Jobful, o idee de 100.000 de euro in 2018: Arata-ne cat de bun esti si te cauta companiile pe tine #Interviu

Cum si cand s-a nascut Jobful?

Ce face, mai exact, aceasta platforma?

Ce avantaje aduce ea pentru cei care isi cauta un job?

Dar pentru angajatori?

Cum sunt, mai exact, aceste jocuri care "tradeaza" caracteristicile de baza ale candidatului? Ne puteti oferi un exemplu?

Ce impact a avut ideea dumneavoastra in 2018?

Ce cifra de afaceri estimati pentru acest an? Dar pentru 2019?

Spuneti-ne cate ceva si despre participarea voastra la competitia Startarium PitchDay . Ce inseamna pentru voi aceasta recunoastere?

Ce veti face cu banii castigati aici?

Ce planuri de business aveti?

Mihai a sesizat aceasta problema existenta pe piata recrutarii si a creat, impreuna cu echipa lui,, o platforma care transforma experienta recrutarii intr-un simplu joc, atat pentru candidati cat si pentru angajatori."Promisiunea pe care o facem constant pentru candidati este: arata-ne cat de bun esti si te cauta companiile pe tine", spune tanarul antreprenor IT-ist despre cel mai recent business al sau, care promite deja o cifra de afaceri de 100.000 de euro in 2018.Ideea lui a fost premiata in cadrul competitiei Startarium PitchDay, o competitie ca un maraton, care ofera celor mai bune startup-uri posibilitatea de a-si prezenta afacerea in fata unui juriu format din antreprenori de succes, experti in business si investitori."Ma numesc Mihai Cepoi si am absolvit Calculatoare in Politehnica, perioada in care am facut voluntariat la BEST (Board of European Students of Technology), am activat pe subiecte de vanzari si project management, si am predat timp de 2 ani informatica la Scoala Spectrum. Dupa licenta am inceput un master de business in Politehnica, am lucrat aproape 2 ani ca Technical Project Manager in cadrul Neurony (outsourcing) si am facut prima trecere spre antreprenoriat, in paralel cu freelancing pe Android. Nu a trecut insa mult pana cand am inceput un rol de presales in Microsoft urmat de un rol de sales in SAP, intamplandu-se in paralel cu initiativele antreprenoriale", spune Mihai, intr-un interviu acordatJobful are un frate mai mare numit Playful, o agentie ce transforma procesele de HR neperformante in experiente de joc (gamification) . Scopul este de a le optimiza, crescand engagement-ul celor implicati in proces. Startul a fost cu patru procese mari - recrutare, learning / training (unde am incadrat si inductia / onboarding), management-ul performantei si management-ul schimbarii. Cand am ajuns la primul proiect de recrutare ne-am dat seama ca nu depinde de client sau de angajatii acestuia, avand ca focus candidati aflati in afara organizatiei.In 2017 am prototipat un prim model de doua ori si in ianuarie 2018 am inceput sa construim intreaga solutie. Astazi, cel putin 50% din ce reprezinta Jobful este rezultatul feedback-urilor stranse de la parteneri si utilizatori. Stand foarte aproape de acestia, ne-a fost facil sa intelegem exact provocarile si cum putem face experienta recrutarii mai buna. Ce ne-a ajutat si mai mult sa empatizam si, implicit, sa ne concentram toate eforturile si focusul, a fost sa vedem ca toti isi doresc acelasi lucru - sa cunoasca mai bine si facil oportunitatile, respectiv candidatii.Jobful acopera o zona foarte importanta din viata oricarui individ ramasa inca sub semnul intrebarii, mai exact directia profesionala. Pot fi primii ani de facultate si dorinta primului job, sau internship, sau practica, poate fi schimbarea celor de-al treilea sau orice alt moment al carierei. Cu ce urmeaza sa umpli 40 de ore pe saptamana, ce urmeaza sa faci, cum sunt oamenii cu care vei interactiona in tot acest timp, sunt toate lucruri importante si care ne impacteaza viata de zi cu zi. Astfel de decizii ar trebui luate avand cat mai multe informatii in ecuatie, iar Jobful asta face, conecteaza roluri cu academii de invatare, profesionisti cu recruiteri si, practic, viitori colegi.In mai putine cuvinte, Jobful este o platforma moderna de recrutare ce ofera atat candidatilor cat si recrutorilor toate informatiile relevante pentru un proces simplificat de recrutare.Cand am inceput sa construim platforma am desfasurat o serie de interviuri pentru a identifica aceste potentiale avantaje, ce isi doresc candidatii de la recrutare. Am aflat atunci despre dificultatile de a scrie un CV, nu pentru ca nu stiu cum sa faca asta ci pentru ca o foaie nu poate reprezenta capacitatile unui potential angajat. Am aflat despre lipsa unui sistem de orientare profesionala in timpul studentiei, despre misterul continuu generat de titlul unui rol si the actual job. Si multe altele. Asa ca ne-am hotarat treptat sa le rezolvam pe toate.Astazi, pe Jobful, candidatii primesc invitatii pentru diferite roluri si pot accepta sau nu, protejandu-le in acelasi timp datele personale pana la acceptul lor. Pot