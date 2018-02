Premii de 20.000 de euro pentru idei antreprenoriale de viitor la Future Makers

Evenimentul va gazdui o dezbatere despre viitor si ce ne asteapta in urmatorii ani, cu Nicoleta Eftimiu, General Manager Coca-Cola Romania, Sorin Mindrutescu, Country Manager Oracle Romania, Irina Anghel Enescu, Young Global Leader al World Economic Forum, Ioan Iacob, CEO Qualitance si alti antreprenori tineri de la Blinkr, UiPath, Taraba Virtuala, 7 card si Unlike Show.invita tinerii pasionati de antreprenoriat si de viitor sa isi puna ideile in aplicare in cadrul atelierelor de antreprenoriat si in cadrul competitiei de idei de business. Inscrierile se fac prin intermediul site-ului www.futuremakers.ro in perioadaAngrenam pestedin Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Craiova si alte centre universitare, in ateliere de antreprenoriat in perioada. Mai multe detalii despre ateliere aici Timp de 3 luni sprijinim in programul de incubarepe care le transformam in planuri concrete de business. Conectam echipele din incubator cu alte startup-uri din reteaua internationala a Global Shapers si oferim acces la mentori si antreprenori de succes.La finalul competitiei, echipele vor avea pitch-uri in fata juriului. Premiile sunt in valoare desi urmaresc sa transforme ideile bune de azi in organizatii sustenabile de maine.", explicaProgramul este finantat de Fundatia Coca-Cola si este organizat de Global Shapers Bucharest Hub, parte a retelei globale de organizatii de tineri a World Economic Forum si de Social Innovation Solutions, organizatie de sprijin pentru inovare si antreprenoriat social.Evenimentul de lansare poate fi vizionat si live pe pagina de FB.com/futuremakers.ro.