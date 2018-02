Cel mai mare parc de distractii indoor din Romania, Superland, a primit o finantare de la Libra Internet Bank

Investitia totala s-a ridicat la aproximativ, iar locatia se intinde pe o suprafata de 17.000 de metri patrati si se afla pe soseaua Cristianului nr.7, la intrarea in orasul Brasov dinspre Cristian/Rasnov/Bran.Proiectul Superland este unul complex, ofera atractii dedicate intregii familii si a fost conceput atat ca un centru de petrecere a timpului liber in familie, dar si ca un loc de recreere, divertisment si relaxare.", a declarat Superland ofera peste 20 atractii dedicate intregii familii, o zona in care vizitatorii pot savura preparate delicioase si un Boutique Shopping Center ce ofera o varietate de produse si servicii.Copii cu varsta mai mare de 1 an se vor distra in Miniland, loc special amenajat pentru siguranta acestora iar copii de peste 4 ani au la dispozitie Insula Piratilor, spatiu de joaca de 1.400 metri patrati, structurat pe 4 etaje.Acesta include tobogane, trambuline, piscine cu bile, triciclete, perete de catarat, tunuri cu bile din burete.O premiera in Romania o reprezinta cinematograful 8D, unde imaginile sunt proiectate pe un ecran de 360 grade, iar elementele vizuale sunt completate de o multitudine de efecte speciale: vant, ceata, ploaie, cutremur etc.Imbracaminte si incaltaminte pentru adulti si copii, jucarii, articole pentru petreceri, saloane de infrumusetare si multe alte spatii gandite astfel incat sa acopere nevoile intregii familii se regasesc in Boutique Shopping Center.Colectionarii de suveniruri pot alege dintr-o diversitate de produse disponibile in magazinul situat in zona Check-out, reamintindu-le de experienta si timpul petrecut la Superland. Libra Internet Bank are o cota de piata de 1%, iar prezent are o retea teritoriala de 50 de sucursale care deservesc clienti din segmentele profesii liberale, IMM, corporate, real estate si agribusiness, precum si un canal digital care ofera clientilor servicii online.