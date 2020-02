Vanzatorii de flori fac afaceri de aproximativ 100 de milioane de lei in aceasta perioada

Martie, cu profit:

Analiza de specialitate indica vanzari de peste 2,28 de milioane de buchete de flori, in intervalul mentionat, cu o marja de +/- 20%.Cele mai cautate flori, in aceasta perioada, sunt cele specifice primaverii, precum ghioceii, freziile, zambilele, lalelele sau narcisele, insa cei mai apreciati raman trandafirii.Potrivit analizei realizate de Frames, datele preliminarii arata ca, in 2019, afacerile cu flori din tara noastra au depasit 1,5 miliarde de lei, o cifra mai mult decat dubla fata de anul 2010, cand valoarea a fost de 399,1 milioane de lei.La nivelul anului 2018, cele 3.091 de firme active in acest sector raportau afaceri de 1,4 miliarde de lei, in crestere cu 170 milioane de lei fata de anul anterior, in timp ce profitabilitatea sectorului s-a majorat semnificativ, de la 14,7 milioane lei (in 2010) la 99,5 milioane lei (in 2018).In sectorul comertului cu ridicata al florilor si al plantelor erau inregistrate 473 de firme in functiune, in 2018, si care raportau afaceri de aproape 400 milioane de lei, iar in sectorul comertului cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor activau 2.618 companii (fata de 1.048, in 2010), cu afaceri ce insumau 1,04 miliarde de lei.Cele mai multe firme specializate se aflau in: Bucuresti (616), Cluj (183), Ilfov (146), Constanta (145), Brasov (139), Timisoara (129) si Bihor (109).La polul opus se situau judetele: Ialomita - cu 27 de firme, Tulcea (23), Vaslui (22) si Mehedinti (7).Printre cei mai importanti jucatori din sectorul comertului cu ridicata al florilor si al plantelor se afla: Flowers Market Holland SRL (afaceri de 26,1 milioane de lei, in 2018), Flor de Los Andes SRL (17,6 milioane lei), Tria's Amway SRL (14,3 milioane lei), Hortigala SRL (11,3 milioane lei), Stanjenel SRL (11,3 milioane lei), Floria International Wholesale SRL (10,6 milioane lei), TMT Flowers SRL (10,2 milioane lei), B&P Floral Connection SRL (9,8 milioane lei), Eralbi Dream Flowers (9,5 milioane lei) si City Garden Distribution (6,8 milioane lei).De asemenea, in comertul cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, printre principalii jucatori se gasesc: Comgaby Moln SRL (Florariile Magnolia) - cu afaceri de 31,6 milioane lei in 2018, Floria Retail SRL (Florariile Floria) - cu 7,2 milioane lei, si Floraria Iris SRL (7,1 milioane lei).Totodata, in sectorul importului, productiei si vanzarilor de flori lucrau, in 2018, un numar de 5.382 de angajati, fata de 2.861, in urma cu opt ani.Analiza Frames privind business-ul din piata florilor din Romania a fost realizata pe baza datelor financiare comunicate de companiile avand codurile CAEN 4622 (comertul cu ridicata al florilor si al plantelor) si 4776 (comertul cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor) la Ministerul Finantelor, datelor statistice privind dinamica firmelor de la Registrul Comertului si informatiilor de la Institutul National de Statistica.Estimarile au luat in calcul ca, la oras, mediul in care se vand peste 90% din flori, locuiesc 4,56 de milioane de femei cu varsta de peste 18 ani si ca jumatate dintre doamne si domnisoare vor primi un buchet de flori in aceasta perioada, la un pret mediu de 40 de lei.Raportul nu include datele financiare privind comertul cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, cultivarea altor plante din culturi nepermanente si comertul cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine.