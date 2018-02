The conversation today is visual. If you want to be in the conversation, you need to be visual." - Dan Roam, business consultant and graphic facilitator

Afacerile viitorului se bazeaza pe vizual: Oamenii mari ar trebui sa invete sa deseneze

Duminica, 25 Februarie 2018, ora 16:15

Noi toti avem capacitatea de a desena. Nu toti suntem sau vom fi Rembrandt, insa capacitatea de a reda in mod clar si convingator elemente din jurul nostru este la indemana noastra!



Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia si stimuleaza memoria, este esenta facilitarii grafice.



Da, facilitarea grafica este modalitatea prin care poti reda in imagini simple, usor de recunoscut, concepte, idei, procese complexe, facilitand astfel transmiterea lor intr-un mod rapid, fara echivoc.



Haideti sa ne gandim la momentele cand vrem sa explicam ceva - gesticulam, luam un pix in mana, cautam modele logice, metafore, analogii si ne gandim cum o simpla analogie ar putea aduce lumina. Daca am putea pune pixul pe hartie, in acel moment, am putea salva minute bune de explicatii!



Gandeste-te ce simplu este la aeroport - inca inainte de a ajunge sa iti pui toate lucrurile in cutii pentru a trece prin filtru, deja stii cum sa iti organizezi lucrurile si de cate cutii ai nevoie.



De ce? Pentru ca deja am urmarit filmuletele, deja am vazut desenele si am inteles rapid ce trebuie facut.



Asadar, crezi ca adultii care deseneaza sunt ciudati? Singurul lucru ciudat este cum de adultii din business nu deseneaza mai mult... Pentru ca, astazi, conversatia din jurul nostru este vizuala. Povestile oamenilor sunt vizuale.



Cumparatul este vizual, stirile sunt vizuale. Daca vrei sa intri in orice conversatie azi trebuie sa fii tu insuti vizual pentru a fi vazut si auzit: stiai ca al doilea cel mai utilizat canal de cautare dupa Google este YouTube? Nu mai vreau sa citesc explicatii, vreau sa vad cum functioneaza!



Business-ul a fost intotdeauna vizual, urmarind patru etape simple, insa extrem de complexe: leadership, vanzare, inovare si training:



Leadership: Imaginile te pot ajuta sa iti clarifici viziunea si sa o impartasesti colegilor pentru a avea o intelegere comuna asupra destinatiei;



Vanzare: Imaginile te ajuta sa intelegi in profunzime o problema si apoi sa arati altora cum o poti rezolva;



Inovare: Imaginile te ajuta sa te uiti la lucrurile vechi intr-o noua lumina si apoi sa scoti in evidenta perspective noi.



Training: Imaginile te ajuta sa cartografiezi pasii pe care ii faci deja ca sa ii poti invata si pe ceilalti.



"Cum sa fac sa comunic cat mai eficient ce am in minte?", "Am nevoie de cit mai multe idei", "As vrea sa am intelegerea tuturor", "Avem nevoie de o planificare solida", "Pierdem prea mult timp in intalniri", "Trebuie sa gandim in afara cutiei", "Daca continuam sa procedam la fel, o sa avem aceleasi rezultate", "Avem nevoie de idei noi, proaspete", "Avem nevoie de o alta perspectiva" - daca toate aceste provocari iti sunt familiare, atunci facilitarea grafica te poate ajuta. Fie ca esti manager, lider de echipa, antreprenor, facilitator, formator si lucrezi cu oameni, ai nevoie de a procesa si decodifica informatii multe, in timp scurt.



Sa iti spun ce am castigat eu:



Am inteles ca oamenii iubesc imaginile, iar imaginile simple au cel mai mare impact!

Cu 3 minute de practica, oricine poate desena;

Cine deseneaza cea mai simpla si clara imagine castiga!

Iata ce poti castiga tu:



Tehnici esentiale de reprezentare grafica a unor concepte si procese complexe;

Strategii de integrare a elementelor vizuale in procese importante din business: leadership, vanzare, inovare si training;



Increderea si motivatia de a "gandi" si actiona in mod vizual pentru a creste gradul de implicare, retentie, intelegere, dar si capacitatea de creatie in echipa ta sau in grupurile cu care lucrezi.



