Tanarul care a creat primul serviciu de 'suit rental': Vrem sa punem Romania pe harta sharing-ului european

interviu cu Alexandru Nestian

Spune-ne mai multe despre tine si despre background-ul tau profesional.

Cand si cum s-a nascut ideea iTux?

Care a fost investitia initiala si cum au evoluat afacerile iTux pana acum?

Ce cifra de afaceri estimati pentru anul 2018? Ce asteptari financiare aveti de la anul 2019?

Cat de deschisi sunt romanii la ideea de a inchiria un costum?

Ce ne puteti spune despre comportamentul consumatorilor: Cat de des au apelat la inchirierea unui costum? Care sunt ocaziile cu care apeleaza la serviciile iTux? Cati bani aloca inchirierii de costume anual?

Ce perspective ofera piata romaneasca pentru afacerile in sistem de sharing/inchiriere?

Spune-ne cate ceva si despre participarea voastra la competitia Startarium PitchDay, al carei castigator sunteti. Ce inseamna pentru iTux aceasta recunoastere?

Ce veti face cu banii castigati aici?

Ce perspective ofera o astfel de competitie pentru start-up-urile din Romania?

Ce planuri de business aveti?

Hainele de ocazie reprezinta uneori o investitie foarte mare, pentru doar cateva purtari. Posibilitatea de a inchiria si a schimba tinutele ori de cate ori participi la un eveniment de gala reprezinta mai mult decat o alegere inteleapta, reprezinta un pas natural in fata in anul 2018.Cu toate acestea, ascensiunea nu a fost usoara pentru tanarul pasionat de fashion.Alexandru Nestian, cofondatorul, are 29 de ani si a lucrat in made to measure cativa ani inainte sa inceapa, iar acum are deja 2 locatii in Romania, in Bucuresti si Cluj. Prin acest business incearca sa schimbe si o mentalitate destul de accentuata la noi, aceea de a detine, de a fi proprietar."Ne dorim in continuare sa crestem piata de 'suit rental', sa incepem din 2020, asa cum planificasem initial, sistemul de francizare si sa reusim sa acoperim cat mai multe orase importante ale Romaniei. Iar din 2022 sa iesim cu franciza iTUX in tarile vecine. Vrem sa punem Romania pe harta sharing-ului european care reprezinta, de altfel, si viitorul economiei mondiale", spune Alexandru Nestian, intr-un interviu acordat Business24.Am avut sansa: student in anul trei la Cibernetica in cadrul ASE, proaspat intors din vara mea de Work and Travel, un foarte bun prieten de al meu mi-a propus sa vin sa lucrez cu el intr-un business destul de interesant pe atunci. O firma ce facea pentru barbatii din Romania costume la comanda. O mica firma de apartament crescuta foarte frumos intre timp: Tudor Personal Tailor.Asa a inceput cariera mea in fashion: lucrand inca din facultate pe partea de Operatiuni ale firmelor de costume de lux din Bucuresti. A fost Tudor Personal Tailor, a urmat Marsay si apoi o perioada de consultanta pentru Christian Tailoring si Vlad Maris MTM.Ultimul pas professional in CV pana la antreprenoriat a fost Zenonni Su Misura. Zenonni Su Misura a fost marea mea provocare, o firma exclusivista cu locatii in Bucuresti, Chisinau si Moscova.Doar ca mereu eram omul de incredere a CEO-ului, participam la decizii, veneam cu proiecte de dezvoltare, aduceam furnizori si parteneri noi dar niciodata nu eram cel din fata. Omul din "umbra".Dar am reusit sa strang 6 ani de experienta in toate departamentele, ceea ce m-a ajutat mai tarziu enorm.Schimbarea a venit in 2015 cand intr-o sedinta unde aveam pe ordinea de zi un proiect de al meu am ajuns la concluzia ca e nu e rentabil sa producem o colectie capsula de costume de ceremonie pentru un targ de nunti.Trebuia sa vindem 60% din tot ce produceam ca sa acoperim toate costurile si sa ajungem la break-even. Fix cand sa terminam sedinta am pus eu asa o intrebare in gol: "De ce nu le inchiriem noi?".Mi s-a parut cea mai buna idee in acel moment pentru ca puteam in sfarsit sa aducem ceva nou pe piata de tinute barbatesti din Romania. Intotdeauna mi-am dorit sa schimb felul in care barbati romani se imbraca.Investitia initiala a fost in zona de 50.000 EUR si a inclus colectia de start (100 costume, 200 camasi, pantofi si accesorii), mobilarea showroom-ului si birourilor, campania de marketing de lansare (reclama noastra de lansare devenita virala).Lansarea a fost in Septembrie 2016 iar aceasta a insemnat pentru noi ca acest prim sezon era ratat si a trebuia sa pregatim terenul pentru sezonul 2017. 