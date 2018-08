5 motive pentru care este recomandata evaluarea periodica a business-ului

Evaluarea afacerii si recomandarile specialistilor

5 motive pentru care sunt necesare serviciile de evaluare

Specialistii Evaluari24 recomanda serviciile de evaluare in timp util si nu neaparat in momente critice ca cele in care respectiva afacere se afla in insolventa, urmeasa sa fuzioneze, sa fie vanduta sau sa fie dizolvata spre exemplu.De asemenea acestia doresc sa atraga atentia asupra unui aspect deosebit de important - evaluarea afacerii nu este decat in avantajul acesteia. Care sunt beneficiile de care au parte proprietarii si legat de care ar trebui sa se puna in tema sunt mentionate succint mai departe. Acestea pot fi oferite celor interesati de catre echipa specializata pe aceasta ramura de activitate - www.Evaluari24.ro.Potrivit standardelor ce se impun in acest domeniu, evaluarea reprezinta un proces ce are rolul de a estima valoarea unei datorii, respectiv a unui activ. In ceea ce priveste intreprinderile, vorbim despre suma capitalurilor proprii, precum si a datoriilor cu dobanzi, a creditelor. Din toate acestea se scade echivalentul numerarului sau acesta in sine pentru a putea achita respectivele sume.Este vorba despre o activitate ce trebuie desfasurata in raport cu legea de catre cei care detin titlul de evaluatori autorizati, respectiv care au parcurs etapele necesare pentru a obtine aceasta calitate.Recomanda serviciile oferite de specialistii din spatele site-ului www.evaluari24.ro atat componenta lor, cat si experienta solida dobandita in timp. Conteaza de asemenea ca cei se presteaza astfel de servicii sa aiba un optim nivel de cunoastere a metodologiei de evaluare, la fel ca si particularitatile specifice, acolo unde este cazul.Aceasta situatie vizeaza activele si datoriile firmei in cauza. Este adevarat ca anual, respectiv semestrial se intocmesc situatii financiare, insa de obicei acestea nu reflecta exact valorile de piata pe care le prezinta.Este necesar in acest caz sa fie reevaluate activele si datoriile pentru a detine o imagine cat mai clara asupra afacerii. In acest mod, fiecare decizie va putea fi luata informat, iar profitul va putea fi reinvestit responsabil, activele vandute asemenea, achizitiile facute in deplina cunosinta a situatiei etc.Scopul evaluarii este de a pune sub lupa intreaga situatie a business-ului, de a identifica toate elementele mai sus mentionate. Dupa ce sunt cunoscute in detaliu de proprietari, acestia pot sa accentueze oportunitatile si punctele tari, dar totodata si sa scada din riscuri, sa diminueze din punctele slabe. In situatia in care se doreste dezvoltarea afacerii, aceste informatii vor fi de folos, si la fel va fi si in cazul in care intentia este de a vinde.Prin evaluare se obtine in fapt elementul esential in ceea ce priveste procesele premergatoare fuziunilor, dar si a achizitiilor realizate de intreprindere. In acest sens este vital rolul evaluatorilor autorizati care trebuie sa fie prezenti cand se pregateste achizitia in cauza, respectiv o fuziune.In mod normal se au in vedere asocierile dintre persoane in ideea de a dezvolta o afacere, insa nu de fiecare data planul reuseste si apar situatiile de separare. Oricare ar fi motivele, trebuie respectata decizia uneia dintre parti de a iesi din business-ul respectiv. Este momentul in care este necesara evaluarea afacerii in cauza.Este necesara stabilitarea actiunilor si a valorilor pe care le detine respectiva persoana, astfel ca asociatii ceilalti sa poata cumpara partile acestuia, in functie de valoarea pe care o au. Respectiva valoare se va estima prin raportul de evaluare pe care il intocmesc specialistii.Avand in vedere cele de mai sus, prin evaluare de fapt se obtin resursele necesare prin care sa se reduca din riscul la care se supune un proprietar de afacere. Dupa ce se stabileste nivelul indatorarii, respectivul va sti in ce mod se poate folosi de capital pentru a putea sa finanteze in continuare activitatea societatii.Acestea sunt cateva dintre motivele cele mai insemnate pentru care trebuie avute in vedere serviciile de evaluare a unei afaceri. Cei care doresc sa le solicite sau sunt interesati de informatii complete pot accesa site-ul evaluari24.ro.