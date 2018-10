Unul dintre cele mai mari ONG-uri din lume isi alege antreprenorii pe care-i sprijina pentru a schimba Romania in bine

Primii Ashoka Fellows din Romania vor primi sustinere financiara si non-financiara pentru a se concentra pe dezvoltarea solutiei lor. Fellowship-ul Ashoka asigura sustinere pentru cresterea impactului social, pe viata.In Romania, tara care are o nevoie presanta de solutiile inovative ale antreprenorilor sociali, termenul abia incepe sa prinda avant. Anul trecut, Ashoka, al cincilea cel mai influent ONG din lume, a ajuns si in tara noastra iar acum a selectat 3 romani capabili sa rezolve unele dintre cele mai presante probleme ale Romaniei. Procesul de selectie a fost complex, s-a desfasurat pe parcursul a peste 14 luni si s-a incheiat in august, in capitala Statelor Unite.Cei 3 romani au fost alesi pentru potentialul lor de a schimba cat mai multe vieti. De exemplu, fiecare Fellow la nivel global ajuta in medie 230.000 de oameni pe an, conform datelor organizatiei.In primul rand, Ashoka analizeaza ecosistemul local de inovatie sociala si gaseste cele mai relevante persoane din domenii diverse, de la mediu si incluziune sociala pana la sanatate si educatie. Acestea sunt invitate sa nominalizeze alti inovatori si astfel se ajunge la o retea complexa de Changemakers, cum ii numeste Ashoka. Harta Inovatorilor Sociali din Romania a fost lansata anul trecut si cuprinde peste 930 de persoane.Selectia continua cu cu intervievarea locala a persoanelor nominalizate, urmata de un interviu cu un reprezentant Ashoka de pe alt continent. Urmatorul pas este un set de 3-4 interviuri cu o echipa externa, iar decizia finala este luata in urma deliberarii Board-ului international Ashoka.Procesul de selectie are in primul rand rolul de a gasi cei mai influenti si promitatori antreprenori sociali, si in al doilea rand de a ii ajuta atat pe cei alesi, cat si pe cei care nu indeplinesc toate criteriile necesare, sa se pregateasca pentru impactul social pe care il urmaresc. 91% dintre Fellows spun ca procesul de selectie i-a ajutat sa isi calibreze munca pentru o schimbare de durata.Ashoka Fellows "sunt adevarate modele, care ii inspira si pe altii sa actioneze ca cetateni activi si implicati, pentru a produce schimbari sociale in lant si a transforma lumea in care traim intr-una mai antreprenoriala, solidara si concentrata pe cetatean.", spune Corina Murafa, Director Ashoka Romania. Astfel, un Ashoka Fellow trebuie sa indeplineasca 5 criterii care s-au dovedit a fi vitale in evolutia unui antreprenor social de succes:. Calitatea ideii pe care inovatorul planuieste sa o dezvolte este primul criteriu de selectie. Este ideea lui o solutie sau abordare noua a unei probleme sociale, care va schimba in bine evolutia unui domeniu?. Persoana are o viziune asupra modului in care poate satisface o nevoie socio-economica, si are obiceiul de a gasi cai inovatoare pentru a rezolva probleme?a candidatului este probabil cel mai important criteriu de selectie. Este el dispus sa dedice urmatorii zece pana la cincisprezece ani misiunii sale de a realiza o evolutie istorica in domeniu?. Ideea candidatului va schimba in mod semnificativ domeniul si care va declansa un impact la nivel national?Ultimul criteriu este esential pentru Ashoka: Antreprenorii care introduc schimbari structurale majore in societate trebuie sa convinga numere semnificative de oameni sa schimbe modul in care fac lucrurile, iar acest lucru este improbabil daca persoana nu inspira incredere. Pentru a identifica doar candidatii cu credibilitate, fiecare