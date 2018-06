IT-ul romanesc merita antreprenori pe masura. Tineri, indrazniti!

Si totusi cand inventariem factorii care conduc la aceasta dezvoltare a industriei de IT&C din Romania regasim putine startup-uri si companii antreprenoriale in tehnologie. Putine, prin comparatie cu tarile baltice si central europene.Cel putin asa arata datele din The European Digital City Index realizat de Netguru - digitalcityindex.eu, acolo unde Bucurestiul e abia pe locul 10 in ce priveste ecosistemul de startup si locul 6 in ce priveste ecosistemul de scaleup din Europa de Est.Spiritul antreprenorial nu este foarte prezent in industria de tehnologie a informatiei din Romania. Sunt initiative care se sting rapid din cauza dificultatii de accesare a fondurilor necesare, necunoasterii schemelor de finantare minimis, prin bursa, respectiv pe piata AeRO, sau din lipsa unui business plan riguros. Educatia de profil este structurata nerelevant pentru competitivitatea acestei piete.Multi dintre specialistii de IT prefera sa fie salariati si nu parteneri intr-un business antreprenorial. Au idei pe care le tin sub obroc de teama sa nu le "fure" cineva. Spiritul de asociere este deficitar, iar exemplele de succes strabat cu greu in spatiul public.Mai mult, companiile din Romania nu prea achizitioneaza produsele sau serviciile companiilor antreprenoriale locale. Mediul local pedepseste nereusita celor care au pornit un start-up care nu a reusit din prima. Sustinerea statului prin programe tip Startup Nation se impiedica in administrativ si de multe ori decelereaza dezvoltarea business-urilor foarte agile din tehnologie.Insa dincolo de opinii exprimate frugal exista si realitatea statistica care le sustine. Potrivit studiului Barometrul digitalizarii companiilor din Romania, pentru 40% dintre acestea exista perceptia ca in Romania nu sunt consumatori digitali.Pana la un punct aceasta opinie se poate sustine pe statistica Eurostat care spune ca 71% din populatie are competente digitale sub cele de baza, date relevante pentru afacerile din B2C in mod special.Generatia tinerilor nativi digitali poate schimba in curand aceasta realitate. Acesta generatie are mai multa initiativa si curaj sa inceapa o afacere. Vine cu competente relevante pentru lumea tehnologizata de astazi.Tinerii acestei generatii coaguleaza mai usor in jurul unor idei - cunosc limbi straine, folosesc spatiile colaborative si instrumente de transfer si prelucrare de date la distanta. Inca nu sunt majoritari si tocmai de aceea sunt asimilati statistic.Poate mai relevante pentru companiile din B2B sunt datele ANIS, din cele 4,1 miliarde euro cat reprezinta valoarea totala a pietei de IT&C, exportul de produse si servicii reprezinta 3,15 miliarde euro (18,2% crestere fata de 2016), in timp ce piata locala este putin sub 1 miliard de euro (0,5% crestere fata de 2016).Intrebarea este cine exporta? Companiile antreprenoriale sau cele multinationale? Ne putem da seama rapid ca numarul si dimensiunea companiilor locale nu pot sustine acest export si ca acesta se datoreaza in mare parte companiilor multinationale. La nivelul intregii industrii, 73% dintre venituri apartin companiilor straine si doar 27% celor romanesti.De cele mai multe ori, companiile locale sunt o buna solutie de outsourcing pentru companiile internationale si de putine ori furnizori de produse proprietare. Startup-urile sau scaleup-urile rar se evidentiaza ca furnizori de know how care au IP (intellectual property) . In plus, instrumentele de finantare tip Venture Capital sunt cvasi-inexistente, iar finantarea bancara este foarte greu de obtinut pentru startup-uri.Prin urmare Romania nu se evidentiaza in clasamentele privitoare la antreprenoriatul din tehnologie din urmatoarele motive: 1. Educatie si cultura antreprenoriala neconsolidate, 2. Lipsa unor mijloace de finantare, 3. Colaborarea si asocierea deficitara, 4. Centrarea pe outsourcing si nu pe dezvoltarea de produse proprietare, si 5. Necoordonarea sprijinului din partea statului.1. Parteneriate intre agentii guvernamentale, companii si universitatile (poli) tehnice care sa sustina crearea de ecosisteme antreprenoriale in tehnologie2. Asocierea companiilor locale in domeniu pentru crearea unui ecosistem de pre-seed in vederea finantarii de catre fondurile cu capital de risc a start-up-rilor aflate la nivel de seed3. Mentoratul organizat oferit de liderii de business care prin programe specifice pentru start-up-uri si scale-up-uri de tehnologie sa contribuie la consolidarea culturii antreprenoriale4. Consultanta legala gratuita din partea statului pentru start-up-uri si scale-up-uri pentru licentierea/brevetarea produselor si serviciilor proprietare5. Stimulente fiscale pentru crearea de start-up-uri, acceleratoare, incubatoare si clustere de tehnologie1. Echipa unui start-up in tehnologie sa cuprinda cel putin un om cu experienta de business, vanzari si marketing2. Business plan solid care sa aiba in vedere curba de progresie si mijloacele de finantare necesare fiecarei etape3. Accesarea unor retele de competente si relatii (techhub-uri, asociatii, grupuri de meet-up) care sa ajute dezvoltarea business-ului cu resursele limitate pe care le are un start-up4. Afilierea la asociatia care reprezinta interesele industriei in care opereaza start-up-ul5. Dezvoltarea unor produse si servicii proprietare si accesarea finantarii relevante dupa prototipareDespre Constantin Magdalina:Constantin Magdalina are o experienta profesionala de 8 ani, timp in care a lucrat la companii multinationale, atat in tara cat si in strainatate. Constantin are un Master in Marketing si Comunicare la Academia de Studii Economice Bucuresti. Este certificat Lean Six Sigma si ITIL (IT Information Library®) ceea ce-i faciliteaza o bunaintelegere a proceselor si transformarilor din cadrul organizatiilor. Pe de alta parte certificarea obtinuta de la Chartered Institute of Marketing ii completeaza expertiza de business. In cei peste 4 ani de activitate la o companie din Big4 a initiat si coordonat studii ce analizau aspecte legate de mediul de afaceri din Romania. Printre acestea se afla previziunile economice de crestere ale firmelor in 2013-2016, managementul cunostintelor, experienta de cumparare in era consumatorilor digitali, social media si mediul de afaceri romanesc, utilizarea dispozitivelor mobile in Romania. Este autor a numeroase articole cu teme legate de inovatie, eficientizarea proceselor de afaceri, social media, transformarea digitala, tendinte si tehnologii emergente. Este invitat ca vorbitor la numeroase evenimente si conferinte de business.