Ce este Bitcoin, moneda viitorului

Ce este Bitcoin?

Cum functioneaza?

Caracteristicile Bitcoin

Aceasta moneda virtuala a reprezentat o sursa constanta de interes si confuzie, deoarece ea a fost popularizata mai mult abia in ultimii cinci ani.Acum, interesul pentru bitcoin este mai mare decat oricand. Valoarea sa a crescut pana la peste 19.000 de dolari, acesta fiind un nou prag maxim atins, transformandu-i pe unii oameni care au acumulat cantitati mari de Bitcoin in milionari.Este oare Bitcoin moneda viitorului? Este vorba despre o moneda? La ce foloseste ea? Ar trebui sa cumparam Bitcoin? Cititi mai departe pentru a obtine mai multe informatii.Bitcoin este o moneda digitala creata in 2009, care utilizeaza tehnologia descentralizata pentru plati sigure si stocarea banilor care nu necesita banci sau nume de persoane.Aparitia Bitcoin a fost anuntata printr-un e-mail ca o modalitate de a elibera banii, in acelasi fel in care Internetul a "eliberat" informatia.Din punctul de vedere al utilizatorului, Bitcoin nu este altceva decat o aplicatie mobila sau un program pentru calculator care ofera un portofel personal Bitcoin si permite unui utilizator sa trimita si sa primeasca mesaje bitcoin.Reteaua Bitcoin impartaseste un registru public masiv numit "blockchain". Pe scurt, blockchain este pentru lumea finantelor comparabil cu ceea ce era acum douzeci de ani Internetul pentru lumea informatiei: o tehnologie care permite tranzactii rapide, securizate si descentralizate.Acest registru denumit "blockchain" contine fiecare tranzactie procesata vreodata, care permite unui computer al unui utilizator sa verifice valabilitatea fiecarei tranzactii.Autenticitatea fiecarei tranzactii este protejata de semnaturile digitale care corespund adreselor de trimitere, permitand astfel tuturor utilizatorilor sa detina controlul deplin asupra trimiterii de bitcoin.In felul acesta, nu exista riscul niciunei fraude, nicio suprataxa si nicio informatie de identificare care ar putea sa duca la furtul de identitate.Bitcoin are cateva caracteristici importante care o diferentiaza de monedele sustinute de orice guvern.Reteaua Bitcoin nu este controlata de o singura autoritate centrala. Asta inseamna ca, teoretic, o autoritate centrala nu poate sa controleze politica monetara si sa provoace o criza - sau pur si simplu sa decida sa ia monedele digitale bitcoin de la populatie, asa cum Banca Centrala Europeana a decis sa faca in Cipru la inceputul anului 2013. Si daca o parte din retea nu merge online din anumite motive, banii continua sa circule. Pur si simplu cumperi si vinzi bitcoin de la companii specializate, precum CryptoCoin.pro Bancile conventionale te obliga sa parcurgi o multime de pasi pentru a deschide un cont bancar. Acum, poti uita de birocratie, pentru ca puteti deschide o adresa Bitcoin in cateva secunde, fara intrebari si fara sa platiti vreo taxa.Utilizatorii pot detine mai multe adrese Bitcoin fara a fi "legate" la un nume, adresa sau alte informatii personale de identificare.Asa cum spune si denumirea retelei ("blockchain"), moneda bitcoin stocheaza detaliile fiecarei tranzactii care inregistrat vreodata in retea.Daca aveti o adresa bitcoin utilizata public, oricine poate spune cate monede bitcoin sunt stocate la acea adresa, insa nu se va cunoaste ca adresa este a ta. Exista masuri pe care oamenii le pot lua pentru a-si face activitatile mai "invizibile" pe reteaua Bitcoin, cum ar fi sa nu foloseasca aceleasi adrese in mod consecvent, si sa nu transfere prea multe monede digitale intr-o singura adresa.Banca dvs. va poate percepe o taxa de 10 euro pentru transferurile internationale. Pentru bitcoin nu se percepe nicio taxa. In plus, firme specializate, precum BitWin.ro , ofera oportunitati de tranzactionare si de investire a monedelor digitale.Puteti trimite bani oriunde si vor ajunge in cateva minute, imediat ce reteaua Bitcoin proceseaza plata.Foarte important de stiut este ca Bitcoin nu se poate multiplica fraudulos asa cum se intampla cu monedele reale.