Un tanar de 29 de ani le arata antreprenorilor aflati la inceput drumul spre succes. Totul a inceput cu pasiunea pentru sport #Interviu

Pentru inceput, as vrea sa ne spui cateva cuvinte despre tine si evolutia ta profesionala. Cum s-a nascut pasiunea ta pentru sport? Si cum ai ajuns de la pasiune la business.

Ce ai adus diferit, la momentul respectiv, pe piata cursurilor de formare profesionala in domeniul sportiv?

Care a fost investitia initiala?

Cati oameni au absolvit aceste cursuri in cei 5 ani de la lansarea lor?

Apoi ai creat Business Education School. Aparent, e un domeniu de activitate diferit fata de cel pe care pornisei initial. Cum a luat nastere aceasta scoala de business?

Cui se adreseaza ea si ce urmeaza sa invete studentii la Business Education School?

Care sunt costurile si care sunt beneficiile pe care un astfel de curs le aduce unui antreprenor aflat la inceput de drum?

La ce valoare se ridica investitia in aceasta scoala si ce asteptari ai in ceea ce priveste cifra de afaceri pe 2019?

Ce ne poti spune despre piata pe care activezi, cea a cursurilor, in Romania?

a timpului mai mic petrecut la cursuri raportat cu un program de licenta sau master;

costurile mai mici;

nivelul de predare interactiv si eficient (nu se mai foloseste metoda clasica prin care profesorul preda, si student isi noteaza);

acreditarilor internationale pe care le avem din colaborari externe cu asociatii de fitness recunoscute la nivel mondial;

si lista poate continua.

Cat de interesati sunt romanii sa se dezvolte, sa investeasca in pregatire profesionala pe cont propriu, in ziua de astazi?

Cum va arata Romania anului 2020 cu infuzia de antreprenori pregatiti la Business Education School?

Ce planuri ai, pe mai departe, in domeniul de business in care te-ai angajat?

Iti mai ramane timp si pentru sport? Impartaseste-ne secretul tau de work-life balance.

