Pionierul afacerilor romanesti pe Amazon isi dezvaluie secretul: Cum sa faci 100.000 de dolari in mai putin de 4 ore pe luna

#Interviu cu Alex Huditan

As vrea inceput sa ne spui cateva lucruri despre tine. Ai renuntat la corporatie pentru a-ti face prorpriul business pe Amazon. Spune-ne mai multe despre ce faceai inainte si cum ai decis sa faci aceasta schimbare.

Ce a insemnat aceasta schimbare pentru tine? Stim ca mai mereu calatoresti si lucrezi din tari precum Thailanda, Columbia, Mexic sau Brazilia. Cum arata o zi de munca in aceste conditii?

In ce masura te-au schimbat, ca om, pe interior, calatoriile in toate aceste colturi exotice ale lumii? Ti-au influentat in vreun fel filosofia de viata? Poate si pe cea de business?

Care a fost cea mai recenta experienta pe care ai vrea s-o impartasesti cu cititorii nostri?

Si in timp ce faci toate astea... castigi bani frumosi pe Amazon? E posibil asa ceva? Ne poti da o cifra concreta? Cati bani faci intr-o luna, spre exemplu, cu afacerea pe care o ai tu pe Amazon?

Poate oricine aiba astfel de castiguri si sa aiba libertatea de a calatori in acelasi timp? Sau este un domeniu rezervat, totusi, celor cu o anumita expertiza?

Cum s-a nascut ideea de a crea un curs in care sa ii inveti pe romani sa faca afaceri pe Amazon?

Cat costa, pana la urma, acest curs si ce invata participantii?

Pe langa participarea la cursuri, una dintre comorile Amazonienilor este comunitatea. Aici, practic, fiecare Amazonian are parte de suport chiar daca orele de curs s-au incheiat. Ne poti oferi un exemplu simplu, dar edificator, prin care sa evidentiem cat de folositoare poate fi o astfel de comunitate pentru proaspatul antreprenor?

Ce planuri mai ai pentru Amazonieni?

