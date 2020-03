Tinerii romani care aduc schimbarea: Cum este sa ai o afacere de succes inainte de 25 de ani

Tendinta este chiar mai puternica in randul tinerilor - Aproape 45% dintre studentii romani isi doresc ca dupa ce finalizeaza studiile sa porneasca o afacere, arata un studiu efectuat in cadrul unui proiect de integrare a studentilor pe piata muncii.Statisticile vorbesc despre dorinta romanilor de a deschide o afacere si deveni antreprenori. Insa, de la dorinta si pana la realitate este uneori o cale lunga. Distanta dintre cele doua parti este uneori si mai mare pentru tineri, aflati la inceput de drum si cu multe intrebari.Alin Obaciu este la 20 de ani co-fondatorul Think AR , business-ul care realizeaza prin intermediul Realitatii Augmentate continut pentru brandurile care vor sa se diferentieze si sa se conecteze mai bine cu audienta lor. Afacerea condusa de Alin a generat in primele 5 luni de activitate incasari de peste 14.000 de lei."Pentru un antreprenor sub 25 de ani, un dezavantaj este castigarea increderii din partea primilor potentiali clienti. Un avantaj ar fi numarul de usi care ti se deschid. Este mult mai usor sa ajungi la oameni de la care poti invata si care vor sa te ajute cu cate un sfat pentru dezvoltarea afacerii tale la varsta aceasta.Reactia oamenilor care testeaza aplicatiile noastre ma motiveaza sa continui sa construiesc experiente inovative chiar si in momentele mai grele", ne dezvaluie Alin.Iulia Petrescu are 23 de ani si este co-fondatoarea Ez Stick , afacerea al carei produs este un accesoriu care iti permite sa lipesti telefonul temporar de orice suprafata, oriunde te-ai afla. Afacerea a fost fondata in iulie 2019 si a castigat deja peste 150 de clienti si business-uri care le-au cumparat produsele."Ca antreprenor sub 25 de ani, esti pus in situatia de a invata de tanar cum sa devii cat mai adaptabil in situatii stresante, si trebuie sa fi dispus sa inveti lucruri noi continuu. Toate acestea duc la o maturizare mai rapida, si au rol important in dezvoltarea personala a fiecaruia. Un dezavantaj ar fi lipsa de credibilitate in societate a unui antreprenor tanar. Am fost des in situatia in care am fost privita cu scepticism ca as avea abilitatea sa conduc o firma la o varsta asa frageda.""Visul meu este sa aduc un plus valoare societatii noastre intr-un fel sau altul prin businessurile pe care le voi conduce. As putea oricand sa ma angajez, dar ar fi the easy way out. Visul meu este sa aduc un plus valoare societatii noastre intr-un fel sau altul prin businessurile pe care le voi conduce.", ne spune Iulia, co-fondatoarea Ez Stick. Fustite cu Luminite este business-ul creat de Oana Corcodel si Ana Pitic. Afacerea lor realizeaza fustite handmade unice, pentru cei care vor sa aleaga o piesa vestimentara cu personalitate si care pot aduce pe oricine in lumina reflectoarelor. Ana si Oana au fost alaturi de business-ul lor si la emisiunea "Imperiul Leilor", obtinand o finantare de 45.000 de mii de euro de la investitori. Afacerea lor a avut pana acum mai mult de 45 de clienti si incasari de peste 1.500 de euro."Fustitele cu luminite sunt despre fetite, adolescente si femei, despre indrazneala pe care o avem fiecare dintre noi in inima, despre dorinta de a ne exprima si de a le capta privirile celor din jur. Despre a lasa reactii de WOW! in urma noastra.""Cand am inceput Fustite Cu Luminite vara trecuta, nu m-as fi gandit vreodata ca o sa ajungem aici. E un proiect in care am pus mult suflet si la care muncim enorm de atata timp, iar participarea la Imperiul Leilor a fost un pas extrem de important pentru noi. La EA - The Entrepreneurship Academy am invatat cum sa pitchuim astfel incat sa ii convingem pe cei din fata noastra sa creada in ideea noastra la fel de mult ca noi!"Romania se pozitioneaza ca un model in domeniul de business, tara noastra avand singura facultate de antreprenoriat din Sud Estul Europei. Alin, Iulia, Ana si Oana sunt studenti ai EA - The Entrepreneurship Academy, unde misiunea principala a facultatii este sa creeze antreprenorii curajosi si creativi, care isi aduc ideile la viata chiar din timpul facultatii. Reuseste sa faca asta implementand un model educational testat cu succes de 20 de ani in Finlanda, Olanda si in peste alte 20 de tari, in care provocarile constante ii motiveaza pe studenti, dar care ofera si o retea vasta de experti, comunitate de tineri cu pasiune si un sistem educational bazat pe rezultate.Pe langa obiectivele individuale de invatare (academice), studentii au si obiective financiare si de dezvoltare pe care si le seteaza in echipa, in sesiunile de team coaching. Astfel, cei 4 ani de studiu sunt structurati pe doua directii: partea standard a unui program de licenta in administrarea afacerilor care cuprinde cursuri de Economie, Finante, Contabilitate, Management, Strategie, Marketing, Vanzari, predate de catre antreprenori, specialisti si oameni de afaceri si partea aplicata, unde teoria este pusa in practica efectiv, prin crearea de business-uri reale, care vor fi administrate de catre studentii EA - The Entrepreneurship Academy.Ce vor sa transmita studentii antreprenori pentru generatiile urmatoare, care nu stiu sigur daca vor sa isi asume riscurile antreprenoriatului?"Sa construiasca intotdeauna in jurul pasiunilor, pentru ca doar asa vor putea da randament maxim chiar si in perioadele mai dificile", ne spune Alin din experienta sa."Cu cat gresesti mai mult si ai mai business-uri nereusite, cu atat acumulezi mai multa informatie, care iti creste sansele ca urmatorul business chiar sa mearga. Oricat de cliesic ar suna, nu renuntati si continuati sa munciti!", ne spune cu mandrie Iulia din experienta ei.