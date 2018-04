Povestea tanarului roman care la 19 ani evolueaza la New York in liga lui Tim Cook si Zuckerberg: Vreau sa fiu cea mai buna versiune a mea! #Interviu

Pentru inceput, te rugam sa ne povestesti cateva lucruri despre tine si pasiunea ta pentru tehnologie. Cum a inceput totul?

La 11 ani deja aveai un job in IT, o idee aproape de neconceput in Romania. Cum arata, practic, ziua ta de lucru la 11 ani?

Cand si cum i-ai intalnit pe Mark Zuckerberg si pe Tim Cook? Cum sunt ei, in realitate? Despre ce ati discutat?

Cum s-a nascut, de fapt, Storyheap? Ce te-a inspirat si cat ai investit in acest proiect?

Cum a fost inceputul in lumea afacerilor, pentru tine?

Ce vanzari aduce Storyheap in ziua de astazi si cine sunt cei mai importanti clienti?

Ce estimari ai pentru cifrele Storyheap in 2018?

Ce planuri de business mai ai?

Reusesti sa te bucuri de viata la New York? Iti ramane timp si pentru distractie?

Te-ai gandit ce vrei sa faci dupa ce vei termina studiile?

Te regasesti intr-o eventuala asemanare cu Mark Zuckerberg? Pana la urma, chiar el a recunoscut ca s-a aflat in aceeasi postura ca tine, la varsta ta.

Ai vreun sfat pentru tinerii care nu-si gasesc locul in sistemul romanesc, dar care isi doresc sa faca ceva pe cont propriu?