La inceput muncea cateva ore pe zi, iar acum, dupa patru ani, si cu ajutorul unei echipe, lucreaza mai putin de 4 ore pe luna. Are, astfel, vanzari de 100.000 de dolari pe luna, din care 25% reprezinta profitul."Focusul a fost sa-mi creez un venit stabil, pentru care sa muncesc cat mai putin, ca sa ma pot bucura de banii pe care-i fac", spune el.Dupa cateva luni, "dupa ce aveam un cash flow pozitiv in afacere, mi-am pus hainele preferate intr-un bagaj si-am plecat in lume", povestesteMai mult decat atat, el si-a propus sa ii invete pe romani sa faca afaceri, pe acelasi model ca al sau. A creat primul curs de business pe Amazon si, are si o comunitate de Facebook dedicata.Am lucrat in corporatie la un entry level job, cu un nume pompos (Customer Engagement Management Advisor), unde nu era asa greu cum am crezut la inceput. In cateva luni am invatat ce era important de facut (si mai ales ce nu) pentru a avea o viata linistita.Asa ca eram procrastinator sef. Facebook, Autovit, filmuletele funny/motivationale, blogurile de dezvoltare personala si tot felul de topuri imi umpleau timpul. Eu stiam ce fac. Cautam scopul.Clar nu vroiam sa raman angajat toata viata si antreprenor suna mult mai bine.Dar nu incepeam nimic serios ca nu cumva sa fac ceva care nu e conform scopului. "Ah, pai daca nu e ce vreau sa fac in viata?" Nu stateam incruntat toata ziua, dar eram dezamagit ca sunt in acelasi loc si nu mai gasesc scopul asta odata.Mai rau era ca lenea asta mi-a afectat si celelalte parti ale vietii: relatia cu prietena si prietenii, nu mai aveam chef de iesit, nu mai vroiam sa incerc lucruri noi etc.Dar am inceput sa organizez niste petreceri cu colegul meu Catalin. Erau in prima zi dupa ce luam cu totii din firma salariul. Si-uite asa am tot crescut in numar de participanti de la 200 la 700 in decurs de 6 luni si am decis sa-mi dau demisia si sa ma ocup full time de asta.Inainte de a pleca, am facut un imprumut la banca de 10.000 euro ca sa am pentru "afaceri". S-a intamplat insa ceva ce m-a afectat destul de mult. Prietenul si partenerul meu in organizarea de petreceri, Catalin, s-a culcat si nu s-a mai trezit.Avea 29 de ani. M-am hotarat ca am sa fac doar ce-mi place in viata, pentru ca nu stii niciodata cand se poate termina.Am renuntat la petreceri si am incercat tot felul de proiecte antreprenoricesti. Eram si-ntro explorare interioara in acest timp.Am citit Puterea Prezentului si alte carti de genul, am cunoscut oameni care m-au inspirat si mentorat. A trecut un an si am cheltuit toti banii imprumutati de la banca si niciunul din business-uri nu era profitabil.Si-uite asa, a venit prietenul meu Ciprian sa-mi povesteasca despre Amazon si cum poti sa cumperi din China si sa vinzi in America, fara sa pleci din fata calculatorului. Mi-am vandut masina ca sa am bani de primul stoc si de acolo a inceput aventura asta.A fost o schimbare majora in viata mea. Am inceput sa fac profit din ce in ce mai mare, de la luna la luna.De la $3000 am ajuns cam in 3 luni la $15000. In alte 3 luni, dupa ce aveam un cash flow pozitiv in afacere, mi-am pus hainele preferate intr-un bagaj si-am plecat in lume.Era visul meu si nu mai vroiam sa aman deloc. Am angajat pe cineva care sa ma ajute la customer service si pentru ca business-ul este deja destul de automatizat, nu mai munceam asa de mult. La inceput cateva ore pe zi, acum, dupa 4 ani si cu ajutorul unei echipe, mai putin de 4 ore pe luna.Absolut. Cred ca am calatorit la fel de mult si-n interior in acesti 4 ani. Am invatat multe. Sa fiu responsabil pentru tot, sa apreciez lucrurile mici, sa fiu recunoscator, sa fiu mai umil, sa comunic mai bine, sa cred ca totul este posibil si multe altele care nu-mi vin acum in minte.Cred ca asa cum faci un lucru, asa le faci pe toate, asa ca la fel abordez si business-ul: cu lejeritate, cu bucurie, cu gandul de a contribui.Cred ca te referi la experienta de genul mers prin jungla, sarit cu parasuta sau scufundari in pestera. Desi le-am facut si pe astea, recent m-am focusat mai mult pe cele interioare.Pe langa meditatie, am descoperit experientele psihedelice, care, luate intr-un mediu safe si relaxat, m-au ajutat sa-mi schimb