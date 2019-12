Sfatul unui miliardar catre marile companii: Ajuta-i pe altii! Daca nu, vei da faliment

Hamdi Ulukaya, care a crescut intr-o familie de pastori kurzi din Turcia inainte de a emigra in SUA, spune ca zilele in care companiile erau interesate doar sa isi maximizeze profitul au trecut.Propria sa companie, Chobani, are o politica vizand angajarea de refugiati si totodata Ulukaya a promis ca isi va dona o parte din averea personala pentru a-i ajuta pe cei care au fost fortati sa se refugieze via organizatia sa caritabila Tent Refugee Partnership."Cred ca firmele care nu se vor implica in astfel de actiuni umanitare nu vor mai exista in urmatoarea generatie", a declarat Hamdi Ulukaya intr-un interviu acordat Thomson Reuters Foundation inaintea unui forum global cu privire la refugiati care va avea loc la Geneva."Comunitatea de afaceri va sti acest lucru mai bine ca niciodata. Este din ce in ce mai vizibil. Singurul scop al unei companii este sa faca bani, asta este ceva depasit", a apreciat Hamdi Ulukaya.Forumul global cu privire la refugiati este o reuniune de doua zile a liderilor din domeniul politic, de afaceri si domeniul umanitar, destinata sa obtina angajamente de ajutor dupa un deceniu in care numarul refugiatilor din intreaga lume s-a dublat ajungand la peste 25 milioane persoane.Ulukaya a spus ca unul din cinci angajati de la Chobani este un refugiat sau un migrant. Angajarea refugiatilor "este un lucru bun pentru afaceri", spune Ulukaya, care saptamana trecuta a primit prestigiosul premiu Global Citizen Business Leader Award la o ceremonie care a avut loc la Londra.Comentariile lui Ulukaya vin pe fondul unor presiuni crescute asupra companiilor pentru ca acestea sa isi extinda prioritatile dincolo de profit si sa se gandeasca la modul in care pot contribui la rezolvarea unor probleme presante, de la schimbarile climatice si pana la incurajarea unei mai mari egalitati economice.Luni, o serie de mari companii precum Ikea, Vodafone si Lego au promis in comun 250 milioane de dolari pentru programe destinate sa ii ajute pe refugiati sa isi gaseasca un loc de munca sau sa participe la un program de training sau de invatamant.De asemenea, retailerul H&M s-a alaturat initiativei Tent Refugee Partnership, care vrea sa atribuie sectorului privat un rol mai mare in ajutarea refugiatilor sa devina mai autonomi. H&M include 500 de refugiati in lantul sau de aprovizionare din Turcia si a anuntat ca pana in 2025 numarul va creste la cel putin 2.000.Ulukaya a recunoscut ca angajarea refugiatilor nu este lipsita de provocari, de la probleme de limba, lipsa de training si pana la lucruri foarte simple precum detinerea unui autoturism.Insa, in cele din urma, acest efort suplimentar da rezultate, sustine Ulukaya, care a indemnat mai multe companii din tari care gazduiesc populatii numeroase de refugiati sa faca mai mult.