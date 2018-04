Provocarile antreprenoriatului social in Romania: Cauze sunt, lipseste finantarea si coerenta legislativa

Entuziasmati de posibilitatea de a experimenta;

Pun accent puternic pe cercetare si testare;

Constientizeaza faptul ca schimbarea pe care o genereaza este una cu impact pe termen lung si rezultate vizibile in viitorul indepartat;

Solidari si deschisi la schimburi de experienta, in ciuda faptului ca au experiente diferite;

Frustrati de cadrul legislativ existent, considerat ineficient sau chiar restrictiv (lipsesc prevederi importante), de lipsa sustinerii din partea statului (financiar, legislativ), de agendele restrictive ale unor finantatori, dar si de provocarea finantarilor europene, percepute ca fiind folosite gresit, lipsite de coerenta sau continuitate.

Antreprenoriatul social din Romania este in stadiu incipient, declara majoritatea respondentilor. Adesea, e descris ca fiind ambiguu sau chiar vulnerabil, partial datorita lipsei cadrului legal;

Se bucura de foarte mult potential nevalorificat - o mare diversitate de idei, provocari, cauze ale problemelor sociale;

Fragmentat datorita lipsei retelelor functionale intre initiative si a izolarii acestora. In prezent, nu exista retele puternice care sa promoveze inovatia sociala;

Din punct de vedere geografic, Bucurestiul e perceput ca fiind zona cea mai dezvoltata, cu potentialul cel mai mare din Romania. Este urmat de marile centre urbane: Cluj, Iasi, Timisoara. Zonele rurale sunt mult mai putin dezvoltate, dar si ofertante pentru dezvoltarea de afaceri sociale, datorita lipsei infrastructurii;

Zonele de nord-vest, vest si centru ale Romaniei sunt semnificativ mai dezvoltate decat restul tarii.

In Romania, domeniul este la inceput de drum, iar practicienii se confrunta des cu bariere precum ambiguitatile sistemului legislativ sau lipsa resurselor financiare.Ashoka Romania a lansat rezultatele Raportului National despre Antreprenoriatul Social, realizat in parteneriat cu Red Bull Amaphiko. Acesta prezinta perspectivele a 40 dintre cei mai influenti inovatori sociali din tara."Studiul nostru demonstreaza faptul ca acest context dificil nu ii descurajeaza, ba mai mult, ii motiveaza pe antreprenorii sociali sa fie energici si creativi, sa caute pe cont propriu solutii si resurse, sa depaseasca barierele care le apar in cale. Antreprenoriatul social constituie o zona cu potential enorm inca nevalorificat, iar noi, Ashoka Romania, ne bucuram sa ii sprijinim pe acesti antreprenori sa aduca schimbarea de care tara noastra are nevoie", a declarat Corina Murafa, Country Director, Ashoka Romania.Rezultatele studiului:"Antreprenoriatul social intr-un domeniu precum implicarea civica este un carusel din care te dai jos ametit, dar si plin de entuziasm. Cea mai mare provocare, dincolo de a gasi resursele financiare necesare, este aceea de a gasi echilibrul just intre a actiona in regim de Breaking news ca un pompier si a lucra pe programe asezate. Ne hranim insa entuziasmul din reactiile tinerilor la proiectele de educatie civica si din numarul tot mai mare de cetateni care au chef de implicare", a declarat Elena Calistru, Co-Fondator Funky Citizens.Pentru realizarea studiului, Ashoka a derulat interviuri de profunzime cu 40 de antreprenori sociali, in perioada aprilie-iunie 2017. Dintre antreprenorii intervievati, 22 sunt femei iar 18 barbati, si sunt activi in domeniul educatiei (6), mediului (5), sanatatii (3), civic (6), transversal (6), industriilor creative (2), activarii urbane (2), intreprinderilor sociale (6) si altele (3). Multe din persoanele intervievate sunt implicate in mai multe activitati, fie in acelasi domeniu, fie in altele.Ashoka a finalizat anul trecut Harta Inovatorilor Sociali din Romania, ce cuprinde principalii 932 de inovatori din domeniu. Harta traseaza modul in care relationeaza antreprenorii din diverse domenii sociale si ne ajuta sa intelegem mediul in care activeaza.Mediul antreprenoriatului social din Romania este compus din 53% femei si 47% barbati, fiind singurul astfel de ecosistem din Europa in care femeile sunt mai numeroase decat barbatii.17% din inovatori lucreaza in domeniul incluziunii sociale, 17% in dezvoltare socio-economica, 16% in educatie, 15% in implicare civica, 14% in domenii transversale si 7% in sanatate.