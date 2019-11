Afacerile online castiga incredere si legitimitate activand si offline, prin magazine clasice #Interviu

Alexandru Alecu, Videt

Despre impactul investitiei intr-un showroom aflam de la optica Videt.ro, a carei noua prezenta offline din Dorobanti revolutioneaza serviciile clasice de vanzare de ochelari si lentile de contact.Cum? Prin puncte de atractie cum ar fi spatii dedicate social media si tech, o echipa in-house de specialisti in eyewear si printr-o colectie de mii de rame de ochelari de brand.Abordarea mixta urmarita de Alexandru Alecu, CEO Videt.ro, da rezultate. Devenit lider in materie de lentile de contact in Romania, Videt a ales o directie noua de business - prin vanzarea de ochelari de vedere si soare - in acest mod raspunzand nevoilor unui segment mai mare de clienti.Astfel, noul showroom din calea Dorobanti esteunde mediul online intalneste experienta 3D din offline pentru segmentul rame de ochelari de vedere si de soare.In urma extinderii in spatiul offline, Videt si-a inaugurat noul showroom din calea Dorobanti, anterior avand un showroom mai mic, ce functiona foarte mult ca pick-up point in zona Obor.Dupa aproape 6 luni de la deschiderea noului spatiu comercial, businessul are aproape 35% crestere fata de primul trimestru si aproape 40% fata de cifrele din 2018 ale aceluiasi trimestru. 10.000 de oameni au vizitat pana acum showroom-ul, care are o suprafata de 150 de metri patrati si un stoc in valoare de 130.000 euro."Deschiderea showroom-ului a coincis si cu deschiderea sezonului de ochelari de soare, insa cresterea a fost peste asteptarile pe care le-am fi avut in mod normal in spatiul anterior", explica Alexandru Alecu.Showroom-ul din Dorobanti este gandit sub forma unui concept store foarte primitor care expune in mod regulat o varietate atent aleasa de ochelari de vedere si soare. Daca la deschiderea magazinului offline numarul modelelor disponibile in showroom era de 1.500, la momentul actual aceasta cifra depaseste 2.000.Acest lucru se datoreaza si noului parteneriat cu Luxottica, liderul mondial in crearea, fabricarea si distribuirea brandurilor de ochelari de lux, pentru care spatiul offline a facilitat crearea unei legaturi de business.Astfel, oferta disponibila include cele mai populare rame fashion, cum ar fi Gucci, Ray-Ban, Carrera, Tommy Hilfiger X Gigi Hadid sau Jimmy Choo, si multe altele, catalogul adresandu-se clientilor in cautarea unor produse premium la preturi accesibile.Noul spatiul intampina nevoile mai multor tipuri de clienti."Odata cu upgrade-ul showroom-ului si al zonei, profilul clientului nu s-a schimbat, ci s-a extins catre pasionatii de branduri si stil.Showroom-ul din Obor a fost asociat cu expertiza noastra medicala: pozitionarea Videt de pana anul acesta a fost ca lider in vanzarea de lentile de contact cu dioptrii, consultatii gratuite pentru dioptrii si ochelari de vedere. A fost vorba deci de zona medicala, prin care ne-am construit legitimitatea in fata clientilor ca optica - nu doar ca retailer de produse de optica.Acum construim peste aceasta reputatie, atacand zona de fashion, insa core-ul clientilor nostri care cumpara produse functionale de vedere nu s-a schimbat - clientii existenti continua sa se regaseasca in noua identitate.Vanzarile de lentile de contact se mentin, Videt fiind liderul acestui segment, in timp ce penetram progresiv zona de ochelari de brand." adauga Alexandru Alecu.Investitia in offline a avut un impact pozitiv neasteptat asupra e-commerce-ului - rata de conversie a crescut datorita deschiderii spatiului fizic din zona Dorobanti."Odata cu promovarea noului showroom am observat un efect interesant in rata de conversie a site-ului. Vanzarile au crescut pentru toate categoriile de produse. Credem ca offline-ul reprezinta un indicator al increderii si legitimitatii in spatiul online, mai ales in piata locala, unde oricine isi poate deschide un ecommerce peste noapte", a mai explicat CEO-ul Videt.Spatiile dedicate social media si tech vor fi puncte de atractie pentru multi clienti Videt.Daca vrei sa impartasesti cu prietenii ce rame de ochelari ai gasit sau pur si simplu vrei sa arati urmaritorilor produsele achizitionate, in Instagram corner poti face acest lucru avand la dispozitie lumina potrivita, filtrul ales si optiuni variate de rame de ochelari pentru toate gusturile.Tot in showroom exista si un VR corner, mai exact, un spatiu tech unde cu ajutorul unei aplicatii virtual try-on iti vei putea forma o parere despre cum ti-ar sta cu orice pereche de ochelari de vedere sau soare. Acest feature din shop poate fi accesat si pe site, este foarte simplu de utilizat, dar si foarte folositor.Prin intermediul acestuia oricine poate sa probeze oricate perechi doreste si sa le arate prietenilor in timp real cum le vin ochelarii.Pentru acest an, Videt.ro estimeaza ca va ajunge la o cifra de afaceri de aproximativ 2 milioane de euro, dublu fata de anul trecut.Prin intermediul offline s-a consolidat relatia dintre client si echipa Videt, motiv pentru care multi clienti povestesc experienta inedita din showroom atat via social media, prin Facebook sau Google reviews, dar si fata in fata, intre prieteni si cunostinte.In luna august, cei de la Videt.ro au pregatit o serie de workshop-uri in showroom despre folosirea corecta a lentilelor de contact, iar acestea au venit ca raspuns la nevoile multor clienti speriati de pasii din rutina lentilelor de contact. Aceste workshop-uri au fost tinute de medici oftalmologi si optometristi, iar Videt a oferit lentile de contact gratuite pentru proba."Am vrut ca showroom-ul sa fie un concept nou pe piata de magazine de optica, un spatiu care imbina atat elementele clasice de shopping dintr-un magazin de fashion, cat si elemente de entertainment si educatie.Investitia in offline are rolul de a ne tine businessul actual, de a fi locul in care apar noutati de fashion in materie de stiluri de ochelari, cat si noutati in privinta progresului in materie de lentile de contact. Legatura dintre optica si fashion va fi foarte stransa.Daca in primele 6 luni am avut crestere de aproximativ 40% fata de anul 2018, ne asteptam ca aceasta cifra sa creasca la 90-100% la finalul anului", povesteste Alexandru Alecu.