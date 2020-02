Innovation Labs, un catalizator al inovatiei la nivelul mediului antreprenorial emergent din Romania

Cu toate acestea, Romania ocupa o pozitie competitiva in ceea ce priveste exportul de produse tehnologice avansate [1], fiind totodata recunoscuta la nivel international pentru calitatea resursei umane ce activeaza in domeniul IT&C In plus, studiile arata ca 69% dintre studentii romani resimt necesitatea unor programe care sa ii ajute la dezvoltarea competentelor antreprenoriale intr-o economie bazata pe inovatie.Procentul este cu 20% mai mare decat cel regasit in randul studentilor altor tari ale Uniunii Europene In acelasi timp, nevoia formarii unor competente antreprenoriale este cu atat mai pregnanta in cazul studentilor din domenii ingineresti (75% in Romania, fata de 51% in Uniunea Europeana).Intr-un astfel de context, o serie de initiative au prins contur cu scopul de a forma un catalizator al inovatiei tehnologice in societatea romaneasca.Printre aceste initiative se numara si Innovation Labs, un program de invatare antreprenoriala adresat studentilor si tinerilor aflati la inceput de cariera, devenit cu timpul cel mai mare si mai matur pre-accelerator la nivel national.In ultimii opt ani, Innovation Labs a sustinut formarea a peste 300 de startup-uri prin sesiuni de mentorat la care au contribuit mai mult de 200 de mentori in cinci orase din tara: Bucuresti, Cluj, Iasi, Sibiu si Timisoara, angrenand peste 1800 de participanti.Innovation Labs urmareste sa aduca tinerii aflati la inceput de cariera mai aproape de oportunitatile de finantare a propriului startup, dezvoltand totodata in randul studentilor un mod de a gandi antreprenorial si introducand in vocabularul lor termeni sau concepte de business.In acest sens, datele colectate despre produsele ajunse in finala programului Innovation Labs, in perioada 2015-2019, pot schita o imagine asupra modului in care inovatia este prezenta la nivelul mediului antreprenorial emergent din Romania [4].Analiza arata ca din cele 175 de produse finaliste in ultimii 5 ani, 46% si-au propus sa inoveze o practica prin solutii ce afecteaza semnificativ modul in care oamenii actioneaza sau se comporta zilnic ("practice innovation").Tot in acest sens, 29% dintre produsele dezvoltate in cadrul programului pornesc de la ratiunea transformarii unei experiente negative intr-o experienta pozitiva ("experience innovation").Componenta de inovare sociala apare in randul a 25% dintre produse care, dincolo de componenta comerciala, isi asuma rezolvarea unor probleme regasite in societate ("social innovation").In ceea ce priveste formele mai puternice de inovare, se observa ca 22% dintre produse sunt inovative prin integrarea unor tehnologii noi in contexte care nu au fost explorate ("product innovation"), iar 14% dintre produse sunt asimilate unei inovatii de proces, intervenind asupra parcursului pe care un produs il urmeaza de la stadiul de idee la stadiul de lansare pe piata si utilizare ("process innovation").Nu in ultimul rand, pot fi supuse atentiei cele 5% dintre produse care reprezinta solutiile cu potential de a aduce schimbari structurale majore la nivel social, economic sau politic ("disruptive innovation").In interpretarea datelor trebuie sa se tina cont de faptul ca un singur produs poate integra simultan mai multe tipuri de inovatie.Din 2013 pana in prezent, Innovation Labs participa activ la consolidarea puntilor de legatura intre mediul studentesc, mediul de cercetare si mediul privat, reusind sa coaguleze o comunitate de absolventi ai programului.Pastrand colaborari constructive cu universitatile si conservand parteneriate strategice cu corporatiile inovative, programul Innovation Labs ofera tinerilor toate instrumentele necesare pentru ca ideea lor sa ajunga la stadiul de MVP (Minimum Viable Product).Fie ca vorbim despre sustinerea participarii la alte acceleratoare din tara sau din strainatate, de oportunitati de expunere media, de networking sau acces la know-how, pentru participantii la Innovation Labs parcursul antreprenorial nu se termina odata cu evenimentul final - Demo Day, astfel incat absolvirea programului le deschide drumul catre o multime de noi oportunitati.Innovation Labs este pentru tineri un prim pas in dezvoltarea propriei afaceri bazate pe crearea unor produse high-tech.Importanta programului este reflectata, pe de-o parte, prin prisma faptului ca pentru multi dintre tineri identitatea antreprenoriala ajunge sa prinda contur pe parcursul implicarii in evenimentele pe care Innovation Labs le organizeaza: daca la inscriere doar 16% dintre participanti se descriu ca antreprenori, la absolvire o identitate antreprenoriala este asumata de 35% dintre participanti [4].Aceste date sustin faptul ca Innovation Labs reuseste sa coaguleze o comunitate de tineri pasionati si entuziasti, fructificandu-le interesul antreprenorial in domeniul tehnologic.In concordanta, la absolvirea Innovation Labs, 95% dintre participanti afirma ca vor sa continue sa lucreze la proiectul pe care l-au dezvoltat in program.Mai mult, intentia lor este confirmata de faptul ca 1 din 3 finalisti ai Hackathon-ului din 2013 pana in 2018 ocupa in prezent pozitii antreprenoriale, iar 1 din 5 absolventi ai Innovation Labs ocupa o pozitie de leadership in propria firma sau in alte firme cu capital romanesc sau strain [4].Innovation Labs nu este un program izolat, ci s-a integrat in ecosistemul antreprenorial existent, iar de acum creste impreuna cu el.In urmatoarea perioada, Innovation Labs isi propune sa acorde o atentie mai mare comunitatii sale prin oportunitati de networking, oferind totodata servicii personalizate in raport cu nevoile de dezvoltare profesionala a absolventilor programului.Mentinand un nivel ridicat de implicare si fructificand dinamica economica si culturala, Innovation Labs isi propune sa imbunatateasca experienta participantilor de la an la an.Anul acesta, Innovation Labs invita din nou tinerii sa dea forma ideilor pe care la au cu ajutorul programului de pre-accelerare. Inscrierile au fost oficial deschise pe www.innovationlabs.ro/register.