Autor: Andreea Buzec, facilitator grafic (Visual Architects Romania)



Cu experinta de peste 10 ani in design-ul si implementarea de procese de invatare si proiecte pe teme legate de dezvoltare locala, advocacy, antreprenoriat, comunicare, leadership, facilitare, organizare comunitara atat in Romania, cat si in Tajikistan, Burundi, Senegal, Balcani, Andreea se ocupa in prezent de employer branding in cadrul BRD, dar si de facilitare grafica, imbinand cu succes gandirea grafica, spiritul antreprenorial cu dimensinea de business pentru a gasi solutii si idei inovatoare. In prezent, este membru al International Forum of Visual Practitioners. Este trainer in cadrul companiei de training EXEC-EDU, unde sustine cursuri de facilitare grafica.



Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24. Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia si stimuleaza memoria, este esenta facilitarii grafice.Da, facilitarea grafica este modalitatea prin care poti reda in imagini simple, usor de recunoscut, concepte, idei, procese complexe, facilitand astfel transmiterea lor intr-un mod rapid, fara echivoc.Haideti sa ne gandim la momentele cand vrem sa explicam ceva - gesticulam, luam un pix in mana, cautam modele logice, metafore, analogii si ne gandim cum o simpla analogie ar putea aduce lumina. Daca am putea pune pixul pe hartie, in acel moment, am putea salva minute bune de explicatii!Gandeste-te ce simplu este la aeroport - inca inainte de a ajunge sa iti pui toate lucrurile in cutii pentru a trece prin filtru, deja stii cum sa iti organizezi lucrurile si de cate cutii ai nevoie.De ce? Pentru ca deja am urmarit filmuletele, deja am vazut desenele si am inteles rapid ce trebuie facut.Asadar, crezi ca adultii care deseneaza sunt ciudati? Singurul lucru ciudat este cum de adultii din business nu deseneaza mai mult... Pentru ca, astazi, conversatia din jurul nostru este vizuala. Povestile oamenilor sunt vizuale.Cumparatul este vizual, stirile sunt vizuale. Daca vrei sa intri in orice conversatie azi trebuie sa fii tu insuti vizual pentru a fi vazut si auzit: stiai ca al doilea cel mai utilizat canal de cautare dupa Google este YouTube? Nu mai vreau sa citesc explicatii, vreau sa vad cum functioneaza!Business-ul a fost intotdeauna vizual, urmarind patru etape simple, insa extrem de complexe: leadership, vanzare, inovare si training:Imaginile te pot ajuta sa iti clarifici viziunea si sa o impartasesti colegilor pentru a avea o intelegere comuna asupra destinatiei;Imaginile te ajuta sa intelegi in profunzime o problema si apoi sa arati altora cum o poti rezolva;Imaginile te ajuta sa te uiti la lucrurile vechi intr-o noua lumina si apoi sa scoti in evidenta perspective noi.Imaginile te ajuta sa cartografiezi pasii pe care ii faci deja ca sa ii poti invata si pe ceilalti."Cum sa fac sa comunic cat mai eficient ce am in minte?", "Am nevoie de cit mai multe idei", "As vrea sa am intelegerea tuturor", "Avem nevoie de o planificare solida", "Pierdem prea mult timp in intalniri", "Trebuie sa gandim in afara cutiei", "Daca continuam sa procedam la fel, o sa avem aceleasi rezultate", "Avem nevoie de idei noi, proaspete", "Avem nevoie de o alta perspectiva" - daca toate aceste provocari iti sunt familiare, atunci facilitarea grafica te poate ajuta. Fie ca esti manager, lider de echipa, antreprenor, facilitator, formator si lucrezi cu oameni, ai nevoie de a procesa si decodifica informatii multe, in timp scurt.Sa iti spun ce am castigat eu:Iata ce poti castiga tu:Tehnici esentiale de reprezentare grafica a unor concepte si procese complexe;Strategii de integrare a elementelor vizuale in procese importante din business: leadership, vanzare, inovare si training;Increderea si motivatia de a "gandi" si actiona in mod vizual pentru a creste gradul de implicare, retentie, intelegere, dar si capacitatea de creatie in echipa ta sau in grupurile cu care lucrezi.