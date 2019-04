Mediul de afaceri sarbatoreste "1 Mai Antreprenoresc" la Corbi, perla nestiuta a Romaniei

Initiativa face parte din programul "Antreprenoresti - Adopta un sat", derulat de fundatia Romanian Business Leaders , care isi propune sa reinvie stralucirea satului romanesc si resursele sale valoroase, prin stimularea proiectelor antreprenoriale locale."Satul romanesc are un potential care nu este pus in valoare din lipsa de cunostinte si oameni. De ani de zile, aproape jumatate din Romania - daca ne gandim ca 44% din populatia tarii traieste in mediul rural - este ca un giuvaier peste care se asterne praful, care isi pierde stralucirea: tinerii isi parasesc familia si comunitatea si isi pun la dispozitie forta de munca si ideile altor tari. Vrem sa le aratam cat de multe oportunitati au chiar la ei acasa, sa le deschidem perspective sustenabile. Importanta si atentia pe care o acordam Romaniei rurale va face diferenta asupra viitorului intregii tari. 1 Mai Antreprenoresc onoreaza acest spatiu si ne ofera ocazia de a ne bucura de el, asa cum este firesc." - Daniela Mariscu, liderul programului "Antreprenoresti" si CEO al companiei Aquatica Experience.Ziua Internationala a Muncii va fi sarbatorita in Corbi cu mancare traditionala preparata de celebrul chef francez Samuel Le Torriellec, unul din cei mai apreciati bucatari din Romania, care va gati cu aceasta ocazie miel de Corbi la ceaun. "Corbi este deja ca acasa pentru mine. Este un farmec unic si o stare aparte sa gatesti si sa savurezi mancare gatita la tuci, in mijlocul naturii", spune chef Samuel.Intr-un peisaj de poveste, in mijlocul celui mai pur spirit romanesc, antreprenorii romani, alaturi de familiile si invitatii lor se vor bucura de jocurile copilariei petrecute la sat, al carei farmec este de neuitat pentru oricine a avut aceasta ocazie.Inscrierile la "1 Mai Antreprenoresc" sunt deschise celor interesati, care se pot alatura initiativei de a sustine comunitatea din Corbi prin prezenta lor, trimitand un mesaj la antreprenoresti@gmail.com sau la telefon 0727.575.954.Initiativa demarata in anul 2016 de fundatia Romanian Business Leaders 2016, programul "Antreprenoresti - Adopta un sat" isi propune sa identifice 10 comune din regiunile de sud, sud-est si sud-vest ale Romaniei in care exista potential si spirit antreprenorial.In prezent, acesta include 4 comunitati: Corbi (Arges), Ghindaresti (Constanta), Valea Stanciului (Dolj), Vultureni (Cluj-Napoca) . Pentru fiecare afacere initiata in aceste localitati, echipa "Antreprenoresti" asigura consultanta juridica si faciliteaza accesul pe piete de desfacere.