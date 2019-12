Romain Couderc, IT-istul francez care batatoreste drumul smart farming in Romania: Aceasta este hrana viitorului #Interviu

As vrea sa ne spuneti si noua povestea dumneavoastra de viata, despre cum ati plecat de la Bucuresti dintr-un job in IT si ati pornit in calatoria cu bicicleta.

Romain Couderc este un tanar francez care, dupa cativa ani in care a lucrat in domeniul IT in Romania, a decis sa se regaseasca intr-o calatorie pe bicicleta Turcia, Iran, India, Nepal, Indonezia, Thailanda si Cambodgia. Spirulina l-a insotit pe tot acest drum si i-a servit drept sursa de inspiratie pentru viitorul sau in tara noastra. Intors in Romania, Romain a pus bazele brandului Spinoa, un start-up Romanesc specializat in superalimente inovatoare.A fost selectat recent de programuldintre peste 250 de proiecte, cu un cultivator de spirulina pentru acasa, si a fost lansata campania de crowdfunding.Spinoa colaboreaza deja cu mai multe restaurante din Romania (m60, rawdia, Papilla) pentru a integra spirulina in meniul lor si a le face sa beneficieze de un super-aliment nou si gustos.Intotdeauna mi-a placut sa calatoresc si am cautat ocazia sa descoper locuri neconoscute, asa am descoperit Romania, cu o oportunitate de job. Am lucrat in IT aici, promovand semnatura electronica, dar dupa cinci ani am simtit ca intrasem intr-o zona de confort.In acelasi timp, aveam o mare pofta de a calatori fara constrangeri de timp sau de locatie asa ca am decis impreuna cu cel mai bun prieten din copilarie sa plecam un an pe bicicleta catre est. Am ales bicicleta pentru ca voiam sa fim liberi sa putem merge oriunde vrem si sa fie un mod de transport ecologic.Ne-am dat seama ca era modul de transport ideal pentru acest tip de calatorie, am putut admira peisaje fara stres si am fost foarte bine primiti in cele sapte tari pe care le-am traversat (Turcia, Iran, India, Nepal, Indonezia, Thailanda si Cambodgia - n.red.).Era foarte usor sa interactionam si sa ne conectam cu oamenii. In oras, bicicleta (chiar si in Bucuresti) ramane pentru mine cel mai bun si rapid mijloc de transport.Am descoperit Spirulina acum sapte ani cand am inceput sa fiu mai atent la ce mananc si ce impact are dieta asupra corpului meu si al ecosistemului nostru.Faceam mult sport si voiam sa reduc consumul de carne. Cautam o proteina alternativa si spirulina, cu 60% proteine complete si usor asimilabile, era perfecta pentru asta.Cand am citit mai mult despre acesta micro-alga, mi-am dat seama ca beneficiile nu erau doar legate de proteine dar si de toate vitaminele si mineralele pe care le contine.Cu aceasta schimbare de dieta m-am simtit foarte bine, aveam mai multa energie si cand am plecat cu bicicleta, in cele 20 de kile de bagaj pe care le caram, am ales sa dedic un kilogram pentru spirulina.. si nu am regretat.Acum doi ani cand am revenit in Romania, l-am regasit aici pe Florent, partenerul meu care are o experienta de 10 ani in domeniul agro-alimentar. Am vorbit despre spirulina si despre faptul ca poate fi un aliment in sine, nu doar un supliment alimentar.Am vazut in ea potentialul unui aliment sanatos si ecologic, care raspunde provocarilor hranei viitorului. Dupa ceva timp de reflexie am decis sa ne lasam joburile si sa incepem impreuna business-ul Spinoa.Inainte de a porni Spinoa, am descoperit ca Romania este tara din Europa in care se cauta cel mai mult cuvantul "spirulina" pe google.Era deja destul de cunoscuta aici.Cand am inceput sa consum spirulina am descoperit ca, pe langa versiunea industriala sub forma de pulbere si capsule, exista o versiunea artizanala.Fiind neprocesata termic, are avantajul de a pastra mai bine nutrientii si de avea un gust delicat si placut.Acesta varianta artizanala