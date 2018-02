Reteta succesului Airbnb: Cum au reusit cei doi fondatori sa dea lovitura offline printr-o afacere online

Incredere

Usurinta in utilizare

Preturi accesibile

Accesibilitate

Pentru ca un anunt online era prea impersonal, au creat propria platforma pe care care sa isi prezinte camera, iar in anunt au specificat ca micul dejun era inclus si facut "in casa".Au gasit imediat chiriasi de weekend si la cateva zile dupa au inceput sa primeasca sute de mail-uri pentru a adauga pe platforma lor apartamente din orase precum Buenos Aires, Tokyo si Londra.Asa a inceput una dintre cele mai de succes afaceri din lume.Pentru ca ne-am si intrebat si noi, la fel ca multi altii, care a fost reteta succesului celor doi fondatori Airbnb, l-am rugat pe, sa ne dezvaluie secretul."Creatorii Airbnb au reusit sa dea lovitura in offline printr-o afacere online pentru ca au construit o platforma bazata pe:Cei care inchiriaza camera se pot odihni linistiti noaptea, stiind ca proprietarul nu va intra peste ei, iar cel din urma stie ca poate avea incredere in cei care ii calca pragul.Airbnb a reusit asta prin verificarea identitatii (Facebook connect), prin recenzii si cu un set de intrebari (cum ar fi "Care e motivul vizitei tale?"). Cei care nu respecta "regulile casei" sunt penalizati si risca sa isi piarda contul.Platforma este simpla si intuitiva, camerele disponibile sunt aranjate ordonat, iar plata se face integral online, cu accent pe protectia utilizatorului si posibilitatea de a-ti primi banii inapoi.Preturile camerelor si apartamentelor de pe Airbnb sunt cu 30% pana la 80% mai mici decat camerele de hotel.Cu ajutorul tehnologiei au reusit sa conecteze oamenii din intreaga lume si offline.Cei care aveau o camera sau un apartament liber l-au pus la dispozitia celor care aveau nevoie de cazare.Acest lucru desfasurandu-se rapid, elegant si in deplina siguranta. Au imbinat mediul online cu cel offline pentru a crea experiente de neuitat pentru cei care calatoresc."