Scoala de cursuri Fitness Education School a luat nastere in urma cu cinci ani si are deja 25.000 de absolventi.In 2019, vazand cat este de solicitant antreprenoriatul si cata pregatire necesita de fapt, Iulian a decis ca e momentul oportun sa-si creeze propria scoala prin care sa-i invete pe altii tot ce au nevoie sa stie pentru a-si indrepta start-up-ul catre succes.Asa s-a nascut Business Education School , iar planurile tanarului nu se opresc aici."Drumul pe care l-am parcurs pana in acest moment nu a fost usor, dar este o experienta pe care simt ca trebuie sa o impartasesc si altora.Sunt multe persoane la inceput de drum, care isi doresc propria afacere si au nevoie de indrumare. Din toate cursurile de marketing, management, publicitate si antreprenoriat la care am participat in Romania inveti elemente de baza, care te fac sa visezi, dar lipseste aplicabilitatea.De aceea am decis sa maresc aria de cursuri si sa lansez Business Education School - scoala de formare in domeniile antreprenoriatului, marketingului si publicitatii.Voi lucra impreuna cu formatori acreditati in managementul afacerilor, care detin competente pe toate liniile noastre de business si care vor asigura intreg suportul si informatiile necesare pentru a fi puse in practica dupa finalizarea cursurilor", spune Iulian Dinu , CEO Fitness Education School, CEO Business Education School, Manager Personal Trainer Studio, CEO Fitness Academy, Kinetoterapeut si Business Coach Acreditat International."Conquer your future!" (Cucereste-ti viitorul!, n.red.) Acesta este motto-ul Business Education School, care a venit din dorinta de excelare, de perfectionare, de dezvoltare a unui viitor de succes.Sport mi-a placut placut sa fac de mic, am practicat de-a lungul copilariei de la fotbal si baschet, la sporturi de contact precum aikido, judo si kickboxing.Din clasa a 10-a am inceput sa merg la sala cu niste prieteni si usor usor ei m-au impins sa fac primul curs de instructor in clasa a 12-a. De aici totul a venit de la sine, am urmat facultatea de sport, sectia kinetoterapie si motricitate speciala, am facut master de management sanitar in cadrul ASE, apoi am facut Scoala Post Universitara de Preparatori Fizici la Anefs, si in prezent am decis sa fac un master pe Psihologie Sportiva in cadrul Universitatii Titu Maiorescu.Din clasa a 12-a am inceput sa lucrez ca antrenor, timp 3 de ani am lucrat ca angajat, iar apoi am inceput colaborarea ca freelancer.Dupa 6 ani de meserie, am decis sa lansez scoala de fitness prin care am strans o echipa de 40 de formatori cu renume si palmares impresionant, ne-am acreditat scoala la Ministerul Muncii si ne-am apucat sa organizam cursuri prin care formam antrenori personali, instructori de fitness, instructori de aerobic si tehnicieni in nutritie.Cam asa am inceput, cu multa munca, lucrand 12-14 ore pe zi, dar facand-o cu placere!Am considerat ca pot aduce un plus de valoare in piata de formare a cursurilor si inca de la inceput am adaugat module de prim ajutor, antidoping si modul de marketing si management sportiv.Investitia initiala a fost aproximativ 50.000 euroAm organizat peste 300 de cursuri in 13 orase din Romania si am format peste 2500 de cursanti in domeniul sportiv dar si in domeniul sanatatii.Intr-adevar este un domeniu diferit fata de domeniul sportiv. In cei 5 ani de cand am Fitness Education School, am urmat diverse cursuri de perfectionare si specializare in mai multe domenii: antreprenoriat, marketing, management, coaching, marketing online, SEO etc.Toate competentele dobandite la aceste cursuri le-am pus in aplicare la scoala de fitness si am vazut ca au dat roade, doar ca trebuia sa investesc constant in educatia mea.Din dorinta de a ma perfectiona, am inceput sa ofer consultanta si apropiatilor pe mai multe domenii de activitate, astfel intelegand si alte domenii precum: fashion, domeniu auto, horeca, constructii etc. si aici am venit cu idei si solutii inovative la care patronul nu se gandise.Din atatea cursuri, am observat o nevoie pe piata a oamenilor ce a face un curs de baza, prin care sa inceapa sa isi construiasca propria afacere "sanatos", fara goluri de informatie, organizare si structura pe termen scurt, mediu si lung.Asa a luat nastere Business Education School, aceasta scoala ce se adreseaza celor cu o experienta intre 0-3 ani in antreprenoriat, marketing, management, PR, coaching, marketing online, SEO.Cursurile se adreseaza tuturor persoanelor pasionate de antreprenoriat, marketing, PR, publicitate, marketing online care doresc sa isi intareasca cunostintele. Ne dorim sa oferim cele mai bune cursuri din punct de vedere calitativ si cantitativ, astfel incat dupa finalizarea lor, cursantii sa detina toate informatiile necesare pentru a le pune in practica.Cursul de antreprenoriat te invata cum sa generezi si sa validezi ideile pe care le poti transforma intr-un business de success. Te va trece prin toate etapele planificarii unui business, plecand de la stadiul de idee pana la implementarea efectiva a acesteia.Cursul nu te invata doar principiile esentiale de a incepe o afacere, ci iti pune la dispozitie expertiza si experienta formatorilor de top in business. Vei invata cum sa dezvolti o afacere si din punctul de vedere al antreprenorului, dar si din punctul