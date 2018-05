Taxify obtine o finantare de 175 de milioane de dolari cu girul gigantului german Daimler

Investitia evalueaza Taxify la peste un miliard de dolari. Taxify, infiintata in 2013 de Markus si Martin Villig, opereaza in 30 de orase, din Franta in Africa de Sud, Canada si Australia.Daimler, deja actionar majoritar sau investitor semnificativ la o serie de servicii de taxi online din Europa si Orientul Mijlociu, a adaugat si Taxify la portofoliul sau de investitii, au anuntat miercuri cele doua companii.Taxify, care incearca sa atraga clientii Uber din mari orase africane si din Europa Centrala si de Est, a precizat ca va folosi banii obtinuti pentru a-si dezvolta si mai mult tehnologia si a-si extinde prezenta pe pietele regionale. Compania opereaza in peste 25 de tari si are zece milioane de clienti si se bazeaza pe 500.000 de soferi.Daimler este actionar majoritar al MyTaxi, care are o prezenta importanta in Germania, Marea Britanie, Irlanda si Spania. De asemenea, producatorul auto german a investit in Chauffeur-prive of France si Careem.In Romania, Daimler are doua unitati de productie, in Cugir si Sebes.