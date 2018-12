FT: Care sunt cele mai bune scoli de afaceri din Europa, in 2018

LBS continua sa beneficieze de gama sa extinsa de cursuri de top, avand astfel o evolutie foarte buna in principalele cinci metode de ierarhizare utilizate de FT pentru a alcatui topul celor mai bune scoli de afaceri in 2018, care masoara calitatea si anvergura programelor post-universitare.Clasamentul celor 95 de scoli se bazeaza pe performantele lor in domeniile: Master in Administrarea Afacerilor (MBA), Executive MBA, Master in Management si doi indicatori pentru educatia pentru cadrele de conducere.Cel mai surprinzator aspect il reprezinta mentinerea pozitiei Marii Britanii in topul celor mai bune 25 de scoli de afaceri din Europa, in pofida temerilor privind impactul Brexitului. Anul acesta, sunt sapte institutii britanice in top 25, fata de sase in 2017.In clasamentul pe tari al celor mai bune 95 de scoli de afaceri din Europa, primele locuri sunt ocupate de Franta (25), Marea Britanie (22), Germania (7), Belgia (5), urmate de Olanda, Spania si Portugalia (fiecare cate 4), Irlanda, Italia si Elvetia (fiecare cate 3), Finlanda, Norvegia, Polonia si Turcia (fiecare cate 2) si cate una Austria, Cehia, Danemarca, Ungaria, Rusia, Slovenia si Suedia.Masterul de un an in Administrarea Afacerilor de la Insead (Franta) este pe primul loc in topul programelor scolilor de afaceri europene.Universitatea elvetiana St. Gallen ramane pe primul loc la categoria Master in Management, pentru al optulea an consecutiv. O alta institutie elvetiana, IMD, este prima la educatia pentru cadrele de conducere.Cel mai semnificativ salt in clasamentul celor mai bune scoli de afaceri din Europa a fost inregistrat de Universitatea Economica din Praga, care a urcat 26 de pozitii, datorita performantei inregistrate la categoria Master in Management.