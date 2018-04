Un business sub acoperire: agentie de detectivi particulari

Cand, cum si de ce avem nevoie de serviciile unui detectiv particular?

supravegherea sau urmarirea persoanelor pe care le suspectati pentru diverse motive, personale sau de business;

culegerea de probe si informatii privind fidelitatea conjugala, dovezile adunate in timpul unor astfel de investigatii va pot servi drept proba de divort;

supravegherea copiilor si a adolescentilor, puteti afla detalii despre anturajul si preocuparile ascunse ale copilului;

cautarea si identificarea persoanelor pe care le suspectati de furt de bunuri sau alte litigii;

supravegherea persoanele despre care considerati ca pot face obiectul unor scurgeri de informatii din sfera vietii private sau a activitatilor economice;

verificarea si culegerea de informatii privind viitorii potentiali parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:

- integritatii, profesionalismului sau solvabilitatii acestora;

- seriozitatii si corectitudinii in indeplinirea obligatiilor asumate fata de dumneavoastra sau de societatea dumpneavoastra prin contract;

- integritatii, profesionalismului sau solvabilitatii acestora; - seriozitatii si corectitudinii in indeplinirea obligatiilor asumate fata de dumneavoastra sau de societatea dumpneavoastra prin contract; aflarea unor informatii privind antecedentele comerciale si cazierul comercial ale partenerilor de afaceri actuali sau viitori;

informatii privind concurenta neloiala etc.

In orice domeniu, informatia insemna putere

Agentia KGB - una dintre primele firme de detectivi din Romania

Cine nu s-a imaginat in rolul lui Sherlock Holmes, Kojak sau Columbo, macar o data in viata? Probabil ca toti am facut asta, ideea de a sfida orice pericol sau obstacol si de a iesi mereu invingator, ne surade tuturor, mai ales unui detectiv particular care deja face asta.Ei bine, unii dintre noi au avut curajul de a profesa aceasta meserie si in viata reala, nu doar printr-un exercitiu de imaginatie.Aceasta meserie palpitanta, in care inteligenta si intuitia se impletesc pentru a descoperii adevarul, face ca detectivul particular sa fie iubit de unii si detestat de altii.Intrebarea este, exista cerere pentru serviciile detectivilor particulari in Romania de azi? Raspunsul este cu siguranta da!Indiferent ca esti persoana fizica sau juridica, ca te confrunti cu probleme personale sau de business, este foarte posibil ca serviciile unui detectiv particular sa iti fie de folos in cazul urmatoarele probleme:Si lista poate continua, insa am mentionat doar cateva dintre cele mai uzuale probleme pe care detectivii particulari va pot ajuta sa le rezolvati.Dupa cum afirma Ralph Waldo Emerson "informatia/cunoasterea inseamna putere". Asadar, avem nevoie de serviciile unui detectiv particular pentru a avea acces la informatii si automat si la putere.Am stat de vorba si cu patronul unei agentii de detectivi particulari din Bucuresti, ale caror afirmatii vin sa intareasca ideea mai sus mentionata - "Cel care detine primul accesul real si la timp al informatiei este fara indoiala si cel mai puternic dintre cei care evolueaza pe scena societatii.In masura in care cunoaste activitatile prezente si trecute ale concurentilor sau ale adversarilor precum si intentiile viitoare ale acestora, persoana in cauza se poate plasa oricand intr-o pozitie mult mai avantajoasa fata de cea a adversarului, indiferent ce este vorba despre o discutie pe teme politice, economice sau de orice alta natura.Astfel, persoana sau societatea care are acces la informatie, reuseste sa influenteze, in mod corect si favorabil, capacitatea de decizie a partenerilor, concurentilor, clientilor, angajatilor sau apropiatilor sai, precum si sa combata actiunile care ii pot aduce prejudicii atat pe plan profesional cat si pe plan personal.De-a lungul timpului, ni s-a demonstrat faptul ca urmarirea unei persoane (de exemplu partenerul de viata) nu este chiar la indemana oricui, multi clienti afirmand faptul ca au incercat sa faca singuri munca de filaj, dar au renuntat rapid pentru ca au realizat ca nu au reusit sa afle mare lucru."AgentiaKGB.ro a fost infiintata in anul 2005 din dorinta antreprenorului de a aduce pe piata din Romania, o afacere proprie intr-un domeniu pe atunci necunoscut.", relateaza managerul acestei firme.