Povestea tanarului care a creat cel mai mare lant de cafenele din Cluj #Interviu

Cu doar un Excel in fata, cu putin ajutor din partea profesorilor, a parintilor si prietenilor, Bogdan Pandea a creat, cel mai mare lant de coffee-shop din Cluj, pe care acum il aduce la un nou nivel, in Bucuresti."La 22 de ani am decis ca voi urma calea antreprenoriatului, perioada in care eram ferm convins ca un job ca economist sau contabil era potrivit pentru mine", povesteste Bogdan pentru"Am studiat economia si am absolvit un master in diagnosticul afacerilor, dar din anul 2 de facultate m-am concentrat pe afacerea care a devenit astazi Captain Bean. In tot drumul meu de la idee la afacere, aproape 2 ani de zile am investit doar in mine pentru a-mi identifica si imbunatati tiparele", mai spune el.In momentul de fata, Bogdan are o experienta de 6 ani in antreprenoriat, dezvoltand 8 locatii Captain Bean printr-un sistem pus la punct de catre el si echipa sa, astfel incat sa-si poata dezvolta mai departe visele.El este, de asemenea, investitor intr-o companie care activeaza in domeniul vestimentatiei masculine si, oricand are ocazia, impartaseste cu bucurie cunostintele acumulate din domeniul antreprenorial fie prin conferinte de specialitate, fie direct prin consultanta.Ideea de antreprenoriat prin cafea a aparut fiind pus intr-o situatie presanta la o conferinta. Am fost nevoit acolo sa spun in fata tuturor, pe nepregatite, ce as face daca as primi 100.000 de euro. A fost o idee spusa la rece, fara a avea in minte calcule concrete facute.Dupa primirea feedback-ului de la juriu, am decis sa merg pe drumul antreprenoriatului, sa imi indeplinesc visul si sa imi asum tot ce tine de indeplinirea lui.In 2014, in Cluj-Napoca, existau trei cafenele to go, deci piata era inca nedezvoltata si valul de cafea de specialitate nu a ajuns inca la noi.Captain Bean a fost initial un tabel in Excel care a pus bazele sistemului din spate si m-am bazat pe usurinta prin care pot atinge Break Even Point-ul afacerii si potentialul pe care il avea, analizand traficul din prima locatie.In data de 3 februarie 2014 am vandut prima cafea si am marcat inceputul proiectului meu de suflet, Captain Bean.Investitia initiala pentru mine a fost destul de mica, undeva la 7.000 de euro.Jumatate din aceasta suma a venit de la parintii mei, iar restul au fost bani adunati pe perioada liceului si a primilor ani de facultate.A fost o investitie relativ mica, dar foarte aproape de valoarea termostatului meu financiar, deoarece de la a trece la o bursa lunara de la facultate si bani de buzunar de la parinti la a gestiona un sistem cu aceasta valoare este, totusi, o diferenta gestionabila, nu foarte departe de zona de confort.Am creat totul de la zero, folosindu-ma de toate resursele pe care le aveam la dispozitie.Logoul a fost creat de un prieten din America, pentru calculele efective am primit ajutor din partea profesorilor mei din facultate, pentru a intelege exact care sunt elementele vitale, iar secretele cafelei le-am aflat angajandu-ma intr-o cafenea inainte de a-mi deschide eu prima locatie.Desigur, am petrecut multe, multe ore pe Youtube si alte site-uri si am facut multe degustari acasa, alaturi de prietenii mei.Faptul ca am facut totul de la zero m-a ajutat sa inteleg in detaliu fiecare aspect al proiectului si, bineinteles, sa pot sa mapez ulterior un sistem multiplicabil.Acesti 6 ani marcheaza etapa de scalare pentru Captain Bean. Consider ca am trecut prin suficiente situatii, am condus suficienti oameni si am invatat din fiecare decizie luata (inclusiv din greseli, evident) ce era de invatat, astfel incat sa pot sa concept un sistem care sa poata fi multiplicat cu usurinta la nivel national si - de ce nu? - la nivel international.Prin dezvoltarea in sistem de franciza am reusit sa realizez ca spiritul antreprenorial se poate dezvolta deoarece este singura metoda de a incepe o afacere.Gestionand 8 locatii, echipa de management si echipe operationale care trezesc oamenii in fiecare zi si validand practic conceptul prin prima franciza deschisa chiar anul trecut, tot in Cluj-Napoca, alaturi de doi tineri, am realizat ca antreprenoriatul se rezuma la imbinarea resurselor umane cu sistemele de operare.Astfel, ne concentram pe a avea alaturi de noi, in echipa, cat mai multi antreprenori care se bucura de oportunitatile si avantajele unei francize.Consider ca pana in acest moment am crescut organic, avand control asupra fiecarui aspect din afacere.De asemenea, cred ca pragmatismul este elementul cheie care m-a ajutat sa ajung pana aici. Am combinat acest spirit pragmatic cu o viziune clara si delimitata in timp.In primul rand, acestia trebuie sa ia decizia de asumare asupra tuturor aspectelor din viata