Pe la 11 ani, dupa ce se intorcea de la scoala,se aseza la computer si invata singur programare, in loc sa se joace, ca alti copii.Cativa ani mai tarziu, ajuns pe strazile New York-ului, a sesizat o oportunitate de business in lumea deja cucerita de Snapchat si Instagram.Asa a creat, un sistem care contorizeaza si transforma in bani aprecierile din lumea virtuala pentru nume mari precum Universal Group, Tumblr, Selena Gomez si Justin Bieber.Acum isi dezvolta afacerea, care in doi ani a atins vanzari de un milion de dolari si, in paralel, studiaza informatica la Universitatea Stanford din New York, cu bursa.Mark Zuckerberg l-a chemat la el doar ca sa-i stranga mana si sa-i spuna ca-l apreciaza, recunoscand ca se regaseste in Sebastian Dobrincu: s-a aflat si el in aceeasi postura, la varsta lui."Am plecat amandoi dintr-o postura oarecum asemanatoare insa nu tintesc sa fiu ca Mark, ci prefer sa fiu cea mai buna versiune a mea, indiferent daca il voi depasi sau nu ca nivel de succes", povesteste Sebastian Dobrincu, intr-unDe cand ma stiu am fost pasionat de tehnologie. Mereu m-au fascinat calculatoarele, dar in special software-ul.Eram uluit de aplicatiile practice ce incepusera sa apara si imi doream mai mult ca orice sa fiu parte din aceea revolutie digitala.Una dintre primele carti pe care le-am rasfoit a fost biografia lui Bill Gates.Desi eram foarte mic, povestea Microsoft mi-a ramas intiparita in minte pana si in ziua de azi. Desi multi copii isi doresc sa devina astronauti sau pompieri, eu am decis foarte devreme ca voi fi programator software.Ca inginer, este esential sa fii un bun autodidact. Am inceput sa invat totul pe cont propriu, din carti si de pe internet.Imi programam propriile jocuri banale de X si 0, strategie etc., capatand rapid experienta si lejeritate in programare.Cu timpul, am inceput sa imi creez relatii in industrie si sa colaborez cu oameni talentati de la care stiam ca pot invata. Totul dupa a fost step-by-step. De la primul job, business, client.De neconceput cam oriunde in lume. Zilele mele nu aratau cu nimic diferit fata de cele ale oricarui alt copil de 11 ani.Singura diferenta consta in faptul ca timpul meu petrecut la calculator nu era dedicat jocurilor sau entertainment-ului, ci invatatului despre proaspat descoperitele mele pasiuni: software-ul si business-ul.Am avut placerea sa ii cunosc prin 2016, in urma contributiilor mele la componente software ce apartineau companiilor lor.Este greu sa cunosti cu adevarat pe cineva intr-o perioada atat de scurta insa mi-au lasat aceeasi impresie pe care o aveam si inainte: oameni extrem de muncitori si pasionati de ceea ce fac.Discutiile au fost exceptional de motivationale pentru mine, in special din pricina situatiei in care ma aflam atunci, cand multi negau importanta intereselor mele.Auzind laude si confirmari din gura persoanelor pe care le iau drept exemplu, m-au convins ca sunt pe calea cea buna.Ideea s-a nascut pe Fifth Avenue in New York. Plimbandu-ma pe strada am observat cum grupuri de turisti, tineri in special, folosesc Instagram si Snapchat pentru a impartasi momente din vacanta, cu audienta lor online.Atunci mi-au trecut prin minte toate aplicatiile B2B ale formatului 'story' si cum o platforma ca Storyheap ar putea salva atat de mult timp, dar si ajuta branduri si influenceri in a-si optimiza campaniile de promovare in mediul online.Investitia financiara a fost minima in comparatie cu timpul si efortul dedicat dezvoltarii platformei si organizarea "planului de atac". Noptile erau mult mai scurte in perioada aceea.Nimeni nu se naste scolit in business. La inceput eram convins ca afacerile au o reteta consacrata si ca aplicand sfaturile celor mai realizati in domeniu pot garanta succesul intr-o oarecare masura.Am fost insa nevoit sa trec prin nenumarate esecuri, pana am realizat ca fiecare situatie e diferita si ca voi fi nevoit sa imi croiesc propria cale.In general tranzitia de la inginer software la antreprenor esta una greoaie, iar situatia mea nu a fost o exceptie.Cei mai notabili clienti in ziua de azi sunt partenerii nostri corporate: Universal Group, Tumblr, HubSpot, dar si influenceri de top precum Kevin Hart, DJ Khaled sau Gary Vaynerchuk.Nu pot discuta cifre, dar suntem in grafic sa atingem obiectivele pentru anul acesta.Planuri si idei am destule dar din pacate nu valoreaza nimic daca nu sunt executate.Desi timpul e foarte limitat, incerc sa initiez un proiect interesant in domeniul de big data analytics si avem oameni foarte cool deja implicati.Din pacate afacerile sunt un maraton, asa ca scopul meu e sa optimizez pentru cursa lunga.Desi e de multe ori imposibil, incerc sa nu las business-ul sa intervina prea mult cu fericirea si timpul meu liber.Imi ramane sufiecient timp sa ma relaxez, dupa o zi grea de munca, sa merg in scurte vacante si sa ma bucur de placerile vietii, indiferent ca sunt la New York sau in tara.Nu ma uit la acel moment ca la linia de sosire. Fie ca voi termina sau nu studiile, sunt mult mai tentat de a imi folosi resursele pentru a crea si dezvolta ceva de valoare, oricand se iveste oportunitatea.Am plecat amandoi dintr-o postura oarecum asemanatoare insa nu tintesc sa fiu ca Mark, ci prefer sa fiu cea mai buna versiune a mea, indiferent daca il voi depasi sau nu ca nivel de succes.Nu sunt adeptul sfaturilor cliseice, dar din toate esecurile si succesele personale constat ca cele mai importante elemente sunt efortul si norocul. Orice succes necesita o cantitate sanatoasa din amandoua.Singurul mod de a iti mari statistic sansele de succes e sa incerci mai mult - acesta fiind si sfatul meu.Diferenta dintre norocul de a arunca cu banul si a crea un business este ca poti invata lectii utile din orice afacere esuata.Din pacate, sistemul romanesc nu se axeaza pe a scoate in evidenta valorile fiecarui copil, in schimb tine sa le aduca aminte ca nu sunt ei mai speciali cu nimic. De aceea nivelul antreprenorial din Romania este atat de scazut in raport cu alte tari.Romania pune pret pe cele cateva varfuri insa uita cat de mult potential neexploatat lasa in urma.Este esential sa fii capabil sa te motivezi singur si sa crezi cu adevarat ca poti reusi ce iti propui.