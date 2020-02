De ce isi fac romanii firme in Bulgaria?

Taxele care sunt mai mici ca in tara noastra, impozitul pe profit care este de 10% si impozitul pe dividende care este de 5%

Cota TVA este de 20%, cota de export este 0%, iar cota in turism este redusa la 7%

Costul cu materiile prime si materiale este redus, iar costul utilitatilor este mai mic decat in alte tari UE

In Bulgaria nu se depune trimestrial Declaratia Fiscala.

Alegerea ofertei (de pe site, cu vedere la fata locului), controlul dezvoltatorului, analiza conditiilor ofertei, a zonei unde se afla imobilul

Aflarea taxelor anuale pentru zonele comune (se face prin citirea contractelor), verificarea faptului daca bulgarii respecta termenele de constructie (poate ar fi mai bine de cumparat un apartament la gata si mobilat)

In ce conditii se ofera serviciile de inchiriere de apartamente, cum se face plata (recomandat este sa se plateasca doar direct la dezvoltator) etc.

Analistii spun ca structura economiei Bulgariei este tipica capitalismului periferic tertiar, nu este orientata in special spre productia de bunuri, de produse si servicii, pentru consumatorul final. Ea are in prin plan exportul de produse complementare ieftine, se bazeaza pe turismul pe termen scurt si pe ajutorul de a face fata cresterii economice UE.In Bulgaria merita sa investesti, dar cu cap, respectiv sa analizeaza toate aspectele, pentru a fi sigur ca este profitabil. Cursul de schimb este atractiv si este favorabil intr-adevar investitiilor straine.Spre exemplu exista o autostrada de la Sofia la Burgas (360 km), pe care o parcurgi cam in 3 ore si 20 de minute.In Bulgaria, antreprenorii si oamenii de afaceri romani au multe avantaje in ceea ce priveste:Salariul minim in anul 2018 reprezenta 64% din salariul minim din Romania si 30% din cel din Spania.In Bulgaria, oamenii au cele mai mici salarii din statele membre UE? Unii ar spune ca in tarile mai bogate sau in tarile in care productivitatea este mai mare, salariile sunt mai mari. Altii sunt de parere ca o conditie a cresterii productivitatii ar fi marirea salariilor, insa nu este chiar o conditie fundamentala.Transportul este mai ieftin in aceasta tara decat in Romania, in cazul in care se circula cu mijloace de transport in comun. Cei care folosesc autovehicule in Sofia, considera ca traficul este mai aglomerat comparativ cu cel din mediul rural.Produsele farmaceutice au preturi mai mici decat in alte tari ale Europei. Ingrijirea de urgenta este gratuita in Bulgaria; camerele de urgenta trateaza orice pacient daca viata lui este in pericol, indiferent daca este de alta nationalitate, daca nu are capacitatea de a plati, sau daca nu are asigurare de sanatate. Multi nou-veniti apeleaza insa la asistenta medicala privata in Bulgaria, care este superioara si mai ieftina ca in tarile din Europa de Vest.In ultimii ani, investitiile in Bulgaria au devenit foarte populare, pentru ca sunt considerate avantajoase. Piata bulgara se confrunta cu un boom uimitor al constructiilor. Astfel oamenii de afaceri investesc in proprietati imobiliare in Bulgaria.Pentru cei care vor sa faca afaceri in aceasta tara, sau care vor sa cumpere apartamente, este indicat sa fie familiarizati cu principalele probleme:Pentru toate serviciile juridice, exista avocati care ofera servicii de consultanta fiscala in Bulgaria , care au experienta indelungata in Drept Comercial, Administrativ, Drept de Proprietate, Drept al Muncii, Drept Penal.Unii spun ca este avantajos mai mult pe litoral, altii prefera sa cumpere apartamente in orasele mari, precum este Sofia sau Plovdiv (din sudul Bulgariei). De pilda, la Varna vin turisti, iar plaja si servicii sunt la un nivel bun, dar preturile se apropie deja de cele din Europa de Vest.Oamenii de afaceri cumpara apartamente pe litoral, bunuri imobiliare pentru inchiriere. Ei opteaza pentru apartamente si garsoniere in cele mai bune statiuni - Nisipurile de Aur, Albena si Sunny Beach.Cei care sunt interesati de cumpararea unor bunuri imobiliare in Bulgaria pot apela la o agentie imobiliara, unde tranzactiile pot fi efectuate in limba bulgara. Prin colaborare cu un avocat familiarizat pe piata bulgara si care se poate ocupa de versiunea bulgara a contractului preliminar, lucrurile pot fi rezolvate mult mai simplu si rapid.