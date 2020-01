Detii multe carti si vrei sa le vinzi? Apeleaza la un serviciu eficient de colectare carti!

O biblioteca personala poate fi desfiintata oricand din varii motive si, intr-un astfel de context, este de dorit sa se gaseasca un cumparator care sa poate sa achizitioneze tot volumul de carte in acelasi timp, sa ofere pretul corect si sa se deplaseze pentru tranzactie atunci cand vanzatorul este disponibil.Toate acestea sunt criterii deosebit de importante pentru persoana care vinde si greu de asigurat de catre alti cumparatori, exceptie anticariatul.Desi variante la anticariat exista, niciuna nu poate fi o solutie reala pentru cei care detin un numar mare de carti si vor sa le vanda pe toate in acelasi timp. Exclus ca pe site-uri de specialitate acest proces sa poata avea rezultatul urmarit.Mai mult decat atat, sa se adauge la vanzare 200-300 titluri de carte inseamna timp. In plus, ulterior nu vor exista cumparatori care sa fie dispusi sa cumpere in acelasi timp mai mult de o carte, doua.Lucrurile stau absolut diferit cand in discutie intra Anticariat-Carti.com, care isi face cunoscuta disponibilitatea de a achizitiona sute de volume, prin anunturi de tipul " cumpar carti ".Avantajele tranzactiei cu Anticariat Carti sunt numeroase:Expertii care fac parte din echipa Anticariat-Carti sunt profesionisti si stiu cum sa comunice cu eventualii clienti. Parametrii tranzactiei se pot stabili foarte simplu, telefonic. Locul de intalnire, ora, ziua intalnirii pot fi stabilite in functie de persoana care vinde.In mod firesc, munca expertilor este de a cumpara carti. Asta fac in fiecare zi. Cei care vand, nu fac acest lucru zilnic. Au un job la care merg, responsabilitati pe care nu le pot neglija si zile in care ajung acasa noaptea tarziu. Acestea sunt doar o parte dintre motivele pentru care ei decid parametrii intalnirii, in functie de timpul disponibil.Expertii se pot deplasa la locul in care vor evalua cartile inclusiv la final de saptamana, chiar si dupa orele de program.Expertii Anticariat Carti cumpara orice tip de carte, indiferent de subiectul sau. Conditia cartii este caracteristica principala de care se tine cont. Volumele cu pagini lipsa sau coperti rupte nu se pot achizitiona. Anticariatul cumpara atat carti noi, cat si carti vechi, de la beletristica, la stiinte exacte si pana la albume de arta.Nu in ultimul rand, modul in care se fixeaza pretul este in avantajul celor care vand carti. In mod evident, pentru cartile rare, vechi sau cu autograf, expertii vor oferi mai mult. Foarte important este ca pretul se poate negocia.Presupunand ca vanzatorul nu va fi multumit de pretul care i se ofera, va putea sa refuze tranzactia, fara sa plateasca taxe pentru timpul alocat evaluarii sau deplasarea expertilor.