parcurge academii prin care invata si dezvolta competente, fie generale (comunicare, gandire critica, integritate, lucru in echipa, etc.) fie pentru un anumit tip de rol. Isi pot evalua competentele si pot strange puncte, avand experienta de joc, ce le vor transforma in curand in beneficii si lista poate continua. Promisiunea pe care o facem constant pentru candidati este: arata-ne cat de bun esti si te cauta companiile pe tine.Am aplicat acelasi proces, incepand de la discutii si scurte interviuri si cu angajatorii, pentru a afla tot ce putem schimba si in experienta lor. Aici am aflat despre eforturile operationale de a trece prin sute de CV-uri pentru o selectie a 10 candidati, din care poate 2 sau 3 ajung la interviuri finale. Un alt insight a fost veridicitatea unui CV si posibilele discrepante intre acesta si candidat. Pe parcurs ne-a fost transmis si faptul ca un profil potrivit nu reprezinta business value, nestiind daca acesta este la randul sau interesat de acel job in primul rand.Si de aceasta data ne-am propus sa rezolvam tot, adaugand o zona de elastic search pentru a ajunge direct la cei 10 candidati de interes in cateva click-uri. Mai mult, prin sistemul de matching am redus lista doar la cei interesati la randul lor de oportunitate, in termen de 48h. Competentele le testam direct pe platforma si academiile construite de parteneri ajuta la construirea unui pipeline de candidati pregatiti, testati si interesati de organizatiile cu care lucram.In trecut, cea mai relevanta componenta din profilul unui candidat era, de cele mai multe ori, partea de cunostinte (knowledge) . Fie ca era tradusa prin ani de experienta, prin studii sau certificari, cat de mult stie despre un subiect era cel mai relevant. Astazi, traind intr-un mediu digital in care toate informatiile sunt la cateva click-uri distanta, partea de cunostinte devine tot mai putin importanta, fiind cel mai usor de deprins.Desi astazi stim cat de importante sunt competentele si atitudinile, si faptul ca reprezinta indici mai relevanti de succes profesional decat cunostintele, avem inca procese de recrutare centrate pe cunostinte.Partea de joc construita de noi este pentru a creste engagement-ul si a avea o experienta mai placuta pe platforma. Si urmeaza si pe aceasta sa o ducem la urmatorul nivel. Dar ce facem cu siguranta diferit este sa ajutam candidatii sa deprinda si sa testeze competente.Un exemplu relevant este forma in care tratam academiile partenerilor. De fiecare data cand un utilizator finalizeaza o academie, trimitem catre partener profilul si rezultatele acestuia. Pe langa rezultatul propriu zis, am construit si construim mecanisme prin care sa rasplatim efortul celor implicati activ in acest proces de recrutare. Consideram ca acele ore investite pe platforma reprezinta si o forma de proactivitate a candidatului.Depinde foarte mult cum masuram acest impact, terminam 2018 fericiti si entuziasmati pentru ce urmeaza. Am adus si aducem pe platforma foarte multi parteneri de renume precum Microsoft, Honeywell, Roland Berger, Ernst&Young, KPMG, CocaCola, Orange sau Groupama. Sunt peste 6000 de utilizatori pe platforma, peste 20 de IMM-uri ce recruteaza si vedem saptamanal noi candidati match-uiesc cu noi oportunitati profesionale.Obiectivul nostru foarte optimist pentru acest an era atingerea a 100.000 de euro in cifra de afaceri. Suntem la mici pasi distanta si este posibil sa il depasim. Anul viitor dorim sa deschidem si in alte tari si sa continuam aceasta crestere exponentiala. Este prea devreme si sunt prea multe variabile inca pentru a estima anul 2019.Cred ca am avut un timing perfect cu Startarium PitchDay. Incepusem sa crestem liniar, pusesem la punct cele mai importante aspecte si aveam discutii avansate cu o serie de potentiali parteneri.Premiile de la Startarium ne-au ajutat exact acolo unde un start-up are cea mai mare nevoie de ajutor - cresterea retelei si credibilitate.Dupa competitie am intrat in contact cu o serie de colaboratori si noi parteneri, am adus tot mai multi utilizatori pe platforma si am ajuns la audiente cu care n-am fi avut altfel sansa sa interactionam.Impactul pe care il are de fapt acest eveniment nu poate fi masurat doar prin valoarea premiilor, avand in spate o serie impresionanta de beneficii de impact.Momentan prioritizam planurile pentru ca lista e lunga. Asa cum mentionam planuim sa lansam si in alte tari anul viitor, vrem sa lansam mobile app, vrei sa adaugam noi elemente de joc si sa oferim tuturor celor activi si interesati de cariera, platforma ideala pentru gestionarea ei.In momentul de fata vrem sa raspundem asa cum am obisnuit feedback-urilor primite. Fie ca este vorba de experienta ca angajator sau candidat, avem o lista de lucruri de imbunatatit sau adaugat. Planuim atenti o potentiala investitie anul viitor si ne uitam oportunist pentru lansari in afara tarii.