Investitorii ignora riscurile politice care ameninta sa destabilizeze estul Europei. Bani sa iasa!

Polonia este amenintata de osi posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia premierul nu a reusit sa formeze un guvern majoritar, iar partidul la putere dinin decurs de un an.Cu toate acestea, monedele si obligatiunile statelor din regiune performeaza mai bine decat alte state emergente ajutate de achizitiile de active ale Bancii Centrale Europene si cel mai rapid ritm de crestere economica din ultimii sase ani."Exista in continuare foarte multa lichiditate globala in cautare de randamente. Cererea externa din partea UE este puternica, fondurile europene sunt in crestere, consumul intern este puternic, inflatia nu este o problema majora, cel putin nu in opinia bancilor centrale. Ce sa nu iti placa? Muzica canta astfel ca investitorii trebuie sa danseze", a apreciat Viktor Szabo, manager la fondul de investitii Aberdeen Standard Investments din Londra.Potrivit analistilor intervievati de Bloomberg, economiile din Europa de Est au inregistrat anul trecut o crestere medie de 3,7%, cel mai puternic avans de dupa 2011. Aceasta crestere a fost stimulata de investitiile asigurate de miliardele de euro venite de la Uniunea Europeana, la care majoritatea statelor din regiune au aderat in deceniul precedent."In ochii multor investitori, evenimentele politice din Europa Centrala si de Est sunt considerate doar, chiar daca evolutiile din marile economii emergente pot insemna un punct de cotitura pentru economie. Investitorii ar putea vedea Uniunea Europeana ca ultimul obstacol in calea unor evolutii economice negative", sustine Magdalena Polan, economist la Legal & General Group Plc din Londra.In plus, bancile centrale din regiune au sustinut si ele evolutia favorabila a activelor. Banca Nationala a Cehiei a fost prima din Europa care a inasprit politica monetara pentru a contracara crestere inflatiei ca urmare a majorarii consumului si salariilor.Comitetul de politica monetara de la Banca Nationala a Poloniei a mentinut nemodificata dobanda timp de aproape trei ani in timp ce excedentul de cont curent record al Ungariei a permis investitorilor sa profite de aprecierea obligatiunilor in conditiile in care Banca Nationala continua masurile neconventionale de relaxare."Pentru investitorii pe termen lung, sunt mai importante evolutiile mai ample in domeniile economie, politica si societate. Participantii de pe pietele financiare au incredere in agenda politica pe termen lung a statelor din Europa Centrala si de Est deoarece este mai bine ancorata si mai diversificata decat multe alte piete emergente" subliniaza Jetro Siekkinen de la fondul finlandez Aktia Asset Management.