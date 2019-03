City Grill preia beraria Becker Brau din Rahova. Investitia in noul restaurant se ridica la 500.000 euro

In aceasta primavara, Grupul City Grill deschide un restaurant in spatiul fostei berarii, in urma unei investitii de 500.000 euro. Deschiderea face parte dintr-un plan amplu de dezvoltare al Grupului City Grill, care vizeaza extinderea portofoliului de restaurante in cladiri sau locuri cu istoric in domeniul ospitalitatii, in Bucuresti sau orase mari din tara.Bugetul total de investitii in noi restaurante sau reamenajari ale grupului pentru acest an poate depasi 3,5 milioane euro, dezvoltarea fiind conditionata de gasirea unor spatii potrivite.Cautam locuri care au potential sa devina destinatii relevante pe harta gastronomica a orasului, sau locatii cu istorie, pe care sa le readucem in atentia publicului, asa cum am facut cu Caru' cu Bere, Pescarus sau Restaurant Hanu' lui Manuc.Stim ca fosta berarie Becker Brau este un astfel de loc, o destinatie asociata cu buna dispozitie si berea buna, care va atrage atat o parte din publicul nostru fidel, dar si noi clienti din proximitate sau care au fost clienti ai berariei, in trecut -declara Daniel Mischie, CEO City Grill Group.Situata in cartierul Uranus pe Calea Rahovei in incinta fostei fabrici de bere, noua locatie din portofoliul Grupului City Grill este cunoscuta de publicul bucurestean inca din 1996. Becker Brau era singura berarie cu bere craft, concept extrem de inovativ pentru acei ani, dar era la fel de apreciata pentru mancarea gustoasa, si pentru buna dispozitie datorata atmosferei facuta de muzica live a trupelor si artistilor care au concertat acolo.Ma bucur ca berea Becker va fi din nou vanduta acolo unde s-a inventat si a fost produsa prima data, este un loc cu o deosebita insemnatate pentru noi.Totodata, am incredere ca Grupul City Grill va transforma locul intr-o destinatie relevanta pentru publicul care ia masa in oras si ii va aduce din nou faima locala si chiar internationala pe care a avut-o -declara Christian Becker, proprietarul fostei berarii.Spatiul are o suprafata de peste 1000 mp si poate gazdui pana la 300 oaspeti in interior si 200 pe terasa.Este o locatie de referinta a Bucurestiului, exact tipul de loc in care putem sa punem in valoare expertiza Grupului City Grill in domeniul hospitalitatii.Avem incredere ca din aceasta vara, Becker Brau va redeveni o destinatie, ca restaurant din Grupul City Grill. In zona vechiului cartier Uranus se cristalizeaza un pol pentru restaurante cu mancare buna, in care cel pe care il vom deschide va fi cu siguranta o atractie, adauga Daniel Mischie.Lucrarile pentru amenajarea restaurantului din portofoliul City Grill care va functiona in locul fostei berarii Becker Brau sunt in desfasurare, urmand ca acesta sa fie deschis in aceasta primavara, cu o echipa de peste 100 angajati.In 2018, Grupul City Grill a ajuns in 2018 la o cifra de afaceri de 37,7 milioane de euro, cu o crestere de 11% fata de anul precedent. Valoarea investitiilor din 2018 s-a ridicat la 2,3 milioane de euro.City Grill are peste 1350 de angajati in restaurantele si cafenelele operate si este cel mai important angajator roman din industria restaurantelor. Cele mai cautate pozitii sunt cele de picoli, ospatari, bucatari si ajutor de bucatar.Grupul City Grill este cel mai important jucator roman din industria restaurantelor. Fondat in 2004, Grupul City Grill opereaza in prezent restaurante si cafenele sub brandurile Caru' Cu Bere, Hanu' lui Manuc, Pescarus, Hanul Berarilor, Trattoria Buongiorno, City Grill si City Cafe.Inca de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la baza ideea de a oferi clientilor un loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masa, de a crea un loc de relaxare necesar in pauza de masa, cu familia sau cu prietenii. Prin restaurantele operate, Grupul City Grill se adreseaza clientului urban care obisnuieste sa-si petreaca timpul liber in oras si sa-si stabileasca inalnirile business sau personale la o cafea. Meniurile din restaurante sunt accesibile si variate, cu specific romanesc si international.