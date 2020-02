Mastering the Music Business: Cum sa transformi talentul si muzica intr-un business de succes

Capitala devine locul in care artisti din toate genurile muzicale se vor intalni si vor avea ocazia sa impartaseasca idei cu profesionisti de succes din tara si din strainatate.Anul acesta, ziua dedicata workshopurilor va fi 17 martie. Acestea vor fi sustinute de specialisti cunoscuti din industrie care vor aborda teme de interes intr-un mod mult mai aplicat si la subiect.Printre altele, participantii vor invata tehnici de scriere a unui cantec, vor intelege mai bine legislatia, vor invata cum sa realizeze continut multimedia si cum sa-l amplifice si vor afla cum sa organizeze un festival prin jocuri de business.Cand vine vorba despre cantece bune, rimele nu sunt totul. Dan Byron, solistul si omul din spatele versurilor trupei byron, revine pentru al treilea an consecutiv cu workshop-ul de songwriting.Dan va vorbi despre stiinta de a scrie un cantec, despre modalitatile prin care artistii pot scrie muzica si versuri controlat, despre resursele disponibile si despre miturile dezvoltate in jurul ideii de songwriting.Daca ar trebui ca artistii sa voteze cea mai complicata parte a meseriei lor, nu ar fi o surpriza ca raspunsul tuturor, la unison, sa fie: bugetele, ANAF-ul si legislatia mereu in schimbare.Tocmai de aceea, unul dintre cele mai asteptate workshop-uri din cadrul conferintei Mastering the Music Business este cel dedicat legislatiei si politicilor fiscale - Legislation and fiscal policy Iulia Popovici, jurnalist, curator si critic de arta, cunoscuta pentru expertize si diagnoze culturale (inclusiv privind regimul fiscal al lucratorilor culturali) va traduce cadrele legislative si nu numai din legaleza pe intelesul tuturor.Anca Lupes, fondator al conferintei Mastering The Music Business, spune ca "nefiind un domeniu asociat cu creativitatea, artistii prefera sa nu se gandeasca prea mult la aspectele financiare si legislative ale industriei in care activeaza. Dar ele exista si ii afecteaza independent de vointa lor. Workshopul Iuliei aduce putina lumina in viata boema a artistilor si le arata ca lucrurile nu sunt asa de grele precum par, mai mult, ii va ajuta sa devina artisti completi".Daca lucrezi in industria muzicala stii deja ca organizarea unui festival sau managementul unui artist nu sunt floare la ureche, dar pot deveni. Ekaterina Bazhanova, unul dintre cei mai cunoscuti manageri artistici independenti din Rusia, va sustine in cadrul conferintei MMB doua workshopuri dedicate celor doua subiecte - The Artist Management Game si The Festival Game. La baza acestor workshopuri vor sta doua jocuri dezvoltate chiar de Ekaterina, jocuri care simuleaza situatii reale din business si ajuta participantii sa inteleaga principiile, dar si procesul decizional din spate.Andras Bodrogi, specialist certificat YouTube si trainer partener al Google Ground Budapest, va ajuta participantii sa inteleaga importanta comunicarii online, dar mai ales a continutului video ca parte a planului de promovare prin workshopul - Boost Your Content!Multi-format content planning and creation for multi-platform activation. Cei care participa vor invata despre cum sa planifici si sa creezi continut, cum sa-l multiplici in diferite formate si cum sa construiesti o strategie care sa tina cont de resursele de timp si de bani ale fiecarui artist in parte.Ziua dedicata workshop-urilor este prima din cele 3 zile ale conferintei Mastering the Music Business. Ele se vor desfasura la Hotel Caro, luni, 17 martie, iar lista completa a celor 10 workshop-uri este disponibila pe: www.masteringthemusicbusiness.ro.Biletele pentru accesul la workshopuri se pot cumpara separat sau impreuna cu accesul la conferinta (bilet all access), de pe plaformele Ove.ro si iabilet.ro.