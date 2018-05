Workspace Studio, afaceri de 4 milioane de euro in 2017, crestere cu 60% fata de 2016

Spatiul de lucru impacteaza productivitatea. Orasele in care se investeste in ergonomie

Dinamica pozitiva continua si anul acesta, in primul trimestru din 2018 fiind inregistrata o crestere de 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 1,1 milioane euro.Motoarele principale ale cresterii inregistrate anul trecut au fost dezvoltarea accelerata a pietei de IT si orientarea companiilor din acest sector catre solutii ergonomice de inalta calitate (scaune, birouri electrice, solutii acustice), precum si cresterea interesului fata de Herman Miller, brandul care produce Aeron, cel mai vandut scaun de birou din lume.", declaraDin 2015, cand Workspace Studio a devenit dealer partner autorizat al Herman Miller in Romania, echipa Workspace Studio a vandut peste 7.000 de scaune Herman Miller.Scaunele Herman Miller sunt recunoscute in intreaga lume inca din anii '70 pentru ergonomie si design futurist, iar scaunul Aeron, creat in 1994 de Bill Stumpf si Don Chadwick pentru Herman Miller si remasterizat in 2016, a devenit cel mai bine vandut model de scaun de birou din toate timpurile.In 2017, vanzarile de mobila Herman Miller au reprezentat 35% din cifra de afaceri totala a Workspace Studio si reprezinta un factor important pentru dezvoltarea companiei., dauga Alexandru-Horatiu Didea.Un studiu international care masoara experienta angajatilor la locul de munca, realizat in peste 2000 de birouri ce gazduiesc peste 250.000 angajati, distribuiti la nivel global, arata ca doar 57% dintre angajati considera ca locul de munca le permite sa lucreze productiv.Productivitatea la locul de munca este impactata de factori precum mobilitatea si adaptarea spatiului la diverse tipuri de activitati (precum lucru individual, intalniri unu la unu sau sedinte), nivelul zgomotului de fond sau ergonomia spatiului.In urma amenajarilor realizate de Workspace Studio pentru clienti in 2017, peste 12.000 angajati din Romania beneficiaza de un mediu de lucru orientat catre sustinerea productivitatii si ergonomie.Companiile din IT din Romania investesc din ce in ce mai mult in ergonomie, prin statii de lucru ajustabile electric pe inaltime, scaune de cea mai inalta calitate si solutii acustice pentru open-space. In restul pietei se pastreaza insa tendinta de economisire, cu orientare catre solutii low si mid-cost. Scaunele ergonomice sunt o exceptie. In masura in care exista bugete, in ele se investeste.Pentru aceeasi companie sau acelasi numar de angajati, bugetele sunt in continuare mai mici in Romania fata de alte tari europene, inclusiv unele din zona de Est, precum Cehia sau Polonia - completeaza Alexandru Horatiu Didea, Managing Partner al Workspace Studio.In 2017, 90% dintre proiectele Workspace Studio au fost amenajari si design de birouri pentru companii din Bucuresti, in timp ce restul de 10% s-au impartit intre birourile pentru companii din Iasi (7%) si din Cluj (3%).Workspace Studio este un integrator de solutii de proiectare si amanajare birouri, complet personalizate in functie de nevoile fortei de munca si obiectivele organizatiilor client.Din 2015, Workspace Studio este Dealer Partner Autorizat al Herman Miller in Romania. Herman Miller, cel mai prestigios producator mondial de mobilier de birou, creeaza solutii inovatoare pentru a ajuta oamenii sa realizeze lucruri extraordinare in munca lor. Conceptele Herman Miller si designerii care muncesc impreuna cu Herman Miller rezolva probleme reale pentru oameni si organizatii din intreaga lume.Aceasta abordare a designului a facut ca Herman Miller sa fie recunoscut ca lider al inovatiei globale in mobilier de birou, accesorii si servicii strategice. Zeci de produse Herman Miller se afla expuse in colectiile permanente ale marilor muzee din lume.Din 2008 grupul Workspace Studio sustine peste 350 de clienti corporate cu solutii de ergonomie, mobilare si amenajare integrata de spatii de birouri.