de vedere al investitorului. Cursul te va duce de la incepator absolut la posibilitatea de a planifica si de a incepe cu succes o afacereLa cursul de coaching vei invata ce inseamna life coaching si strategii practice pentru a avea evolutia pe care o doresti. Vei acumula notiuni despre Business/Corporate coaching: Team coaching si Executive coaching. Vei invata cum sa iti dezvolti cariera dar si cum sa te dezvolti personal. Vei invata sa preiei controlul vietii tale si sa setezi obiective care te transforma.Cursul de Comunicare si PR te invata cum sa creezi o campanie de PR reusita, in functie de publicul tinta, strategii si tactici folosite in campaniile de PR, care sunt canalele media si social media potrivite si cum sa le folosesti. Vei invata bazele unui comunicat de presa si metodele prin care se poate publica si cum sa te incadrezi intr-un buget de promovare si cum sa obtii publicitate fara costuri.Cursul de Marketing Manager prezinta teorii, principii, concepte si practici cu privire la strategiile si procesele decizionale in activitatea de marketing pentru optimizarea efortului de marketing al companiei. Vei invata sa-ti construiesti si sa-ti promovezi produsul/serviciul, cum sa-ti construiesti o buna imagine si reputatie. Cursul te invata cum sa nu fii nevoit (a) sa reduci din preturi ca sa vinzi si cum sa-ti poti sustine in mod profesional vanzarile.Cursul de Marketing Online te invata cum sa-ti alegi canalele de promovare potrivite business-ului tau si sa determini care sunt cei mai buni clienti ai tai si care sunt produsele care-ti aduc cele mai mari incasari. Vei invata cum sa-ti planifici bugetul de marketing pe 1 an si sa determini daca campaniile tale de marketing sunt profitabile. Cursul iti arata ce poti face pentru a-ti creste vanzarile si de ce este nevoie de timp pana la rezultate.Cursul de PPC - Pay Per Clik te invata cum sa aloci bugetul pe campaniile care iti aduc rezultate si cum sa iti setezi corect campaniile de PPC. Iti arata cum sa iti alegi audienta si mesajele potrivite si cum sa iti setezi corect obiectivele, dar si cum sa raportezi rezultatele la sfarsit de luna.Cursul de Antreprenoriat: 1500 RONCursul de Coaching: 1700 RONCursul de Comunicare si PR: 1500 RONCursul de Marketing Manager: 2500 RONCursul de Marketing Online: 1500 RONCursul de PPC - Pay Per Click: 1500 RONCursurile sunt destinate tuturor antreprenorilor aflati la inceput de drum, dar si celor care inca nu si-au inceput propria lor afacere insa isi doresc sa isi transforme pasiunea in cariera.Fiind adresate tuturor celor cu experienta intre 0-3 ani pe domeniile antreprenoriat, marketing, management, PR, coaching, marketing online, SEO, cursurile nu se bazeaza doar pe forma teoretica ci si pe cea practica, pe discutii libere, pe proiecte de grup care sa pregateasca cursantii cu adevarat pentru viitorul lor.Vor invata ce inseamna lucrul in echipa, provocarile la care vor fi supusi in cariera lor, greutatile si depasirea lor, dar si cum sa atinga succesul si sa il pastreze.Investitia in Business Education School se ridica la aproximativ 25.000 euro, si asteptam o cifra de afaceri de aproximativ 50.000 euro doar pe acest proiect.Piata de formare profesionala este destul de dezvoltata in Romania, multi dintre cursanti spunandu-ne ca au ales sa urmeze diverse cursuri de calificare / specializare datorita mai multor factori:Romanii sunt interesati sa se dezvolte, nefacand doar un curs sau o specializare in acest sens. De multe ori romanii vin sa faca cursuri si pentru dezvoltare personala dar si pentru reconversie profesionala.Am intalnit in toata tara la cursuri, persoane cu doua facultati, manageri de companii, directori, oameni de marketing, care au realizat ca nu le mai face placere sa mearga la jobul actual si vor sa faca ceva cu placere.Asa au ales sa-si regandeasca un viitor job pe care sa-l poata face cu placere si sa fie si profitabil din punct de vedere financiar, dar si a programului pe care si-l organizeaza singuri, si a nivelului de stres, etcEu sper ca in 2020 sa avem o baza de antreprenori care sa isi doreasca sa progreseze, sa nu se opreasca din invatat, sa ne "oblige" sa dezvoltam noi workshopuri si cursuri pentru ei.Dorim sa cream si un business club, la care sa primeasca acces toti participantii la cursurile celor doua scoli, iar aici sa aiba posibilitatea de a socializa, schimba opinii, lega colaborari noi, si de promovare reciproca a business-urilor lor.Planurile mele sunt marete, deoarece sunt un tip ambitios! Doresc sa mai acreditam alte cursuri si sa ne extindem cu aceste cursuri in toata tara. Observ ca este o cerere foarte buna in Brasov, Constanta, Iasi si Cluj-Napoca.Sincer? Nu exista timp liber, dar iti faci.Pentru a avea o viata sanatoasa, trebuie sa ai un stil de viata echilibrat, sa fii constient ca, daca nu ai o activitate psihica si fizica corelate, apar "derapaje", care te pot duce la o greutate superioara, la aparitia unor boli, iar asta nu pot face decat sa te opreasca din ambitia ta de a merge mai departe.Eu incerc pe langa programul incarcat sa-mi fac timp sa merg sa fac sport de doua ori pe saptamana, sa am intalniri pe domenii cat mai diverse, pentru a pune mintea la contributie cat mai mult si in acelasi timp sa se elibereze de un stres acumulat anterior.