2017 a fost un an de fundamentare a proceselor si de invatare a clientului nostru, ce isi doreste de la noi si de la serviciile noastre si cum putem optimiza fiecare mic proces intern pre-vanzare si post-vanzare.Pentru 2018 estimam o cifra de afaceri de aproximativ 200.000 RON, in crestere cu 40% fata de 2017, luand in calcul si deschiderea celui de al doilea showroom la Cluj. Tinand cont de premiul Startarium si propriul plan de investitii estimam 2 locatii noi in 2019 si o cifra de afaceri de aproximativ 400.000 RON.Am venit pe piata din Romania cu un concept complet nou si ne asteptam la o reticenta a consumatorului roman, acesta fiind inca inradacinat in mentalitatea proprietatii, mostenire a generatiilor anterioare. Am incercat sa orientam business-ul si comunicarea fix catre acel segment din public pe care noi l-am considerat potrivit pentru serviciile noastre: 25-35 ani, white collar job, venit peste medie si early adaptor.Vorbim de barbatul roman care foloseste UBER sau Taxify, cand pleaca in concediu prefera un AirBnB si stie mereu tot ce se intampla in lume pe parte de inovatie sau tehnologie. Tocmai de aceea avand acest cient ideal am reusit sa comunicam direct pentru el si sa ii aducem catre noi.Nevoia unui costum de ceremonie nu este o nevoie clasica bazata pe impuls sau pe "promotii" iar noi trebuie sa speculam foarte bine acest sistem. Nimeni nu o sa zica "Ce m-as imbraca intr-un tuxedo weekend-ul viitor ca merg la rudele ei!", dar atunci cand stie ca are nunta sau este nas/invitat la o alta nunta atunci nevoia se activeaza si incepe cautarile.In acelasi timp, un client fericit anul acesta inseamna pe termen lung pentru o retea intreaga de clienti: anul acesta este mire, anul viitor este nas si poate il aduce si pe viitorul mire impreuna cu socrii si tot asa incepe sa se contureze acea retea a barbatilor bine imbracati din Romania.Avem clienti care au apelat la noi de 6 ori intr-un singur an, pentru diferite ocazii: gale de premiere, petreceri, nunti, sedinte foto.Este greu sa estimam bugetul lor anual pentru inchiriere, vorbim de o piata noua cu un singur jucator (noi) serios pe piata. Aceste studii si cercetari de piata vor putea fi realizate de abia peste 3 sau 5 ani cand piata se va maturiza.Vorbim de o piata inexistenta acum 4 ani. Romania nu avea nici macar conceptul de sharing economy. Am inceput cu brandurile mari de afara (precum Uber sau AirBnB) care au intrat in Romania si au trezit interesul antreprenorilor romani.Astfel am profitat fiecare pe domeniul lui sa lansam servicii de sharing si sa creionam piete acolo unde nimeni nu se aventura.Avem iTUX pentru costume, avem Pony Car Sharing pentru masini, avem DressBox pentru rochii de seara si sper ca in urmatorii ani aceasta lista sa se mareasca.Suntem niste pionieri care ne-am asumat sa ne lovim toate bariere mentale ale consumatorului roman incercand sa explicam cum inchiriatul este mai avantajos, usor si prietenos cu mediul decat cumparatul.Startarium PitchDay a fost pentru mine personal un vis inca din 2016 cand am participat ca spectator. In 2017 am pus pe lista de obiective ale business-ului pentru 2018 si participarea la Startarium PitchDay.Repet, doar "participarea". Niciodata nu ne-a trecut prin cap ca vom ajunge in finala pe scena mare, daramite sa fim in top trei.Iar despre marele premiu nu mai vorbim. A fost o experienta de neuitat care pe mine ca antreprenor si manager m-a schimbat enorm.Am reusit sa infrang frica vorbitului si in public si am realizat in sfarsit ca acel mic proiect pornit acum doi de ani dupa o idee spontana a primit validarea unui ecosistem de antreprenori si oameni de business precum Startarium.Marele premiu Startarium Pitchday este fix un accelerator pentru noi. Toate planurile noastre de investitie pentru urmatorii doi ani se pot realiza acum inca din primul semestru al lui 2019.Asta nu inseamna ca nu ne vom grabi si vom investi imediat toata suma, aceasta fiind probabil cea mai mare greseala pe care am putea sa o facem.Principalele directive pe care le vom urmari cu acest premiu sunt: deschiderea a doua locatii noi (avem un shortlist de locatii si urmeaza sa facem o cercetare de piata si sa vedem care vor fi cele doua orase), extinderea colectiei existente de produse (adaugam colectie de dama si de copii), contractarea unei agentii de Marketing si Comunicare care sa ne ajute sa ducem brandul iTUX in toata tara.O competitie precum Startarium PitchDay si toata comunitatea Startarium sunt un gamechanger pe piata de startup-uri din Romania.Sa ai intr-un singur loc toate informatiile si suportul necesar, sansa unui network de calitate, sisteme de croudfunding si nu in ultimul rand accessul la o competitie precum Pitch Day mi se pare extraordinar pentru antreprenorii mici, mai ales in conditiile in care statul nu ofera niciun fel de suport sau sprijin.Sky is the limit. Ne dorim in continuare sa crestem piata de "suit rental", sa incepem din 2020 asa cum planificasem initial sistemul de francizare si sa reusim sa acoperim cat mai multe orase importante ale Romaniei. Iar din 2022 sa iesim cu franciza iTUX in tarile vecine. Vrem sa punem Romania pe harta sharing-ului european care reprezinta, de altfel, si viitorul economiei mondiale.