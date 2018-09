Emirul Qatarului i-a promis lui Merkel ca mai investeste 10 miliarde de euro in Germania, in semn de buna credinta

Aceste promisiuni se adauga celor aproximativ 25 de miliarde de euro pe care Qatarul le-a investit deja intr-o serie de mari companii germane, precum Volkswagen sau Deutsche Bank, informeaza Reuters si AFP."Pentru a ne exprima increderea in soliditatea si importanta economiei germane, anuntam intentia Qatarului de a investi", a anuntat Tamim bin Hamad al Thani, cu prilejul deschiderii unui forum economic Qatar-Germania, alaturi de cancelarul Angela Merkel.Investitiile Qatarului ar urma sa vizeze sectoarele automobilelor, tehnologiei si bancilor, trei piloni traditionali ai economiei germane. Insa, potrivit cotidianului financiar german Handelsblatt, Qatarul este interesat in special in reteaua de IMM-uri germane "Mittelstand", considerate motorul primei economii europene.. Volumul schimburilor comerciale dintre cele doua tari s-a dublat dupa 2011, ajungand la 2,8 miliarde euro in 2017.Vineri, cancelarul Angela Merkel a confirmat intentia Germaniei de a construi un terminal de gaze naturale lichefiate (GNL), in conditiile in care"Din punctul meu de vedere, sectorul energiei ofera un potential considerabil pentru extinderea legaturilor economice", le-a spus Merkel participantilor la forumul economic.Angela Merkel a subliniat ca Germania este legata deja de terminalele de GNL din Olanda, Belgia si Polonia, dar Guvernul de la Berlin vrea sa extinda reteaua de GNL din Germania. In acest sens, companiile germane analizeaza posibilitatea construirii unui terminal de GNL.