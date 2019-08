De zece ani construieste cele mai spectaculoase parcuri acvatice din tara: Romania are sansa unei pozitionari strategice in Europa #Interviu cu Daniela Mariscu

Ce ne poti spune despre activitatea ta profesionala dinainte de a decide sa devii antreprenor?

Cum a fost trecerea de la rolul de top manager la cel de antreprenor? Au existat provocari?

Cum ti-ai slefuit abilitatile de antreprenor?

Care sunt calitatile esentiale pe care consideri ca trebuie sa le aiba un antreprenor si cum si le poate cultiva?

Cum ai reusit sa cresti afacerea si care au fost reperele pentru inspiratie, avand in vedere unicitatea directiei catre care te uitai, pe piata din Romania?

Care sunt principalele tale lectii legate de dezvoltarea afacerii?

In anul 2017, ai fost nominalizata la EY Entrepreneurial Winning Women™ Europe Class of 2017. Cum ai ajuns la aceasta performanta si ce a insemnat aceasta nominalizare pentru cariera si afacerea ta?

, spre exemplu, face tobogane, parcuri de distractii si aqua parks, sub umbrela business-ului sau. De peste 10 ani pune piatra cu piatra, dezvoltand piata de agrement locala. Astfel, ea si-a propus sa puna Romania pe harta mondiala a "industriei bucuriei", asa cum o numeste.Din mainile sale au iesitprecum piscina complexului Mera - Onix din Cap Aurora, Mirajul Oltului din Calimanesti, Complexul Alezzi din Mamaia sau piscina Premier din Cluj. Si planurile nu se opresc aici, ci se continua cu proiectul Plaja Urbana Dunarea Galati.Business-ul ei se ocupa de planificare, documentatie si expertiza tehnica, dar si de instalare si mentenanta., daca vom sti sa construim de la zero aproape, pe baza resurselor existente (balneo, geografice, energetice si sociale) industria ce va aduce bucurie si relaxare turistilor viitorului", povesteste Daniela Mariscu, fondatoarea Aquatica Experience, pentru: frumusetea locurilor, autenticitate, traditii si traditional, resurse balneo, energia buna a romanilor obisnuiti sa primeasca oaspeti. Daca reusim sa cladim creativ si cu respect pentru ceea ce avem, putem valorifica aceasta sansa de pozitionare strategica in turismul european si chiar global", puncteaza ea."Romania este o piata in crestere si inca nu avem proiecte emblematice, insa lucrurile au luat o turnura buna, specifica unei industrii oportune si cu o cerere evidenta. Ma gandesc acum la viitoare locatii precum aqua park-ul indoor-outdoor din Cluj, plaja urbana Dunarea, Centrul Balnear Baile Figa, ce vor marca in curandcel putin.Proiectele mentionate sunt in curs de implementare, noi am furnizat proiectare si dorim sa credem ca am dat un plus de valoare atat pentru investitor cat si pentru clientul final prin optiunea de a se bucura de un design special, imbinat cu functionalitate si siguranta in utilizarea atractiilor, indiferent ca vorbim de tobogane acvatice, piscine sau dotari pentru wellbeing. Aducem viitorul prin optiuni de VR pe tobogane si multe alte", dezvaluie antreprenoarea.Ea mai spune ca antreprenorii romani sunt foarte surprinzatori si, indiferent de zona in care activeaza, au inceput sa "simta" oportunitatea unei astfel de investitii."Pot spune ca investitorii intalniti pana acum in acest domeniu vin din cu totul alte domenii: drept, real-estate, automotive, agricultura. Personal aceasta tranzitie mi se pare fascinanta!", spune Daniela Mariscu.Despre piata turistica de entertainment din Romania, despre antreprenoriat si crestere fara "copy paste", vorbeste Daniela Mariscu, nominalizata la EY Entrepreneurial Winning Women™ Europe Class of 2017 , intr-un interviu acordat Business24.Tot un fel de antreprenor eram. De fapt, intraprenor, dar pe atunci nu cunosteam termenul. Focusul meu a fost pe invatat si asimilare de experienta, astfel ca oriunde am lucrat, mi-am depasit solicitarile postului in mod constructiv.Eram contabila si am creat un departament special pentru investitorii straini, veniti cu cateva zeci de mii de dolari sa cumpere teren la noi in tara.Lucram director economic si initiam, negociam si incheiam vanzarile de fier beton catre cele mai mari firme de constructii din Romania, de la Tungal Metrou la Bog'art.Da, smerenia mi-a fost pusa la incercare. Inchipuie-ti ca incheiam pentru angajatorii mei contracte cu valori de sase cifre si aveam putere de negociere si decizie la acest nivel.Cand am trecut in randul antreprenorilor, in 2008, am inceput asociindu-ma cu sotul meu si firma avea ca obiect de activitate mentenanta piscinelor.Mergeam cu mapa mea de produse frumos prezentate si administratorul piscinei unde incercam sa vand produse de tratare a apei zicea in general: "daca il convingeti pe nea Dorel / Gica s.a. (care se ocupa de intretinerea piscinei) ca sunt bune, vi le cumpar" si discutam de vanzari de cateva sute de euro per locatie.Atunci am descoperit ca pot negocia la orice nivel, insa am inteles si ca gandisem mult prea simplist businessul nostru. Din anul doi de activitate, am hotarat sa construim piscine si iata ca azi am devenit o firma ce ofera servicii integrate pentru proiectarea si constructia de aqua parcuri si parcuri tematice.Educatie continua, munca si prin oamenii cu care am colaborat! Am avut la un moment dat ca obiectiv sa lucram doar cu clienti exigenti; am avut parte de proiecte mari ale unor investitori profesionisti si am invatat mult astfel, atat personal cat si ca echipa.Iubirea de oameni, acuitate decizionala si smerenie! Le cultivi folosindu-le.Dezvoltarea noastra se datoreaza focusului pe evolutie si pentru obiective am privit in viitor si dincolo de cererile curente ale pietei nationale. As putea spune ca ne-am creat viitorul! Am livrat valoare peste asteptari si am orientat piata catre proiecte cu adevarat valoroase, unice si fara copy-paste la capitolul creatie si design.Echipa, echipa si iar echipa! Si cash flow-ul. Insa mai presus de toate, valoarea reala adaugata pentru piata, clientul final si echipa care te sustine sa creezi dezvoltarea unei afaceri.Initierea unei afaceri cere putin curaj, dezvoltarea pe de alta parte este un cumul de veleitati ale antreprenorului si ma bazez foarte mult pe ideea ca nicio afacere nu poate creste mai mult decat creste creatorul ei, deci invatam, invatam si aplicam!Foarte mult a insemnat sa ma conectez cu aceasta comunitate de femei istete, care treceau si ele prin provocari mai mari sau nu ca ale mele. Inspiratia cea mai de impact a fost data de femei de afaceri care atrasesera finantari sau monetizari prin exit foarte avantajoase pe activitati foarte obisnuite: un brand de vin spumant, program de fitness pentru mamici, batoane proteice veggie. Am inteles ce putere iti da o piata matura, unde finantarea este la indemana antreprenorului.