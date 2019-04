Cand simpla prezenta online nu mai e suficienta, cauta sa fii relevant! #Interviu cu unul dintre pionierii Google Ads in Romania

Haideti sa vorbim, pentru inceput, despre pariul pe care l-ati pus pe marketing online. De ce ati ales acest domeniu pentru a face business?

"Am dat de Google Analytics, am descoperit conexiunea dintre traficul de pe site si rezultatele unui business", povesteste acesta. A descoperit o lume cu totul noua si si-a dorit sa faca mai mult.Asa s-a nascut Gun Media, prin intermediul careia a gestionat, in 2018,Pornind de la experienta pe care a dobandit-o si succesul pe care il are in piata,pentru a afla care sunt secretele Google, in 2019."Daca muncesti ca sa fii relevant pe o anumita nisa si oferi continutul pe care utilizatorii si-l doresc, vei avea numai de castigat din orice update", spune Robert, intr-un interviu acordat Business24.Nu stiu daca am ales eu domeniul, cred ca domeniul m-a ales pe mine. In urma cu mai bine de 12 ani, pe final de facultate, lucram intr-un back office pe o pozitie de suport relatii cu clientii.Am vrut sa fac o schimbare si aveam un prieten care era programator intr-o agentie de web design. Mi s-a parut interesant domeniul, m-am angajat pe o pozitie de sales combinata cu account si asa am descoperit un univers nou. Am dat de Google Analytics, am descoperit conexiunea dintre traficul de pe site si rezultatele unui business, pentru ca am avut clienti care cereau si promovare, nu doar creare de site-uri.La vremea respectiva, promovare online insemna SEO si cam atat. Am fost fascinat de SEO, motiv pentru care am ajuns sa lucrez intr-o agentie specializata in care am evoluat pana la responsabil de departament si am lucrat la strategiile a zeci de site-uri nationale sau internationale. Am invatat foarte multe si mi-am dorit sa fac mai mult.In 2013 am decis sa-mi deschid propriul business pe baza a tot ce invatasem si am deschis o prima agentie de SEO. Dupa un drum cu multe provocari, un rebranding si o fuziune cu alta agentie specializata in PPC, a rezultat Gun Media, agentie de performance cu departamente specializate in SEO, Google Ads, Facebook & Instagram Ads si Social Media Management.La cat de dinamic este acest domeniu si la cat de multe lucruri sunt de facut pentru a creste piata online din Romania, sunt convins ca voi ramane mult timp in acest domeniu.Este un domeniu care creste constant si orice business cu prezenta in online are nevoie de ajutor specializat. Cererea de servicii de marketing online de calitate este clar mai mare decat oferta si cred ca potentialul de business pentru noi este foarte mare.Acesta clar e un subiect sensibil. Noi am avut norocul ca atat eu, cat si cei doi parteneri ai mei, Ana si Florin, am lucrat in agentii de marketing online si am putut sa formam colegi noi, dar si sa fim implicati direct in prima faza, in majoritatea campaniilor derulate. O parte dintre colegii nostri au venit fie din alte agentii de online, fie de la "client", fie din postura de studenti la marketing sau comunicare.In acest moment, gasim foarte greu specialisti si depunem eforturi in acest sens. Este un domeniu nou, sunt putini specialisti care pleaca de la o agentie la alta si atunci e normal sa ne orientam catre persoane tinere, care sa aiba valori similare cu ale noastre si pe care sa le formam dupa metodologia agentiei.In primul rand, trebuie sa ai acces la instrumentele de masurare a traficului, sa analizezi campaniile din trecut si sa iei decizii care sa se bazeze pe date.Trebuie sa stii ce canale convertesc, la ce costuri, randamentul si profitabilitatea pe fiecare sursa de trafic sau campanii si apoi sa distribui bugetele eficient catre toate canalele rentabile.Apoi ar trebui sa acorzi atentie campaniilor de branding si awareness care, desi nu aduc vanzari sau lead-uri pe termen scurt, iti aduc cele mai mari beneficii pe termen lung.E normal sa se schimbe felul in care functioneaza Google, pentru ca se schimba si asteptarile consumatorilor. Utilizatorii isi doresc rezultate cat mai relevante, sa gaseasca raspunsurile la intrebarile pe care le au cat mai repede si atunci Google ia decizii ca sa-si pastreze utilizatorii multumiti.Cum Google e motorul de cautare principal (in Romania nici nu merita mentionat altcineva) trebuie sa ne adaptam la regulile jocului.Sa fim