lor.Ei sunt singurii responsabili pentru ceea ce au in prezent deoarece au ajuns in acest punct luand decizii pe baza informatiilor pe care le aveau, dar e de datoria lor sa invete zilnic mai mult, sa actioneze in directia viselor lor astfel incat sa si ajunga acolo.Nu as da un sfat deoarece fiecare are un drum unic prin viata. Mai degraba as pune o intrebare:Atunci cand achizitionezi o franciza ai un partener langa tine. Cand vine vorba de o franciza Captain Bean, partenerul nostru trebuie sa se ocupe doar de resursele umane si de micile interventii antreprenoriale si birocratice, restul vine la pachet.Cand spun pachet ma refer la: know-how, promovare pe retelele de socializare, campanii de marketing, dezvoltare de produse noi, evenimente, furnizori etc.Mai pe scurt, noi facem locatiile si mecanismele din spate, iar francizatul doar trebuie sa urmeze pasii dati de noi pentru a opera optim si intr-un mod profitabil locatia.Referitor la investitie, se plateste o taxa de franciza de 5.000 de euro, se investeste in amenajarea spatiului si in echipamente, conform cerintelor noastre.Astfel, cu o investitie de aproximativ 25.000 de euro vei avea propria cafenea si sprijinul unei echipe care lucreaza zilnic pentru tine.Sunt mandru de faptul ca echipa care dezvolta franciza face parte din echipa care a pus pe picioare afacerea inca din primul an.Asta inseamna ca echipa este constienta de toate obstacolele, pe deoparte, dar si de toate oportunitatile, pe de alta parte, care pot interveni si pot sa sprijine francizatii.Ne bazam pe sprijinul oferit de noi si pe increderea francizatilor in sistemul nostru.Gestionand 8 locatii proprii si o franciza, in momentul de fata, putem sa oferim timp si energie suplimentara fiecarei locatii noi.Factorul nostrum diferentiator as vrea sa il duc dincolo de cafea, deoarece este clar faptul ca blendul Capitanului este deosebit si vine in completarea celorlalte elemente de diferentiere. Fidelitatea este principalul lucru prin care ne diferentiem.Captain Bean ii celebreaza pe cei care fac lucrurile sa se intample, pe cei care se trezesc dimineata si pornesc catre facultate, la job sau catre propriul lor business pentru ca viata tuturor celorlalti sa isi urmeze cursul firesc.Fie ca este vorba de sisteme de fidelizare digitale, recompense sau interactiunea cu barista-ul, rata de intoarcere a clientilor nostri este lucrul cu care ne mandrim cel mai mult.Din experienta stiu ca atunci cand te gandesti la profit este bine sa iei in calcul si importanta pe care o dai timpului tau liber. Fiecare locatie, in functie de costurile fixe, are profitabilitatea ei.Eu am avut inca de la prima locatie angajati, deoarece am stiut ca lucrul care imi place cel mai mult si la care socot ca ma pricep cel mai bine este sa dezvolt.Urmarim, asadar, locatii mici spre medii care nu necesita o investitie prea mare si le optimizam astfel incat sa ajutam partenerul francizat sa isi recupere investitia intr-un timp foarte scurt.O marja de profit decenta, din punctul nostru de vedere, este de 25% din incasari, astfel se poate amortiza investitia in aproximativ 2 ani.Cu siguranta asa este. Orasul Cluj-Napoca, cel putin, este cunoscut pentru acest obicei de mai multe secole. Sigur, treaba e evoluat treptat, de la o obisnuinta a celor instariti pana la servirea cafelei in mod public oamenilor simpli.In prezent, in mod cert ritmul alert al Clujului le impune cumva oamenilor sa bea cafea pentru a putea ramane conectati.Fiind un oras in continua expansiune, cu foarte multi tineri, este si normal sa se consume in cantitati mari acest produs deosebit.Consider, de altfel, ca a fost un adevarat atuu al Captain Bean faptul ca am inceput aceasta afacere in acest mediu dinamic in care cererea este constanta, iar competitia pe masura.Va fi multa munca de dus pentru ca desi suntem cel mai mare lant de coffee shop-uri din Cluj-Napoca si unul dintre cele mai iubite branduri locale, oamenii din exterior inca nu au avut ocazia sa ne cunoasca cu adevarat.Totusi, mediul competitiv de acasa ne-a pregatit pentru orice provocare. Cu siguranta, Bucurestiul reprezinta nivelul urmator, insa cei peste sase ani de experienta consider ca ne-au "calit" si stim ce avem de facut pentru a face o treaba excelenta.In 2020 tintim sa oferim oportunitatea antreprenoriatului prin franciza pentru cel putin 7 parteneri. Credem ca acest an are potentialul de a deveni unul foarte special pentru noi, tinand cont de obiectivele propuse.2020 va fi cu siguranta anul care ne va maturiza cel mai mult din toti acesti ani, ca business.Consider ca aspectul cel mai relevant pentru care ne batem in perioada aceasta este atingerea performantei echipei francizor - teamwork, impreuna, fireste, cu francizatii nostri.