perspectiva in legatura cu mai multe lucruri, inclusiv legate de business.Da, e posibil. Cum spuneam mai devreme, acum e o echipa care se ocupa de business-ul de pe Amazon, iar eu lucrez mai putin de 4 ore pe luna la el.Vanzari in medie de 100k dolari pe luna, cu o marja de aproximativ 25% profit. Focusul a fost sa-mi creez un venit stabil, pentru care sa muncesc cat mai putin, ca sa ma pot bucura de banii pe care-i fac.Cred ca nu ai nevoie de experienta sau cunostinte anterioare in vre-un domeniu. E bine sa stii ceva engleza. Restul se poate invata. De exemplu, majoritatea celor ce ma ajuta la business-ul meu, au si ei business-urile lor pe Amazon.Daca vrei sa te apuci acum, trebuie sa spun ca se poate, dar nu mai este la fel de usor.Am fost printre primii din Romania care am aflat de Amazon. Ideea unui curs mi-a venit dupa ce am ajutat mai multi prieteni sa inceapa o astfel de afacere si multi dintre ei nu mi-au spus nici macar multumesc.Creasem comunitatea Amazonienii, unde eram deja aproape 100 de selleri romani. M-am gandit la perioada cand eram angajat, daca as fi apreciat o astfel de oportunitate.Si mai mult, daca as fi dat bani sa-mi explice cineva pas cu pas cum sa fac asta. Raspunsul a fost da. Am povestit despre asta mai multor prieteni care vindeau pe Amazon si erau toti impotriva.Vroiau sa pastram cat mai secret acest model de business. Primul care a avut incredere in aceasta idee si care a devenit partenerul meu in predarea cursului, a fost prietenul meu Claus.Initial am cerut 500$ si s-au inscris 110 oameni la curs. Le-am spus de la inceput ca n-avem experienta in a preda, dar intentia noastra e sa le aratam tot ce stim despre Amazon.Feedback-ul a fost pozitiv, oamenii au inceput sa faca bani cu afacerile lor si altii ne cautau pentru ca vroiau si ei la curs.Am crescut pretul la 1500$ pentru ca ne-am validat ideea si aveam incredere ca avem un curs bun.S-au inscris peste 3000 de oameni in 6 editii ale cursului de atunci, facand Amz SetUP cel mai bine vandut curs online din Romania.Cursantii invata cum sa gaseasca un prim produs pe care sa-l vanda pe Amazon, cum sa negocieze cu furnizorii din China, cum sa se diferentieze de competitie, cum sa-si promoveze produsul si tot ce tine de partea logistica.Am documentat ce am facut eu si Claus, apoi cu ajutorul comunitatii, am imbunatatit fiecare pas ca sa fie cat mai usor si cat mai clar pentru oricine.Amz SetUP dureaza 14 saptamani, totul este online, suntem live in fiecare vineri de la ora 19. In saptamana ce vine, se pune in practica ce am predat, ca in 14 saptamani sa ai deja produsul la vanzare pe Amazon, nu doar sa stii teoria. Avem un grup de Facebook unde se raspunde la orice intrebare si o platforma unde poti urmarii materialele oricand daca nu ajungi la live.In Amazonienii sunt doar cei ce au terminat Amz SetUP plus cei cam 100 care erau dinainte sa incepem cursul.Toti avem acelasi scop: sa ne crestem afacerile de pe Amazon. Sunt foarte bucuros ca fac parte din aceasta comunitate.Zilnic vad cum oamenii se ajuta intre ei si sunt mandru ca i-am adus la un loc.Cineva intreba astazi, cum isi muta produsul intr-o alta categorie si deja sunt 16 comentarii la aceasta postare.Nu stim cand va fi urmatorul curs. Momentan ne focusam pe cei ce sunt acum in proces, adica cei din SetUP6. Va puteti inscrie pe lista de asteptare de pe site-ul nostru: www.amazonienii.roPetreceri n-am mai organizat, dar pentru comunitate am avut in ultimii 3 ani cate un event live, in Bucuresti, care se numeste Amazonienii Summit. Anul acesta va fi pe 16 si 17 iunie. Ne intalnim sa vorbim 2 zile despre Amazon si oportunitatile din jurul acestuia, cu speakeri si invitati speciali din jurul lumii. Acceptam cu drag si oameni care nu sunt in comunitate, dar care vad valoarea unui astfel de eveniment. Detalii si bilete aici Comunitatea se maturizeaza si ea. Vedem multe postari in care se ating anumite praguri, 10.000 dolari, 50.000 dolari, dar si postari in care unii renunta la business si vor sa-si vanda contul sau sa-si lichideze stocul.Cred ca e normal. Dupa ce vezi pe pielea ta cum e, te hotarasti daca e pentru tine sau nu, daca vrei sa continui sau sa faci altceva.