cu toate acestea, comunitatea creatorilor va continua sa se dezvolte exponential si sa genereze frumos pentru semenii sai.