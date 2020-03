UNIVERSUM lanseaza GOOD-FOOD.ro, abonamentul economic de mancare livrata in conditii de maxima siguranta

Prin intermediul serviciului GOOD-FOOD.ro , locuitorii capitalei vor putea beneficia de mancare proaspat gatita si livrata la domiciliu de luni pana vineri.Meniurile sunt structurate in trei tipuri de abonamente, alcatuite din doua mese zilnice: pranzul si cina, care ajuta la mentinerea unei rutine alimentare sanatoase.este potrivit pentru cei care nu au nicio restrictie din punct de vedere alimentar si contine preparate realizate din toate categoriile de alimente.Pentru cei care nu consuma produse de origine animala este disponibil, iareste gandit sa acopere nevoia celor carora le lipseste experienta culinara pe care o aveau in mod obisnuit in restaurant.ofera garantia ca mancarea este preparata si livrata in conditii de, un aspect important pentru perioada de autoizolare la domiciliu.In plus, pentru a evita riscurile expunerii la noul, livrarea se face cu, fiind o solutie facila si economica pentru persoanele care nu doresc sa fie expuse, dar in acelasi timp vor sa consume mancare gatita, sanatoasa si gustoasa.- declaraServiciuleste pregatit sa preia pana la 1000 de abonamente saptamanale, tot procesul de cumparare desfasurandu-se online, pe platforma www.good-food.ro In perioada urmatoare, echipa are in plan sa extinda capacitatea serviciului pentru a putea prelua un numar mai mare de comenzi.este o companie construita in jurul conceptului de arhitectura de evenimente corporate cu o experienta de peste 10 ani in Romania, aflandu-se printre cele mai mari companii din acest domeniu.UNIVERSUM detine sub umbrela sa un intreg ecosistem de solutii pentru companii. De la organizarea team buildingurilor recunoscute international, evenimente la scara larga precum: conferinte, competitii sportive, lansari de produse si festivaluri, la solutii software complete, dedicate organizarii de evenimente.reprezinta festivalul manifest care se desfasoara de cinci ani in Romania si care reuneste profesionistii si pasionatii de tehnologie.(anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai ampla expo-conferinta si,, casa economiei digitale din Europa Centrala si de Est", in care profesionistii din intreaga regiune au acces la solutii tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale si o oportunitate de networking.este un sistem integrat folosit la gestionarea fluxului de participanti, plecand de la inregistrarea online pana la realizarea accesului in cadrul unui eveniment.Universitate reuneste pe parcursul celor 2 zile peste 80 de proiecte rezidentiale noi. Evenimentul atrage ansambluri din sectoarele 3, 4, 5, 6 dar si cateva din sectoarele 1-2 sau judetul Ilfov.este o platforma dezvoltata de divizia, care presupune, fara sa fie nevoie de prezenta fizica intr-o locatie.Departe de agitatia urbana, aflat la 20 de minute de Bucuresti, la intrarea in Snagov Sat, pe malul lacului si inconjurat de padure,este o locatie de evenimente completa, unde zona outdoor si indoor creeaza cadrul potrivit pentru orice tip de eveniment.