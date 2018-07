Pasiunea pentru Counter-Strike i-a adus o inspiratie de 100.000 de euro! Interviu cu Vlad Zamfir, FySnow Arena

Care au fost dificultatile cu care te-ai confruntat in realizarea acestui proiect?

Cum a fost primit proiectul de catre public?

Cati oameni v-au trecut pragul pana acum?

Ce planuri privind dezvoltarea ai pentru acest proiect? Ce surprize ii mai asteapta pe pasionati?

Care este situatia in piata pe care va dezvoltati? E loc pentru noi proiecte?

Ce apetit au romanii pentru astfel de activitati? Cat investesc companiile in astfel de activitati pentru angajatii lor?

Te-ar tenta sa extinzi proiectul pe plan international? Ce succes crezi ca ar avea in alte tari?

"Sunt o persoana creativa si mi-a placut mereu sa realizez lucruri unice, originale, dar si utile, care sa ii ajute pe cei din jur"

"Ma bucur ca arena noastra a fost vizitata de mii de oameni si astfel am putut organiza si evenimente caritabile pentru a ajuta diverse cazuri sociale"

Am cautat mereu sa ma dedic 100% in tot ceea ce fac si imi doresc sa ofer servicii din ce in ce mai bune, fie ca vorbim despre airsoft sau despre alte activitati profesionale in care sunt implicat