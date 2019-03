Cum se ajuta antreprenorii intre ei, in Romania: Principala noastra motivatie este educatia

"Principala noastra motivatie este educatia. Fiecare specialist, antreprenor sau consultant care a interactionat cu organizatia noastra a adus valoare si mult know-how", spune Constantin Paraschiv, fondatorul BiziLive.Proiectul a demarat la jumatatea lui 2017, dar anul urmator a fost adevaratul an de lansare. In 2018, pe platforma BiziLive au interactionat peste 1,6 milioane de persoane, de-a lungul a 400 de emisiuni educative despre antreprenoriat, sanatate, parenting, resurse umane, e-commerce, educatie financiara, civica si juridica. Tot in 2018, echipa de specialisti BiziLive a efectuat 300 de studii de caz, in format Video Live."Mai precis, in acest format video, antreprenorul este de acord sa furnizeze in direct, cu scop educativ informatii financiare, decizii de business, modele de business, pe care le-a utilizat, sau canale de comunicare/promovare care au functionat pentru afacerea sa. Scopul acestor studii de caz este sa aduca un plus de know-how tuturor antreprenorilor la inceput de drum, dar si celor mai experimentati, asupra deciziilor lor viitoare de business", explica Constantin Paraschiv.Anul acesta, fondatorul isi doreste sa mareasca echipa de voluntari (formata din specialisti, profesionisti, avocati, contabili, traineri, presedinti de organizatii, profesori, jurnalisti indpendenti sau influenceri) . "Suntem deja 40 de oameni activi in echipa si estimam ca pana la finele anului 2019 vom fi deja 60-70 de oameni specialisti pe fiecare domeniu de activitate. Continuam sa promovam start-upurile clasice si sociale. Anul trecut, am promovat peste 100 de afaceri care se aflau la inceput. Mentinem formatul cu studiile de caz in direct, in format video, pentru antreprenori. Alocam resurse sa dezvoltam segmentul educational cu orientare catre solutii noi, modele de invatamant online simplu, eficient, care sa aduca valoare pe termen lung in societate", mai spune antreprenorul."Prin crearea acestei platforme, am dorit sa raspundem nevoilor actuale ale intregii societati, precum implicare, responsabilitate, integritate. Avem nevoie de oameni in echipa, companii care sa sustina si sa inteleaga importanta pe termen mediu si lung al demersului nostru de a intretine si dezvolta o platforma de comunicare libera, care nu serveste niciunui interes, decat dezvoltarii educatiei si a societatii", concluzioneaza Constantin Paraschiv.