participant la procesul de selectie trebuie sa raspunda pozitiv la intrebarea: Aveti incredere absoluta in aceasta persoana?In primii ani, Fellow-ul Ashoka primeste o bursa personalizata si sustinere de dezvoltare in functie de nevoile sale pentru a-si putea concentra toata atentia pe proiectul sau.Fellowship-ul Ashoka nu se limiteaza la sustinere locala. Fellow-ul va avea acces la cea mai mare retea de antreprenori sociali din lume, formata din mii de antreprenori sociali si experti in domenii diverse, ce pot oferi sfaturi si exemple din propria experienta. Comunicarea cu alti Fellows, Changemakers sau membri ai echipelor Ashoka de la nivel international este resursa cea mai apreciata de catre Fellows.Fellowship-ul ofera prestigiu international si acces la oportunitati de networking la cel mai inalt nivel, dar cel mai important aspect al acestuia este comunitatea. Comunicarea cu alti antreprenori sociali la nivel international ii ajuta pe Fellows sa inteleaga ca nu sunt singurii care intampina diverse dificultati, dar si ca schimbarea sistemelor merita acest sacrificiu.82% din Ashoka Fellows din regiunea Europa Centrala si de Est selectati in perioada 2013-2016 au cerut si au primit ajutor de la alt Fellow, iar 72% au colaborat cu alti Fellows pentru a aborda probleme sociale."N-as fi putut anticipa niciodata nivelul de crestere pe care l-am experimentat ca persoana, lider si initiator de schimbari. Implicarea si increderea pe care mi-a acordat-o Ashoka si convingerea organizatiei ca eu - o persoana - pot aduce o asemenea schimbare in lume au fost cu adevarat transformative." - Molly Barker, Ashoka Fellow si initiatoarea proiectului Girls on the Run, Statele UniteLa ce impact ne putem astepta de la cei 3 romaniPentru fiecare 10 milioane de locuitori ai unei tari, Ashoka identifica anual un singur Ashoka Fellow. Peste jumatate dintre acestia influenteaza politici publice nationale in primii 5 ani, iar 4 din 5 Fellows schimba un intreg sistem in primii 10 ani. Peste 90% din solutiile Ashoka Fellows sunt replicate sau adaptate la nivel global.La cinci ani de la selectia lor ca Ashoka Fellows, 76% dintre ei au determinat deja schimbari in tendintele nationale in domeniul lor de activitate. Astfel, pana in 2023 vom observa, cel mai probabil, schimbari substantiale in domeniile de activitate ale celor 3 Ashoka Fellows romani: sanatate, anticoruptie si protectia mediului.In 2017 si 2018, Ashoka Romania a adus 10 Fellows prin programul Ashoka Localizer, pentru a sustine adaptarea solutiilor lor in Romania. Este vorba de inovatori sociali ca Rafael Alvarez din SUA, care revolutioneaza educatia profesionala cu Genesys Work, prin care plaseaza tineri din medii defavorizate in internshipuri platite, sau Ana Bella Estevez, care a construit cea mai mare retea de supravietuitoare de violenta domestica din Spania si American Latina si a transformat discursul public de la victima la supravietuitoare. Aceste 2 solutii precum si altele la fel de inovatoare se afla deja intr-un stadiu avansat de adaptare la contextul din Romania, pe baza leadership-ului unor antreprenori sociali din Romania sustinuti de Ashoka."Datorita Ashoka, stacheta a fost ridicata semnificativ: aspiratiile noastre sunt acum globale, nu locale, si ne indreptam spre un impact care este de multe sute de ori mai mare decat am indraznit sa ne imaginam anul trecut pe vremea asta." - spune Al Harris, Ashoka Fellow si initiatorul antreprizei Blue Ventures, Marea Britanie si MadagascarAshoka este mereu in cautarea celor mai inovatori antreprenori sociali, iar candidatii pot fi nominalizati sau se pot auto-nominaliza pe tot parcursul anului completand acest formular