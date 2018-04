Cum a ajuns miliardar un profesor de matematica

Potrivit unui raport publicat anul trecut de banca HSBC Holdings Plc, parintii chinezi cheltuie in medie 42.892 dolari pe an pentru educatia copiilor lor, iar 93% dintre ei platesc pentru meditatii private.Aceasta crestere a cererii pentru meditatii a majorat valoarea de piata a TAL pana la 21,1 miliarde de dolari, cu aproape 46% peste cea a principalului sau competitor, New Oriental Education & Technology Group Inc, informeaza Bloomberg.In varsta de 36 de ani, Liu Yachao este primul profesor de matematica angajat de TAL Education Group.In 2005, acesta a devenit directorul diviziei gimnaziale, ulterior conducand divizia de cercetare si reteaua de centre operationale a TAL, inainte de a prelua actualul post, potrivit informatiilor publicate pe pagina de Internet a companiei.In prezent, Liu Yachao detine un pachet de 4,7% din actiunile TAL, pachet cu o valoare de un miliard de dolari. Celalalt miliardar de la TAL este fondatorul companiei Zhang Bangxin."Castigurile TAL sunt stimulate in principal de cresterea gradului de inscriere. Suntem otimisti cu privire la piata de educatie primara si secundara din China, avand in vedere sistemul de selectare a elitelor si disponibilitatea chinezilor de a urca pe scara sociala", a declarat Connie Gu, analist la Bocom International, care are o recomandare de cumparare pentru titlurile TAL si un pret tinta de 40 de dolari.Miercuri seara la bursa de la New York certificatele ADR (American depositary receipts) ale TAL au crescut cu 1,5% pana la 37,13 dolari.