la curent, e simplu: analizam zeci de conturi de Analytics, urmarim informarile oficiale de la Google si ale agentiilor foarte mari la nivel international care au acces la mii de conturi simultan si stim cand se intampla ceva notabil.Ultimul update major a fost pe 13 martie si acum toata lumea analizeaza impactul pe site-uri ca sa ne dam seama prin comparatie ce s-a schimbat.Ce ar fi de retinut aici e ca, daca tu ca proprietar de site muncesti ca sa fii relevant pe o anumita nisa si oferi continutul pe care utilizatorii si-l doresc, vei avea numai de castigat din orice update.Companiile romanesti respecta schimbarile pentru ca, daca vorbim de magazine online de exemplu, Google (SEO + ADS) le genereaza de cele mai multe ori peste 60% din totalul vanzarilor. Rolul nostru este sa le explicam ce impact au update-urile pentru site-urile lor si sa cream strategii pentru a compensa pierderile sau a continua cresterile.Atata vreme cat vad ca marketingul online le genereaza cifre clare, e simplu sa ia decizia de a investi in continuare. Unii clienti se sperie la inceput de bugetele necesare, investesc cu teama, dar imediat cum vad rezultatele pozitive, cresc considerabil bugetele.Rolul nostru ca agentie este sa le oferim consultanta, sa comunicam foarte transparent cu ei, sa le spunem ce asteptari ar trebui sa aiba si sa ii ajutam sa investeasca eficient bugetul de care dispun sau sa ii ajutam sa construiasca un buget pornind de la obiectivele avute.Companiile nu se tem de investitii in campanii de performance atat timp cat le sunt livrate rezultate si campaniile sunt profitabile. Daca ma raportez la profilul nostru de clienti (firme mici si mijlocii) bugetele lunare variaza destul de mult.Gestionam pentru clientii mici si bugete de 500-1.000 euro lunar distribuiti in campanii de Google Ads sau Facebook Ads, dar si bugete de 15.000-20.000 euro pe luna pentru clientii de top ai agentiei, impartiti in toate canalele pe care noi le gestionam.Anul trecut am gestionat in total bugete de 1,4 milioane euro in Google si Facebook, la care s-au adaugat investitiile clientilor nostri in campanii SEOCresterea noastra este direct proportionala cu numarul de clienti ai agentiei si cu bugetele pe care le administram. Campaniile Pay Per Click ne aduc in acest moment peste 70% din cifra de afaceri, iar in cazul lor tarifarea reprezinta in principal un procent din bugetele gestionate.Astfel, scopul nostru este sa gasim reteta de profitabilitate pentru fiecare client plecand de la obiectivele de business si ulterior sa scalam campaniile pentru a creste volumele de vanzari.Daca lucrurile merg bine la client, agentia creste. Suntem foarte motivati sa facem lucrurile bine.Din punctul meu de vedere suntem inca destul de departe de potentialul pe care il are Romania, in special in zona de ecommerce, si atunci schimbarile la care ma astept sunt de crestere a pietei, de maturizare a clientilor, de cerinte mult mai complexe pentru campanii si de o concurenta mult mai acerba atat intre clientii din aceeasi nisa cat si intre agentii.Daca ne raportam la Google Ads, inca avem printre cele mai mici costuri per click din Uniunea Europeana si ma astept ca in perioada urmatoare costurile campaniilor sa creasca.Studiile arata ca vom avea si mai multe business-uri care vor avea ca focus principal promovarea pe online (in special magazine online) . Efectul cresterii numarului de jucatori in piata va fi majorarea costurilor de promovare in Google si retele sociale.Planurile noastre sunt sa luam cat mai mult din cresterea pietei si sa devenim o solutie viabila pentru orice IMM care doreste sa scaleze business-ul cu ajutorul online-ului.Pentru asta investim destul de mult in dezvoltarea echipei, atat ca numar, dar mai ales ca nivel de competente interne. Colegii nostri au acces la traininguri externe, conferinte, workshop-uri, toate menite sa ii dezvolte. Consideram ca atuul nostru principal este echipa si atunci dezvoltarea fiecarui membru al echipei va creste valoarea noastra ca agentie.Ne dorim sa crestem si din punct de vedere al eficientei si am inceput sa lucram la crearea unor solutii proprii de automatizare a campaniilor si de raportare.Am incheiat 2018 cu aproximativ 1,3 milioane de lei (circa 300.000 euro) cifra de afaceri si ne propunem pentru acest an o crestere de 50% bazata pe o crestere a numarului de clienti, dar si pe o imbunatatire a calitatii portofoliului.