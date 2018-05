Ultimele ore in care tinerii mai pot aplica la competitia antreprenoriala Future Makers, incubatorul de afaceri cu premii de 20.000 euro

Programul de incubare

Community voting

Sesiunea de pitch-uri si anuntarea castigatorilor

Completarea formularului este simpla si tinerii trebuie doar sa se gandeasca bine la ideea lor, sa vada cine ar putea sa fie in echipa, sa se intrebe cine vor fi clientii lor si, foarte important, sa spuna cum vad ei afacerea lor in viitor.Un juriu format din experti de la World Economic Forum, Oxford si antreprenori romani va nota fiecare aplicatie. Cele mai bune 50 de echipe vor fi invitate sa faca parte din programul de incubare Future Makers.In perioada iunie - septembrie dezvoltam impreuna ideile si afacerile finaliste printr-o serie de ateliere, webinarii si sesiuni menite sa sprijine echipele in construirea unor afaceri ale viitorului. Fiecare echipa va avea alaturi, in cele 3 luni de incubare, un mentor, antreprenor cu experienta. Echipele vor avea acces si la un centru de resurse online, spatiu de lucru si un bootcamp de 3 zile alaturi de celelalte echipele finaliste.Pe durata perioadei de incubare lucram impreuna pentru a dezvolta video-uri de promovare a fiecarei idei de business. Video-ul care va primi cele mai multe voturi pe site-ul Future Makers va castiga premiul publicului de 2.500 euro.Faza finala a competitiei o reprezinta pitch-urile in fata juriului si se va desfasura in luna noiembrie. In cadrul finalei, juriul va acorda 5 premii de 2.500 de euro fiecare si premiul cel mare de 5.000 de euro.",Tinerii pot participa la Future Makers chiar daca fac deja parte din alte programe de acest gen, acceleratoare sau programe de finantare europeana. Ii putem ajuta sa genereze valoare semnificativa ideii lor, avand privilegiul de a fi parte dintr-o retea globala foarte activa. De asemenea incurajam tinerii sa aplice in echipe.Programul este finantat de Fundatia Coca-Cola si este organizat de Global Shapers Bucharest Hub, o initiativa a World Economic Forum, parte dintr-o retea internationala de 300 de orase si de Social Innovation Solutions, organizatie de sprijin pentru inovare si antreprenoriat social.