era dezvoltata de cativa ani in Franta dar inca nu exista in Romania.In plus, stiam ca exista aici un interes dezvoltat pentru fitoterapie si o tendita mai globala pentru produse sanatoase. Romanii fiind deschisi la inovatii, am considerat ca era un loc bun si momentul potrivit.Aducem o nota moderna acestui superaliment prin participarea activa intr-un an, la mai mult de 60 evenimente si expozitii comerciale din Romania.Am dezvoltat o gama de produse cu spirulina, colaborand cu sase restaurante inovatoare, 10 retaileri si influenceri din domeniul sportului si al nutritiei. Am creat, organic, o comunitate de peste 2000 de urmaritori pe retelele sociale.Spinoa a fost selectata recent de programuldintre peste 250 de proiecte, cu un cultivator de spirulina pentru acasa. Prin acest program a fost lansata o campanie de crowdfunding ca sa finantam versiunea a doua a dispozitivului.Acesta este dezvoltat in Bucuresti in colaborare cu atelierul Concept Jupiter, la Nod makerspace.InSpir este o mini-ferma de spirulina destinata atat persoanelor fizice cat si restaurantelor. Te ajuta sa cresti cu usurinta un super-aliment proaspat si gustos direct de acasa. De asemenea, InSpir improspateaza aerul din casa, producand oxigen echivalent cu 50 de plante de interior si ofera o lumina amibientala verde.Arata ca un obiect decorativ de iluminat, iar datorita design-ului modular, poate fi adaptat la tipuri diferite de recipiente. Acest lucru face sa fie livrat cu usurinta prin curier iar recipientul poate fi ales pentru a se potrivi cu volumul si designul pe care il doriti.InSpir va fi livrat impreuna cu o cultura de spirulina si substantele nutritive care se amesteca cu apa in recipientul ales pentru cultivare.Provocarile cu care ne confruntam legate de mediu, agricultura si sanatate sunt globale si pentru asta ar trebui sa ne gandim la solutii cu un potential global. Din acest motiv, am ales sa dezvoltam InSpir aici si in "open-source". Ca tehnologia sa fie accesibila pentru oricine ar vrea sa o foloseasca sau sa o dezvolte mai departe, oriunde ar fi.Am primit multe incurajari dar am observat ca ajungem devreme cu un produs care are potential, dar care pare prea inovator pentru piata din Romania in acest moment.Echipa noastra este motivata de a dezvolta solutii eficiente la provocarile tehnice, dar si sociale: promovarea mancarii de maine este una din ele, dar si cautarea unor solutii de convietuire pentru 7 miliarde de oameni.Misiunea noastra este de a facilita accesul la autosuficienta alimentara prin democratizarea utilizarii alimentelor "smart": sustenabile si sanatose, si de a raspunde problemelor contemporane, precum lupta impotriva malnutritiei si reducerea impactului nostru asupra mediului.Dupa un an si jumatate de activitate, vanzarile Spinoa sunt in crestere in fiecare trimestru, cu 46% in medie. In 2019, consideram ca am validat potentialul pentru acest superaliment in Romania.Acum vrem sa mergem mai departe cu propria ferma de spirulina de exterior prin proiectul. Dorim sa avem o spirulina locala, made in Romania, si sa ajungem sa fim independenti pe partea de supply (aprovizionare - n.red.).In 2020 vom face incercari de productie in cateva judete din aproprierea Bucurestiului, ca sa alegem locul cel mai potrivit.In Franta exista in prezent 250 de producatori, pe cand in Romania nu exista decat unul. Exista un potential de dezvoltare destul de mare.Spirulina este un produs care se valorifica bine cu un cost (economic si ecologic) de productie foarte mic. Productia de spirulina poate ajuta dezvoltarea economiei rurale si in acelasi timp sa contribuie intr-un mod pozitiv la o tranzitie catre o agricultura mai sustenabila.In 5 ani am fi fericiti sa dezvoltam conceptul de contract farming si sa avem spirulina cultivata in mai multe judete din Romania.