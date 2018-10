Puterea creativa a tinerilor uimeste in fiecare zi: Nu stii unde iesi diseara? Ai nevoie doar de o aplicatie! #Interviu

Pentru inceput, as vrea sa ne spui mai multe despre tine

Ce este si cum s-a nascut ideea LocalEasy?

Cum va finantati ideea?

In momentul de fata esti parte dintr-o competitie de idei numita Future Makers. Ce presupune si cum te-a ajutat pana acum programul de incubare?

Cum planuiesti sa te folosesti cat mai mult de programul de incubare?

In ce stadiu planuiti sa fiti pana la finalul competitiei?

Cum crezi ca va arata proiectul tau peste 5-10 ani?

Dar piata pe care va dezvoltati?

Dupa succesul primelor sale proiecte, Theodor s-a avantat in lumea antreprenoriatului participand la numeroase competitii dedicate antreprenoriatului creativ. Astazi participa cu o idee cu mare potential la Future Makers LocalEasy , aplicatia care promite sa reinventeze iesitul in oras.Tanarul are mari ambitii, iar asta, pe langa talentul creativ si cunostintele tehnice avansate, l-a ajutat sa ajunga unde este si sa-si indeplineasca orice vis."Pentru ca cea mai importanta abilitate a unui antreprenor este de a visa, noi speram ca in urmatorii 5-10 ani sa obtinem o finantare sau un parteneriat pentru a ne putea extinde proiectul in cat mai multe tari", spune Theodor Ghincea, creatorul LocalEasy , intr-un interviu acordat Business24.Voi incepe prin a ma prezenta: ma numesc Theodor Ghincea si studiez inginerie mecanica la University of Birmingham. Pasiunea pentru antreprenoriat a luat nastere in liceu cand am lucrat ca voluntar pentru YouthBank Bucuresti.Acesta era un program care urmarea constituirea, promovarea si administrarea unui fond special destinat proiectelor implementate de liceeni, avand drept scop dezvoltarea comunitatii locale.Sa fiu elev in unul din cele mai bune licee din tara, Colegiul National "Sfantul Sava", a avut un rol important deoarece mi-a dezvoltat pasiunea pentru inginerie.Nu am lasat aceasta pasiune doar in plan teoretic, ci am infiintat o echipa de robotica impreuna cu un prieten. Pe parcusul a trei ani am dezvoltat mai multi roboti: linefollower robots, un robot de stins incendii si un proiect de search and rescue (cautare si recuperare) care presupunea cautarea subiectului cu ajutorul unei drone si recuperarea acestuia cu ajutorul unui senilat.Urmare a acestor experiente, am dobandit o serie de abilitati printre care cea de leadership, cele de comunicare si, bineinteles, management financiar. M-am folosit de aceste avantaje ulterior pentru a convinge sponsori precum: KPMG, EximBank din Romania, Emlid din Hong Kong si Pololu din America sa ne sustina in construirea si dezvoltarea acestor proiecte.Imediat dupa ce am dat bacul impreuna cu prietenul meu, Matei Grama, am primit un impuls din partea Startup Nation si ne-am deschis un SRL-D. Ne-am inscris in program cu aplicatia LocalEasy, desi nu stiam nimic despre cum sa administrezi o firma, lucru vizibil in greselile facute ulterior.LocalEasy are scopul de a reinventa conceptul de iesit in oras. Si aceasta idee isi are radacinile tot in liceu cand imi placea foarte mult sa vizitez locuri noi, sa descopar noi gusturi, sa aflu povestea lor, iar, apoi, sa le povestesc prietenilor mei despre experienta mea.Ma imparteam mereu intre liceu si meditatii si faceam cumva sa gasesc acel moment de respiro in care sa ajung la un restaurant sau cafenea unde nu mai mersesem.Cautam aceste locuri din dorinta de a le afla conceptul si mica lor istorie. Dupa o perioada in care epuizasem lista locurilor unde voiam sa ajung, ma trezeam dupa lungi cautari pe internet ca dadeam doar de liste lungi, chiar interminabile, asa ca alegeam sa merg intr-un loc deja cunoscut mie, imi creasem o rutina.LocalEasy are la baza un concept deja existent, acela de a oferi utilizatorului optiuni de localuri, insa ce aducem nou este experienta. Aceasta experienta o scriem de la 0 punand accent pe particularitatile