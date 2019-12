Cum te reinventezi, pentru a incepe propria afacere

Odata ce ai hotarat clar ca iti doresti sa pornesti pe drumul tau, fa o distinctie clara intre impulsul de moment si competenta care ti-ar putea asigura o cariera independenta.Poti alege sa-ti urmezi pasiunea si sa atingi performanta fara sa simti ca faci vreun efort sau sa alegi calea cea mai dificila, aceea de a invata ceva nou.Ai putea avea surpriza de a-ti construi o cariera fructuoasa pornind de la resursele pe care le ai deja sau de a-ti descoperi noi valente.Asigura-ti o buna prezenta in mediul onlineIndiferent de domeniul pe care il alege, un antreprenor trebuie sa fie constient de forta pe care o are mediul online si mai ales componenta de e-commerce. Un atelier de mobila cu poveste, de exemplu, se poate adresa nostalgicilor, dar nu va reusi sa atinga succesul decat cu ajutorul tehnologiei care nu reprezinta viitorul, ci prezentul. Utilizand din plin uneltele mediului online, poti stabili contacte pretioase si iti poti construi un brand inconfundabil.Ca intreprinzator, nu trebuie sa stii contabilitate sau legislatie. Poti lasa acest lucru in seama specialistilor in domeniu. Cu toate acestea, o minte limpede va sti sa faca diferenta dintre un simplu colaborator si un veritabil partener, care da valoare echipei. Un contabil bun iti va converti in cifre ambitiile financiare, iar un jurist sau un avocat cu inovatie te vor feri de pericolul de a incalca legislatia din lipsa de precautie.Contactele cele mai viabile se stabilesc in online, dar asta nu inseamna ca offline-ul a murit. Dimpotriva, ai mai mult ca oricand posibilitatea de a stabili contacte profesionale si de a initia colaborari de durata.Urmareste evenimentele de business si cauta specialistii care activeaza in zona ta, pentru a castiga know-how si expunere. Vei semna mai repede contracte si vei gasi clienti la care in mod normal nu ai fi avut acces, daca te vei promova eficient.Daca pare ca pana acum am abordat un ton optimist, iar de data aceasta intram intr-o zona gri, lucrurile nu stau chiar asa. Exista numeroase exemple de antreprenori care s-au calit in focul unor esecuri financiare mai mult sau mai putin rasunatoare.In cazul unui faliment, vei pierde bani si vei fi nevoit sa iti restrangi cu mult activitatile, dar vei invata lectii importante si iti vei canaliza mai bine energia pe viitor.Curajul este o componenta importanta a arsenalului de care trebuie sa dispui in momentul in care decizi sa te reinventezi. Cu sfaturile de mai sus, stii ce anume mai poti adauga avantului de inceput, pentru a-ti mari sansele de succes.