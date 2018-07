Stabilitate si mobilitate - obiective indeplinite prin solutiile oferite de TENTE

Ce avantaje ofera rotile si rolele de la TENTE?

Deplasare in conditii optime, indiferent de situatie

Un plus de mobilitate pe orice tip de suprafata

Protectii speciale, adaptate la frecventa utilizarii si mediul in care sunt folosite

Silentiozitatea - un aspect apreciat atunci cand vine vorba de roti si role

Nevoia de mobilitate a omenirii a facut absolut necesara roata, care este astazi utilizata in domenii din cele mai variate. In cadrul companiei TENTE acest lucru a fost inteles pe deplin, orientarea fiind catre nevoile publicului, catre necesarul pentru diverse segmente de activitate in ceea ce priveste mobilitatea dusa uneori la nivel de arta.Compania care isi expune ofertele in cadrul paginii oficiale tente.com/en-ro si-a castigat renumele prin experienta acumulata de-a lungul timpului, prin rotile si rolele realizate la inalte standarde calitative, care imbina functionalitatea cu estetica, mobilitatea cu adaptabilitatea la orice tip de aplicatie.Prin gama de roti si role prezentata in cadrul site-ului, orice nevoi ale utilizatorilor in materie de mobilitate ajung sa fie indeplinite, indiferent de complexitate.Pe langa faptul ca pot accesoriza o serie extinsa de dispozitive si echipamente, rotile si rolele TENTE au o serie de caracteristici care le diferentiaza de alte asemenea solutii de pe piata.Alegerea unei solutii specifice in materie de roti si role trebuie sa vizeze obligatoriu si acest aspect. In unele situatii sunt necesare roti si role care sa permita deplasari preponderent rectilinii, iar in alte cazuri rotile si rolele pivotante au un cuvant de spus in ceea ce priveste mobilitatea pluridirectionala.Indiferent de situatie insa, orice sarcina de deplasare trebuie efectuata in conditii corespunzatoare, iar un asemenea aspect este bifat cu succes de rotile si rolele TENTE.O roata trebuie sa asigure deplasare optima, indiferent de suprafata de rulare. Desigur, pentru fiecare tip de suprafata va fi necesar si un anumit tip de rola sau roata. Solutii insa exista si sunt foarte variate: exista roti si role destinate deplasarii pe suprafete plane, line, alunecoase sau chiar accidentate.Mobilitatea nu are insa de suferit in niciun fel, indiferent de caz - in randul rotilor si rolelor Tente pot fi gasite produse care sa ofere mobilitate sporita pe orice tip de suprafata.Cum rotile si rolele unor anumite dispozitive pot fi utilizate mai frecvent sau doar ocazional, exista si tipuri diferite de asemenea produse, cu un grad de rezistenta de regula ridicat.In alte situatii, mediul in care sunt folosite rolele isi pune amprenta asupra durabilitatii acestora. Poate fi vorba despre un mediu in care umiditatea depaseste cotele normal admise, despre temperaturi extreme, conditii de praf sau chiar medii cu potential coroziv - pentru oricare dintre aceste cazuri exista insa si solutii potrivite in cadrul paginilor site-ului tente.com/en-ro.Fara indoiala acest aspect este deosebit de important, intrucat limitarea nivelului de zgomot este absolut necesara in anumite domenii.Silentiozitatea conteaza foarte mult si nu poate fi asigurata decat atunci cand rotile din dotarea unui dispozitiv sunt construite pentru a respecta acest parametru.Un asemenea aspect se dovedeste o caracteristica primordiala atunci cand vine vorba de dotarea cu roti si role a diverselor echipamente medicale utilizate in cadrul unitatilor medicale.In aceste unitati trebuie sa fie asigurate conditii optime pentru pacienti, din toate punctele de vedere, iar linistea necesara pentru confortul psihic al bolnavilor este obtinuta si cu ajutorul contributiei unor roti si role silentioase ale carucioarelor, paturilor sau targilor utilizate intr-o asemenea unitate.Solutii exista si nu sunt deloc restrictionate la un anume domeniu de activitate. Inclusiv pentru sfera industriala pot fi regasite produse, respectiv roti si role care sa poata suporta sarcini cu gabarit mare, insa si sectoarele comercial sau institutional gasesc solutiile potrivite la fel de usor.Tente, prin intermediul reprezentantelor din intreaga lume, dar si cu ajutorul site-ului oficial tente.com/en-ro, pune la dispozitia celor interesati roti si role care reusesc sa multumeasca orice exigente.