persoanei si rapiditate, experienta utilizatorului fiind croita pe nevoile sale si optiunile afisate pentru contextul potrivit.Iti creezi profilul in mai putin de un minut cu ajutorul functiei Swipe, oferindu-ne detalii despre gastronomie, pretul dorit intr-un local, diete speciale, concept si muzica. Posibilitatea de a intelege preferintele publicului nostru ne ajuta sa oferim optiuni instant avand o gama larga de customizare pe interesul userului.Te despart doar cateva secunde de cel mai potrivit local pentru gusturile tale, pe care il poti afla in trei moduri:1. Folosind search engine-ul, care poate oferi cu exactitate locul la care visezi in acel moment, fiind capabil sa inteleaga fraze complexe care pot include: distanta, specific culinar, atmosfera sau muzica.2. Daca nu ai ceva special in minte, ci te intereseaza doar distanta, poti folosi harta interactiva. Atat search engine-ul cat si harta, ofera rezultate trecute prin filtrul profilului utilizatorului.3. "Group recommendations". Stim ca fiecare om este unic avand gusturi particularizate si speciale. Cu aceasta functie te ajutam sa organizezi orice iesire in grup, cu un succes deplin. Algoritmii nostri iau in considerare preferintele fiecarei persoane adaugate in grup, iar, intr-o faza mai avansata a aplicatiei, data si ora vor putea fi alese direct din aplicatie.Ca in orice afacere la inceput, am aplicat la unul dintre ce 3 F pentru prima finantare, si anume la familie, parintii nostri ajutandu-ne sa ne deschidem firma. Apoi, am reusit sa aplicam si sa castigam o finantare in cadrul programului Start-up Nation care ne-a ajutat sa achizitionam echipamentele necesare dezvoltarii aplicatiei. De atunci, am aplicat pentru diverse incubatoare precum Aspire Pre-accelerator, Future Makers, Techelerator, in Romania si alte cateva in afara tarii. Ne afam acum in cautarea unei investitori pentru a putem aduce aplicatia pe piata, intr-o varianta stabila.Competitia Future Makers ne-a ajutat sa facem trei mari pasi in dezvoltarea echipei LocalEasy:1. Fiind, in primul rand, o competitie, ne-a stimulat creativitatea, ne-a determinat sa ne mobilizam, crescand foarte mult intr-o perioada relativ scurta de timp. Scopul era de a ajunge in varf, iar, vrand sa fim cei mai buni, ne-am autodepasit.2. Un plus a fost acela de a avea ocazia sa invatam de la experti din domeniu. Acestia ne-au ajutat sa implementam cateva lucruri foarte importante: cum sa ne structuram pitch-ul, cum sa ne punem la punct strategia de marketing si, cel mai important, cum sa vindem.3. Networking-ul. O etapa foarte importanta a fost boot campul unde am avut ocazia sa vedem evolutia celorlalte echipe si demersurile facute de acestea pentru a atinge milestone-urile. Astfel, am invatat sa primim feedback, acesta oferindu-ne o viziune mai ampla.Am incercat mereu sa folosim concursurile si incubatoarele in care am mers ca pe o platforma de publicitate. Competitia Future Makers ne-a ajutat sa ne raspandim idea, abordand un public mai larg. Oamenii au aflat ce facem, ne-au contactat si s-au preinregistrat pe site pentru a putea testa versiunea beta a aplicatiei.Ne dorim ca finalul competitiei sa ne gaseasca deja cu varianta finala a aplicatiei pentru cei care cauta localuri (momentan suntem in stadiul beta) si sa avem primele abonamente cumparate de proprietarii acestora.Pentru ca cea mai importanta abilitate a unui antreprenor este de a visa, noi speram ca in urmatorii 5-10 ani sa obtinem o finantare sau un parteneriat pentru a ne putea extinde proiectul in cat mai multe tari.Sistemele, retelele, platformele de care nu ne lipsim astazi nu vor face decat sa se dezvolte, sa fie din ce mai bine integrate in stilul nostru de viata si de asta putem fi siguri. Poate nu vor mai fi aplicatiile cu care suntem obisnuiti acum, ci poate vor fi elemente integrate in mod nativ in asistentii nostri digitali personalizati. 10 ani, in maniera in care evolueaza lucrurile, pot aduce tehnologii pe care nu le vedem astazi fezabile decat in mod ipotetic.